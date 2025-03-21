السودان... قتلى وجرحى إثر هجوم بطائرة مسيرة على القصر الجمهوري في الخرطوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250321/السودان-قتلى-وجرحى-إثر-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-القصر-الجمهوري-في-الخرطوم-1098832837.html
السودان... قتلى وجرحى إثر هجوم بطائرة مسيرة على القصر الجمهوري في الخرطوم
السودان... قتلى وجرحى إثر هجوم بطائرة مسيرة على القصر الجمهوري في الخرطوم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بوقوع قتلى وجرحى بينهم صحفيون بنيران طائرة مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع" استهدفت القصر الرئاسي في العاصمة السودانية... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T11:46+0000
2025-03-21T11:46+0000
الأخبار
العالم العربي
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077061171_0:68:720:473_1920x0_80_0_0_1b6ebedc0b9cfad853fa9db9230e8549.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الجمعة، أن ثلاثة من طاقم تلفزيون السودان القومي ومراسلين حربيين قتلوا في قصف بطائرة مسيّرة أطلقتها قوات "الدعم السريع"، مستهدفةً القصر الرئاسي في وسط الخرطوم.وأكد أن طاقم التلفزيون السوداني قد وصل إلى مقر القصر برفقة الإعلام العسكري بعد ساعات من إعلان تحرير القصر الرئاسي عقب معارك عنيفة قادها الجيش السوداني ضد "الدعم السريع" استمرت لعدة أيام.وأشار بيان أصدره وزير الإعلام السوداني، خالد الإعيسر، إلى أن "المنتج والمخرج بالتلفزيون القومي فاروق أحمد محمد الزاهر، والمصور مجدي عبد الرحمن والسائق وجه جعفر أونور، استشهدوا خلال أداء واجبهم وأثناء تغطيتهم لمعركة تحرير القصر الجمهوري صباح اليوم الجمعة".ونقل الموقع "سودان تربيون" عن مصادر عسكرية، أنه "بعد هزيمة قوات الدعم السريع في القصر أطلقت القوات نفسها سرب من الطائرات المسيّرة الانتحارية التي استهدفت عدد من جنود الجيش المنتشرين في الموقع المسترد".ولفتت المصادر العسكرية نفسها إلى أن "من بين الضحايا إضافة لطاقم تلفزيون السودان القومي، المقدم حسن إبراهيم والنقيب عماد الدين حسن، التابعين للإعلام العسكري وعدد آخر من العسكريين".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش السوداني سيطرته على القصر الرئاسي والوزارات، وسط العاصمة الخرطوم، مشيرًا إلى أنه دمّر معدات "قوات الدعم السريع" واستولى على أسلحتها.وفي بيان رسمي، قال الجيش السوداني: "في ملحمة بطولية خالدة، توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذم مليشيا آل دقلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري، رمز سيادة وكرامة الأمة السودانية، والوزارات".وأضاف: "دمرت قواتنا أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة"، وكان الجيش السوداني قد أكد، في وقت سابق، أن قواته تحرز تقدما مهما في وسط الخرطوم.ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد، حيث يسيطر الجيش على الشمال والشرق، فيما تسيطر قوات الدعم على أجزاء واسعة من إقليم دارفور (غرب) ومناطق في الجنوب.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250313/البرهان-عازمون-على-تحرير-السودان-من-المرتزقة-والعملاء-والقضاء-على-الدعم-السريع-1098620910.html
https://sarabic.ae/20250303/السودان-القوات-المسلحة-تتقدم-في-جميع-المحاور-لبسط-السلام-والاستقرار-في-جميع-أنحاء-البلاد-1098357387.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077061171_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_aeff0f5d0f1be656913fdc834da8aea3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية

السودان... قتلى وجرحى إثر هجوم بطائرة مسيرة على القصر الجمهوري في الخرطوم

11:46 GMT 21.03.2025
© Photo / عادل عبد الباقيقصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Photo / عادل عبد الباقي
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بوقوع قتلى وجرحى بينهم صحفيون بنيران طائرة مسيرة تابعة لقوات "الدعم السريع" استهدفت القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم.
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الجمعة، أن ثلاثة من طاقم تلفزيون السودان القومي ومراسلين حربيين قتلوا في قصف بطائرة مسيّرة أطلقتها قوات "الدعم السريع"، مستهدفةً القصر الرئاسي في وسط الخرطوم.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
البرهان: عازمون على تحرير السودان من المرتزقة والعملاء والقضاء على "الدعم السريع"
13 مارس, 09:49 GMT
وأكد أن طاقم التلفزيون السوداني قد وصل إلى مقر القصر برفقة الإعلام العسكري بعد ساعات من إعلان تحرير القصر الرئاسي عقب معارك عنيفة قادها الجيش السوداني ضد "الدعم السريع" استمرت لعدة أيام.
وأشار بيان أصدره وزير الإعلام السوداني، خالد الإعيسر، إلى أن "المنتج والمخرج بالتلفزيون القومي فاروق أحمد محمد الزاهر، والمصور مجدي عبد الرحمن والسائق وجه جعفر أونور، استشهدوا خلال أداء واجبهم وأثناء تغطيتهم لمعركة تحرير القصر الجمهوري صباح اليوم الجمعة".
ونقل الموقع "سودان تربيون" عن مصادر عسكرية، أنه "بعد هزيمة قوات الدعم السريع في القصر أطلقت القوات نفسها سرب من الطائرات المسيّرة الانتحارية التي استهدفت عدد من جنود الجيش المنتشرين في الموقع المسترد".
ولفتت المصادر العسكرية نفسها إلى أن "من بين الضحايا إضافة لطاقم تلفزيون السودان القومي، المقدم حسن إبراهيم والنقيب عماد الدين حسن، التابعين للإعلام العسكري وعدد آخر من العسكريين".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش السوداني سيطرته على القصر الرئاسي والوزارات، وسط العاصمة الخرطوم، مشيرًا إلى أنه دمّر معدات "قوات الدعم السريع" واستولى على أسلحتها.
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
السودان: القوات المسلحة تتقدم في جميع المحاور لبسط السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد
3 مارس, 16:57 GMT
وفي بيان رسمي، قال الجيش السوداني: "في ملحمة بطولية خالدة، توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذم مليشيا آل دقلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري، رمز سيادة وكرامة الأمة السودانية، والوزارات".
وأضاف: "دمرت قواتنا أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة"، وكان الجيش السوداني قد أكد، في وقت سابق، أن قواته تحرز تقدما مهما في وسط الخرطوم.
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد، حيث يسيطر الجيش على الشمال والشرق، فيما تسيطر قوات الدعم على أجزاء واسعة من إقليم دارفور (غرب) ومناطق في الجنوب.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала