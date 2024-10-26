https://sarabic.ae/20241026/رئيس-أركان-الجيش-المصري-يتفقد-إجراءات-التأمين-على-حدود-السودان--1094185056.html
رئيس أركان الجيش المصري يتفقد إجراءات التأمين على الحدود مع السودان
رئيس أركان الجيش المصري يتفقد إجراءات التأمين على الحدود مع السودان
سبوتنيك عربي
أعلن العقيد أركان حرب غريب غريب، المتحدث باسم الجيش المصري، أن "رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، تفقد اليوم السبت، ميناء قسطل البري على... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T11:57+0000
2024-10-26T11:57+0000
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وذكر البيان أن "رئيس الأركان تفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".وأضاف المتحدث أن "رئيس الأركان مرَّ على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل".وأشاد رئيس الأركان المصري بـ"تفهم المقاتلين لمهامهم والاستعداد القتالي العالي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة، فضلاً على دورهم في التصدي لكافة أعمال التسلل والتهريب عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي".
https://sarabic.ae/20241014/السيسي-قدرات-الجيش-المصري-تكفي-للدفاع-وليس-في-نيتنا-مهاجمة-أحد-1093744295.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
رئيس أركان الجيش المصري يتفقد إجراءات التأمين على الحدود مع السودان
أعلن العقيد أركان حرب غريب غريب، المتحدث باسم الجيش المصري، أن "رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، تفقد اليوم السبت، ميناء قسطل البري على الحدود مع السودان، بحضور عدد من قادة الجيش".
وذكر البيان أن "رئيس الأركان تفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة
على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".
وأضاف المتحدث أن "رئيس الأركان مرَّ على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل".
وأشاد رئيس الأركان المصري بـ"تفهم المقاتلين لمهامهم والاستعداد القتالي العالي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة، فضلاً على دورهم في التصدي لكافة أعمال التسلل والتهريب عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي".