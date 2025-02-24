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https://sarabic.ae/20250224/المجر-سنصوت-ضد-أي-مبادرة-تهدد-نجاح-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-1098127392.html
المجر: سنصوت ضد أي مبادرة تهدد نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية
المجر: سنصوت ضد أي مبادرة تهدد نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي يريد تخصيص ما بين 20 إلى 40 مليار يورو أخرى وكمية "لا يمكن تصورها" من الأسلحة لأوكرانيا، مؤكدا أن... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T13:42+0000
2025-02-24T13:42+0000
روسيا
المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال سيارتو: "هناك مبالغ تتراوح بين 20 إلى 40 مليار يورو، يُزعم أنه للاتحاد الأوروبي يجب أن يرسلها بشكل إضافي إلى أوكرانيا، وهناك أيضًا خطط لكمية لا يمكن تصورها من الأسلحة".وتابع: "نحن لا نؤيد فكرة إنفاق مليارات جديدة من اليورو من الأوروبيين لإطالة أمد الحرب الآن، بينما أملهم في السلام أقوى من أي وقت مضى. لذلك لن نوافق على أي (خطوات من هذا القبيل)، بل سنصوت ضدها في كل مرة. سنصوت ضد أي مبادرة تهدد نجاح المفاوضات الأمريكية الروسية الحالية".وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة المحادثات العملية مع واشنطن وترحب بتغيير لهجتها
https://sarabic.ae/20250224/الخارجية-الروسية-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-دون-حل-أسباب-النزاع-سيكون-له-عواقب-وخيمة-1098104955.html
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روسيا, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر: سنصوت ضد أي مبادرة تهدد نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية

13:42 GMT 24.02.2025
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
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أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي يريد تخصيص ما بين 20 إلى 40 مليار يورو أخرى وكمية "لا يمكن تصورها" من الأسلحة لأوكرانيا، مؤكدا أن المجر ستصوت دائمًا ضد هذه الإجراءات، لأنها تعرقل المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال سيارتو: "هناك مبالغ تتراوح بين 20 إلى 40 مليار يورو، يُزعم أنه للاتحاد الأوروبي يجب أن يرسلها بشكل إضافي إلى أوكرانيا، وهناك أيضًا خطط لكمية لا يمكن تصورها من الأسلحة".

وشدد على أن المجر لا تدعم حزمة الإجراءات المقدمة اليوم لإطالة أمد الصراع.

وتابع: "نحن لا نؤيد فكرة إنفاق مليارات جديدة من اليورو من الأوروبيين لإطالة أمد الحرب الآن، بينما أملهم في السلام أقوى من أي وقت مضى. لذلك لن نوافق على أي (خطوات من هذا القبيل)، بل سنصوت ضدها في كل مرة. سنصوت ضد أي مبادرة تهدد نجاح المفاوضات الأمريكية الروسية الحالية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون حل أسباب النزاع سيكون له عواقب وخيمة وتجدد النزاع
04:37 GMT
وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.

وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة العقبات المصطنعة عن عمل سفارتي البلدين ومؤسساتهما الأخرى في الخارج، وإنشاء فريقي عمل رفيعي المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة. وأعرب الوزير لافروف، عن ثقته في أنه بعد المحادثات، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، بفهم موقف موسكو بشكل أفضل.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة المحادثات العملية مع واشنطن وترحب بتغيير لهجتها
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