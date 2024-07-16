ليبيا ومالطا تتفقان على مكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية

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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
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قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
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30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
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بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
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مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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السينما والرسائل السياسية
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صدى الحياة
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ليبيا ومالطا تتفقان على مكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية
ليبيا ومالطا تتفقان على مكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية
سبوتنيك عربي
وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع نظيره المالطي روبرت أبيلا، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T13:22+0000
2024-07-16T13:22+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، في ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.وخلال اللقاء، أكد الدبيبة على أن مالطا "شريك استراتيجي لليبيا في مختلف المجالات".واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.كما أشادا باتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين البلدين، العام الماضي، واتفقا على توقيع مذكرة تفاهم حول تسليم المطلوبين بين البلدين.
https://sarabic.ae/20240715/ليبيا-في-صدارة-الدول-الأفريقية-لمؤشر-تنمية-تكنولوجيا-المعلومات-والاتصالات-1090814067.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

ليبيا ومالطا تتفقان على مكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية

13:22 GMT 16.07.2024
© AFP 2023 / GREGORIO BORGIAرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / GREGORIO BORGIA
تابعنا عبر
وقّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع نظيره المالطي روبرت أبيلا، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، في ديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.
وخلال اللقاء، أكد الدبيبة على أن مالطا "شريك استراتيجي لليبيا في مختلف المجالات".
كابلات إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
ليبيا في صدارة الدول الأفريقية لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
أمس, 12:47 GMT
واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.
وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.
كما أشادا باتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين البلدين، العام الماضي، واتفقا على توقيع مذكرة تفاهم حول تسليم المطلوبين بين البلدين.
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