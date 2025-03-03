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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250303/المجر-ترفض-مشروع-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا--1098338029.html
المجر ترفض مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
المجر ترفض مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن ممثلي المجر رفضوا، خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، مسودة وثيقة بشأن تقديم "الضمانات الأمنية" والمساعدة العسكرية... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T09:38+0000
2025-03-03T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب تلك الوسائل، فإنه خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي أول أمس الجمعة، "رفضت المجر مسودة وثيقة بشأن أوكرانيا، بما في ذلك النص المتعلق بالضمانات الأمنية، التي يمكن أن يقدمها الاتحاد (الأوروبي) لكييف، بالإضافة إلى حزمة جديدة من المساعدات العسكرية (المقدمة لأوكرانيا)".وأشار سيارتو إلى أن بلاده تعارض أي مبادرات يمكن أن تتعارض مع المفاوضات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا.ومن جهة أخرى، قالت كايا كالاس، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بعد المشادة الكلامية في البيت الأبيض، حيث طالب زيلينسكي بـ"ضمانات أمنية" لكييف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تزويد نظام كييف بالأسلحة لمواصلة الأعمال العدائية، وأعربت أيضًا عن رأي مفاده أن "العالم الحر" يحتاج إلى العثور على زعيم جديد، على حد تعبيرها.
https://sarabic.ae/20250303/تساؤلات-في-الغرب-حول-طبيعة-الضمانات-التي-قد-يقدمها-الناتو-لأوكرانيا-1098336965.html
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العالم, المجر, أخبار المجر, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, المجر, أخبار المجر, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر ترفض مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا

09:38 GMT 03.03.2025
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن ممثلي المجر رفضوا، خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، مسودة وثيقة بشأن تقديم "الضمانات الأمنية" والمساعدة العسكرية لنظام كييف.
وبحسب تلك الوسائل، فإنه خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي أول أمس الجمعة، "رفضت المجر مسودة وثيقة بشأن أوكرانيا، بما في ذلك النص المتعلق بالضمانات الأمنية، التي يمكن أن يقدمها الاتحاد (الأوروبي) لكييف، بالإضافة إلى حزمة جديدة من المساعدات العسكرية (المقدمة لأوكرانيا)".

يذكر أن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، كان قد قال إن المجر لا تدعم فكرة "القادة الأوروبيين العسكريين" بتخصيص حزمة بقيمة 20 مليار يورو لأوكرانيا، حتى تتخلى عن اتفاق السلام.

أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
تساؤلات في الغرب حول طبيعة الضمانات التي قد يقدمها "الناتو" لأوكرانيا
08:59 GMT
وأشار سيارتو إلى أن بلاده تعارض أي مبادرات يمكن أن تتعارض مع المفاوضات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، إن سلوفاكيا تقترح أن تدرج في الأحكام النهائية لقمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في 6 مارس/ آذار الجاري في بروكسل، الحاجة إلى هدنة فورية في أوكرانيا، لأنه لن يكون من الممكن تعزيز موقفها مع استمرار الصراع.

ومن جهة أخرى، قالت كايا كالاس، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بعد المشادة الكلامية في البيت الأبيض، حيث طالب زيلينسكي بـ"ضمانات أمنية" لكييف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تزويد نظام كييف بالأسلحة لمواصلة الأعمال العدائية، وأعربت أيضًا عن رأي مفاده أن "العالم الحر" يحتاج إلى العثور على زعيم جديد، على حد تعبيرها.
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