https://sarabic.ae/20241104/السيسي-للبرهان-مصر-تواصل-دعم-السودان-على-جميع-المستويات-1094485754.html
السيسي للبرهان: مصر تواصل دعم السودان على جميع المستويات
السيسي للبرهان: مصر تواصل دعم السودان على جميع المستويات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ضرورة وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع في... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T19:27+0000
2024-11-04T19:27+0000
2024-11-04T19:27+0000
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جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية بينهما على هامش أعمال الدورة الـ12 للمؤتمر الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، حسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن اللقاء بين السيسي والبرهان تضمن تأكيد الطرفين على قوة ورسوخ الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.وأكد السيسي استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على جميع المستويات حتى يتمكن من الخروج من الأزمة التي يمر بها.كما شدد السيسي على الموقف المصري الثابت من مساعي لوقف إطلاق النار وحقن دماء السودانيين، مؤكدا أن مصر تبذل جهودا كبيرة إقليميا ودوليا لتحقيق الاستقرار في السودان.ومن جانبه، أثنى البرهان، على دور مصر في دعم السودان، مؤكدا أنها تقوم بجهود مخلصة لتحقيق التهدئة والحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار البلاد.كما أشار البرهان إلى أن استضافة الشعب المصري للسودانيين خلال تلك الأزمة، له تقدير خاص لديه ولدى الشعب السوداني.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, لقاء البرهان - نتنياهو, مصر, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, لقاء البرهان - نتنياهو, مصر, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان
السيسي للبرهان: مصر تواصل دعم السودان على جميع المستويات
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ضرورة وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.
جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية بينهما على هامش أعمال الدورة الـ12 للمؤتمر الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، حسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن اللقاء بين السيسي والبرهان تضمن تأكيد الطرفين على قوة ورسوخ الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.
وأكد السيسي استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على جميع المستويات حتى يتمكن من الخروج من الأزمة
التي يمر بها.
كما شدد السيسي على الموقف المصري الثابت من مساعي لوقف إطلاق النار وحقن دماء السودانيين، مؤكدا أن مصر تبذل جهودا كبيرة إقليميا ودوليا لتحقيق الاستقرار في السودان
.
ومن جانبه، أثنى البرهان، على دور مصر في دعم السودان، مؤكدا أنها تقوم بجهود مخلصة لتحقيق التهدئة والحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار البلاد.
كما أشار البرهان إلى أن استضافة الشعب المصري
للسودانيين خلال تلك الأزمة، له تقدير خاص لديه ولدى الشعب السوداني.