https://sarabic.ae/20250324/المجر-لن-ندعم-أي-تحرك-لأوكرانيا-نحو-الاتحاد-الأوروبي-1098905170.html
المجر: لن ندعم أي تحرك لأوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي
المجر: لن ندعم أي تحرك لأوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن المجر لن تدعم أي تحرك لأوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي، لأن كييف تخدع بودابست منذ عشر... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T12:32+0000
2025-03-24T12:32+0000
2025-03-24T12:32+0000
روسيا
المجر
أخبار أوكرانيا
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وقال سيارتو في مؤتمر صحفي: "حتى يومنا هذا، لم تحصل الجالية القومية الهنغارية في ترانس كارباتيا على أي من الحقوق التي تم سلبها منذ عام 2015. هذا خداع. نحن نتعرض للخداع باستمرار".وأوضح أن كييف وبروكسل، على الرغم من الحديث المستمر عن احترام حقوق الأقليات القومية، لم تفعلا شيئا في هذا الاتجاه خلال السنوات العشر الماضية.وأشار سيارتو أيضًا إلى أن المجر بصدد إطلاق مشاورة وطنية حول استقبال أوكرانيا، و"على المدى الطويل سيقرر المواطنون الهنغاريون هذه القضية".المجر: سنصوت ضد أي مبادرة تهدد نجاح المفاوضات الروسية الأمريكيةبناء على طلب روسيا... المجر تورد الغاز إلى بريدنيستروفيه
https://sarabic.ae/20250303/المجر-ترفض-مشروع-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا--1098338029.html
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روسيا, المجر, أخبار أوكرانيا
روسيا, المجر, أخبار أوكرانيا
المجر: لن ندعم أي تحرك لأوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي
صرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن المجر لن تدعم أي تحرك لأوكرانيا نحو الاتحاد الأوروبي، لأن كييف تخدع بودابست منذ عشر سنوات، ولا تفعل شيئًا لإعادة حقوق المجريين في ترانس كارباتيا.
وقال سيارتو في مؤتمر صحفي: "حتى يومنا هذا، لم تحصل الجالية القومية الهنغارية في ترانس كارباتيا على أي من الحقوق التي تم سلبها منذ عام 2015. هذا خداع. نحن نتعرض للخداع باستمرار".
وأضاف: "طالما لم يتم إعادة حقوق الجالية القومية المجرية إلى المستوى الذي كانت عليه في عام 2015، فلا يمكن تخيل أي تقدم نحو اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أن كييف وبروكسل، على الرغم من الحديث المستمر عن احترام حقوق الأقليات القومية، لم تفعلا شيئا في هذا الاتجاه خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار سيارتو أيضًا إلى أن المجر بصدد إطلاق مشاورة وطنية حول استقبال أوكرانيا، و"على المدى الطويل سيقرر المواطنون الهنغاريون هذه القضية".