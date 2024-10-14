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https://sarabic.ae/20241014/السيسي-قدرات-الجيش-المصري-تكفي-للدفاع-وليس-في-نيتنا-مهاجمة-أحد-1093744295.html
السيسي: قدرات الجيش المصري تكفي للدفاع وليس في نيتنا مهاجمة أحد
السيسي: قدرات الجيش المصري تكفي للدفاع وليس في نيتنا مهاجمة أحد
سبوتنيك عربي
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن "نصر السادس من أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن"، مؤكدا أنه يعبر عن إرادة أمة حولت الهزيمة إلى... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T13:47+0000
2024-10-14T13:47+0000
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وأكد السيسي، خلال كلمة له في ندوة للقوات المسلحة المصرية، أن "قدرات الجيش المصري تكفي للدفاع"، مضيفا أنه ليس في نية مصر مهاجمة أي أحد.وبشأن تسليح الجيش، قال الريئس المصري إن "الحفاظ على قوة الدولة أمر مهم والقوات المسلحة والشرطة لا بد أن يكونوا في جاهزية تامة لحماية البلد".وأضاف السيسي أن "مساعي مصر الدائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة نابعة من موقع القدرة والقوة"، مؤكدا أن "السلام الشامل يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني".وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خطابا بمناسبة الذكرى 51 لانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 يوم الأحد الماضي، شدد فيه على أن الجيش المصري "قادر على فعل المستحيل".ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن السيسي، قوله "إن احتفالنا هذا العام بذكري نصر أكتوبر المجيد يأتي في ظروف بالغة الدقة في تاريخ منطقتنا التي تموج بأحداث دامية متصاعدة".وأضاف السيسي خلال كلمته أن "التصعيد الإقليمي يأتي وسط أجواء من الترقب على المستوي الدولي يذكرنا بما حققه المصريون من أجل بناء قواتنا المسلحة للحفاظ علي سلامة هذا الوطن الغالي".وأشاد الرئيس المصري بما حققته مصر في حرب أكتوبر، مؤكدا أنه "سيظل أبد الدهر شاهدا على قوة وإرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم"، متابعا: "انتصار أكتوبر يذكر الجميع بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر علي فعل المستحيل مهما عظم".وتحل الذكرى الـ51 لحرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي خاضها الجيش المصري ضد الجيش الإسرائيلي.وبعد أكثر من نصف قرن من "انتصار أكتوبر" أصبح الجيش المصري أكبر حجما وأفضل تسليحا واحتل مكانة رائدة بين أقوى جيوش العالم والمنطقة.وتشير التصنيفات الحالية لجيوش العالم إلى أن الجيش المصري يحتل المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وإيران، على التوالي، متفوقا على الجيش الإسرائيلي الذي يأتي في المرحلة رقم 17 عالميا ورقم 4 في الشرق الأوسط.يقدر عدد سكان مصر بنحو 109 ملايين نسمة بينهم نحو 38 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، ونحو 1.6 مليون فرد يصلون سن التجنيد سنويا، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويقدر عدد جنود الجيش المصري بمليون و220 ألف جندي بينهم 440 ألفا قوات عاملة و480 ألفا قوات احتياطية و300 ألف قوات شبه عسكرية.ولفت الموقع إلى أن ميزانية الدفاع المصرية تقدر بــ4.3 مليار دولار، كما تصنف القوة الجوية المصرية في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط والمرتبة الـ8 عالميا وتضم ألفا و80 طائرة حربية.
https://sarabic.ae/20241005/في-الذكرى-51-لحرب-أكتوبر-كيف-ينظر-الشارع-المصري-لـإسرائيل؟-1093464725.html
https://sarabic.ae/20241011/مصر-تؤكد-لفرنسا-أن-التصعيد-غير-المبرر-من-قبل-الجيش-الإسرائيلى-في-لبنان-ينذر-بعواقب-وخيمة-1093664796.html
https://sarabic.ae/20241013/تصريح-مفاجئ-من-الرئيس-الإسرائيلي-بشأن-الحرب-مع-مصر-1093704038.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

السيسي: قدرات الجيش المصري تكفي للدفاع وليس في نيتنا مهاجمة أحد

13:47 GMT 14.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovicالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن "نصر السادس من أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن"، مؤكدا أنه يعبر عن إرادة أمة حولت الهزيمة إلى نصر.
وأكد السيسي، خلال كلمة له في ندوة للقوات المسلحة المصرية، أن "قدرات الجيش المصري تكفي للدفاع"، مضيفا أنه ليس في نية مصر مهاجمة أي أحد.
وبشأن تسليح الجيش، قال الريئس المصري إن "الحفاظ على قوة الدولة أمر مهم والقوات المسلحة والشرطة لا بد أن يكونوا في جاهزية تامة لحماية البلد".
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وأضاف السيسي أن "مساعي مصر الدائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة نابعة من موقع القدرة والقوة"، مؤكدا أن "السلام الشامل يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني".
وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خطابا بمناسبة الذكرى 51 لانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 يوم الأحد الماضي، شدد فيه على أن الجيش المصري "قادر على فعل المستحيل".
ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن السيسي، قوله "إن احتفالنا هذا العام بذكري نصر أكتوبر المجيد يأتي في ظروف بالغة الدقة في تاريخ منطقتنا التي تموج بأحداث دامية متصاعدة".
وأضاف السيسي خلال كلمته أن "التصعيد الإقليمي يأتي وسط أجواء من الترقب على المستوي الدولي يذكرنا بما حققه المصريون من أجل بناء قواتنا المسلحة للحفاظ علي سلامة هذا الوطن الغالي".
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وأشاد الرئيس المصري بما حققته مصر في حرب أكتوبر، مؤكدا أنه "سيظل أبد الدهر شاهدا على قوة وإرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم"، متابعا: "انتصار أكتوبر يذكر الجميع بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر علي فعل المستحيل مهما عظم".
وتحل الذكرى الـ51 لحرب الـ6 من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، التي خاضها الجيش المصري ضد الجيش الإسرائيلي.
وبعد أكثر من نصف قرن من "انتصار أكتوبر" أصبح الجيش المصري أكبر حجما وأفضل تسليحا واحتل مكانة رائدة بين أقوى جيوش العالم والمنطقة.
وتشير التصنيفات الحالية لجيوش العالم إلى أن الجيش المصري يحتل المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وإيران، على التوالي، متفوقا على الجيش الإسرائيلي الذي يأتي في المرحلة رقم 17 عالميا ورقم 4 في الشرق الأوسط.
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يقدر عدد سكان مصر بنحو 109 ملايين نسمة بينهم نحو 38 مليون فرد يصلحون للخدمة العسكرية، ونحو 1.6 مليون فرد يصلون سن التجنيد سنويا، وفقا لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ويقدر عدد جنود الجيش المصري بمليون و220 ألف جندي بينهم 440 ألفا قوات عاملة و480 ألفا قوات احتياطية و300 ألف قوات شبه عسكرية.
ولفت الموقع إلى أن ميزانية الدفاع المصرية تقدر بــ4.3 مليار دولار، كما تصنف القوة الجوية المصرية في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط والمرتبة الـ8 عالميا وتضم ألفا و80 طائرة حربية.
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