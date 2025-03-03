https://sarabic.ae/20250303/المجر-ترفض-مشروع-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا--1098338029.html

المجر ترفض مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا

المجر ترفض مشروع الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن ممثلي المجر رفضوا، خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، مسودة وثيقة بشأن تقديم "الضمانات الأمنية" والمساعدة العسكرية... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T09:38+0000

2025-03-03T09:38+0000

2025-03-03T09:38+0000

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وبحسب تلك الوسائل، فإنه خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي أول أمس الجمعة، "رفضت المجر مسودة وثيقة بشأن أوكرانيا، بما في ذلك النص المتعلق بالضمانات الأمنية، التي يمكن أن يقدمها الاتحاد (الأوروبي) لكييف، بالإضافة إلى حزمة جديدة من المساعدات العسكرية (المقدمة لأوكرانيا)".وأشار سيارتو إلى أن بلاده تعارض أي مبادرات يمكن أن تتعارض مع المفاوضات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا.ومن جهة أخرى، قالت كايا كالاس، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بعد المشادة الكلامية في البيت الأبيض، حيث طالب زيلينسكي بـ"ضمانات أمنية" لكييف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تزويد نظام كييف بالأسلحة لمواصلة الأعمال العدائية، وأعربت أيضًا عن رأي مفاده أن "العالم الحر" يحتاج إلى العثور على زعيم جديد، على حد تعبيرها.

https://sarabic.ae/20250303/تساؤلات-في-الغرب-حول-طبيعة-الضمانات-التي-قد-يقدمها-الناتو-لأوكرانيا-1098336965.html

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