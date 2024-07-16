https://sarabic.ae/20240716/ليبيا-ومالطا-تتفقان-على-مكافحة-الجريمة-العابرة-للحدود-والهجرة-غير-الشرعية-1090850650.html
ليبيا ومالطا تتفقان على مكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية
ليبيا ومالطا تتفقان على مكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية
سبوتنيك عربي
وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع نظيره المالطي روبرت أبيلا، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T13:22+0000
2024-07-16T13:22+0000
2024-07-16T13:22+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، في ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.وخلال اللقاء، أكد الدبيبة على أن مالطا "شريك استراتيجي لليبيا في مختلف المجالات".واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.كما أشادا باتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين البلدين، العام الماضي، واتفقا على توقيع مذكرة تفاهم حول تسليم المطلوبين بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240715/ليبيا-في-صدارة-الدول-الأفريقية-لمؤشر-تنمية-تكنولوجيا-المعلومات-والاتصالات-1090814067.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
ليبيا ومالطا تتفقان على مكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية
وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع نظيره المالطي روبرت أبيلا، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وحسب مراسل "سبوتنيك
"، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، في ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.
وخلال اللقاء، أكد الدبيبة على أن مالطا "شريك استراتيجي لليبيا في مختلف المجالات".
واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.
وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية
.
كما أشادا باتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين البلدين، العام الماضي، واتفقا على توقيع مذكرة تفاهم حول تسليم المطلوبين بين البلدين.