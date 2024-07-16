https://sarabic.ae/20240716/مقرر-الوطنية-لحقوق-الإنسان-في-ليبيا-يحذر-من-الرؤية-الأوروبية-لمعالجة-أزمة-الهجرة-غير-الشرعية-1090864521.html

مقرر "الوطنية لحقوق الإنسان" في ليبيا يحذر من الرؤية الأوروبية لمعالجة أزمة "الهجرة غير الشرعية"

مقرر "الوطنية لحقوق الإنسان" في ليبيا يحذر من الرؤية الأوروبية لمعالجة أزمة "الهجرة غير الشرعية"

سبوتنيك عربي

صرح مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، بأن "العديد من التحديات تواجه منتدى الهجرة عبر المتوسط"، المقرر انطلاقه في العاصمة طرابلس، غدا... 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T20:42+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "أهم التحديات تتمثل في ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، والأطر القانونية للاجئين وطالبي اللجوء".ولفت إلى أن "تجاهل هذه البنود تلقي بظلالها على آليات التعاطي على الأزمة، وسبل معالجتها".وأوضح أن "التعاطي الأمني البحت مع الأزمة لن يحلها، ولن يقدم أي خطوات لمعالجة تفاقم الأزمة، التي باتت تمثل مخاطر متعددة".وشدد حمزة على أن "ليبيا تعد الحلقة الأضعف في خريطة الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يتطلب التعاون على كافة المستويات مع دول الجوار، وتحسين إدارة الحدود وفقا للقوانين المتعلقة بالأمر، والقانون الدولي الإنساني".وتابع: "المنظمون للمؤتمر تجاهلوا الجوانب الجوهرية عن قصد وركزوا بشكل أكبر على الجوانب الأمنية، التي لا يمكنها أن تعالج الأزمة، أو تؤدي إلى حلول مستدامة".ولفت إلى أن "الدور الأوروبي يتعامل مع دول العبور على أنهم حراس على حدودهم، دون أي رؤية لمصالح الطرف الآخر، سوى بعض المصالح السياسية الصغيرة".كما لفت إلى "ضرورة الانتباه للمساعي الرامية لتحويل ليبيا إلى وطن بديل للمهاجرين، بدلا من عبورهم نحو الجانب الأوروبي".وتستضيف العاصمة الليبية طرابلس، غدا الأربعاء، فعاليات منتدى "الهجرة عبر المتوسط"، تحت شعار "تعزيز أمن وإدارة الحدود المتكاملة ورؤية الدولة الليبية لمعالجة ملف الهجر غير الشرعية".ويشارك في المنتدى العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، في ظل تفاقم الأزمة وزيادة أعداد المهاجرين، والجرائم التي ترتكب بحق مهاجرين في أكثر من منطقة خلال رحلة عبورهم نحو الدول الأوروبية.

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