رئيس أركان الجيش المصري يتفقد إجراءات التأمين على الحدود مع السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241026/رئيس-أركان-الجيش-المصري-يتفقد-إجراءات-التأمين-على-حدود-السودان--1094185056.html
رئيس أركان الجيش المصري يتفقد إجراءات التأمين على الحدود مع السودان
رئيس أركان الجيش المصري يتفقد إجراءات التأمين على الحدود مع السودان
سبوتنيك عربي
أعلن العقيد أركان حرب غريب غريب، المتحدث باسم الجيش المصري، أن "رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، تفقد اليوم السبت، ميناء قسطل البري على... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T11:57+0000
2024-10-26T11:57+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101717/77/1017177742_0:0:1702:957_1920x0_80_0_0_f1d2be2aa57bc989f2dd56c0ad94dd37.jpg
وذكر البيان أن "رئيس الأركان تفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".وأضاف المتحدث أن "رئيس الأركان مرَّ على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل".وأشاد رئيس الأركان المصري بـ"تفهم المقاتلين لمهامهم والاستعداد القتالي العالي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة، فضلاً على دورهم في التصدي لكافة أعمال التسلل والتهريب عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي".
https://sarabic.ae/20241014/السيسي-قدرات-الجيش-المصري-تكفي-للدفاع-وليس-في-نيتنا-مهاجمة-أحد-1093744295.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101717/77/1017177742_204:0:1480:957_1920x0_80_0_0_acddef16d45afa8d88de4e7db18980e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

رئيس أركان الجيش المصري يتفقد إجراءات التأمين على الحدود مع السودان

11:57 GMT 26.10.2024
© Sputnikالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن العقيد أركان حرب غريب غريب، المتحدث باسم الجيش المصري، أن "رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، تفقد اليوم السبت، ميناء قسطل البري على الحدود مع السودان، بحضور عدد من قادة الجيش".
وذكر البيان أن "رئيس الأركان تفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".
وأضاف المتحدث أن "رئيس الأركان مرَّ على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
السيسي: قدرات الجيش المصري تكفي للدفاع وليس في نيتنا مهاجمة أحد
14 أكتوبر, 13:47 GMT
وأشاد رئيس الأركان المصري بـ"تفهم المقاتلين لمهامهم والاستعداد القتالي العالي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة، فضلاً على دورهم في التصدي لكافة أعمال التسلل والتهريب عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала