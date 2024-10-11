https://sarabic.ae/20241011/مصر-تؤكد-لفرنسا-أن-التصعيد-غير-المبرر-من-قبل-الجيش-الإسرائيلى-في-لبنان-ينذر-بعواقب-وخيمة-1093664796.html
مصر تؤكد لفرنسا أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الإسرائيلى في لبنان ينذر بعواقب وخيمة
مصر تؤكد لفرنسا أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الإسرائيلى في لبنان ينذر بعواقب وخيمة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطى لنظيره الفرنسي جان نويل بارو أكد أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الاسرائيلى في لبنان ينذر بعواقب... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T20:17+0000
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وشدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.وأكد الوزير المصري على ضرورة تحقيق وقف فورى لإطلاق النار واحتواء التصعيد الإقليمى، مستعرضاً جهود مصر الحثيثة لوقف التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية.وجدد عبد العاطى تأكديه على موقف مصر الرافض للمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، مؤكدًا على أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية.كما أعرب وزير الخارجية عن القلق الشديد من الأوضاع الإنسانية في لبنان على إثر نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، مشدداً على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للبنان لدعم الحكومة اللبنانية في تصديها للازمة الإنسانية الضاغطة.كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل للمساعدات للقطاع ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وثمن موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وفقاً لحل الدولتين.
https://sarabic.ae/20241011/إعلام-إسرائيل-تعتقل-صحفيا-أمريكيا-بتهمة-الاشتباه-بتعريضه-الأمن-القومي-للخطر-1093664624.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, مصر
العالم, العالم العربي, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, مصر
مصر تؤكد لفرنسا أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الإسرائيلى في لبنان ينذر بعواقب وخيمة
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطى لنظيره الفرنسي جان نويل بارو أكد أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الاسرائيلى في لبنان ينذر بعواقب وخيمة خاصة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي أمس لمواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان أدى إلى إصابة اثنين من جنودها.
وشدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي
بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.
وأكد الوزير المصري على ضرورة تحقيق وقف فورى لإطلاق النار واحتواء التصعيد الإقليمى، مستعرضاً جهود مصر الحثيثة لوقف التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية.
وجدد عبد العاطى تأكديه على موقف مصر الرافض للمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، مؤكدًا على أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية.
كما أعرب وزير الخارجية عن القلق الشديد من الأوضاع الإنسانية في لبنان
على إثر نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، مشدداً على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للبنان لدعم الحكومة اللبنانية في تصديها للازمة الإنسانية الضاغطة.
كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل للمساعدات للقطاع ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وثمن موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وفقاً لحل الدولتين.