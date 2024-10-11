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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
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مصر تؤكد لفرنسا أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الإسرائيلى في لبنان ينذر بعواقب وخيمة
مصر تؤكد لفرنسا أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الإسرائيلى في لبنان ينذر بعواقب وخيمة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطى لنظيره الفرنسي جان نويل بارو أكد أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الاسرائيلى في لبنان ينذر بعواقب... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
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وشدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.وأكد الوزير المصري على ضرورة تحقيق وقف فورى لإطلاق النار واحتواء التصعيد الإقليمى، مستعرضاً جهود مصر الحثيثة لوقف التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية.وجدد عبد العاطى تأكديه على موقف مصر الرافض للمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، مؤكدًا على أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية.كما أعرب وزير الخارجية عن القلق الشديد من الأوضاع الإنسانية في لبنان على إثر نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، مشدداً على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للبنان لدعم الحكومة اللبنانية في تصديها للازمة الإنسانية الضاغطة.كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل للمساعدات للقطاع ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وثمن موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وفقاً لحل الدولتين.
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, مصر
العالم, العالم العربي, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, مصر

مصر تؤكد لفرنسا أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الإسرائيلى في لبنان ينذر بعواقب وخيمة

20:17 GMT 11.10.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasصور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطى لنظيره الفرنسي جان نويل بارو أكد أن التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الاسرائيلى في لبنان ينذر بعواقب وخيمة خاصة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي أمس لمواقع وتجهيزات تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان أدى إلى إصابة اثنين من جنودها.
وشدد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي على ضرورة التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.
وأكد الوزير المصري على ضرورة تحقيق وقف فورى لإطلاق النار واحتواء التصعيد الإقليمى، مستعرضاً جهود مصر الحثيثة لوقف التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية.
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وجدد عبد العاطى تأكديه على موقف مصر الرافض للمساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأهمية تمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، مؤكدًا على أهمية التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية.
كما أعرب وزير الخارجية عن القلق الشديد من الأوضاع الإنسانية في لبنان على إثر نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، مشدداً على ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للبنان لدعم الحكومة اللبنانية في تصديها للازمة الإنسانية الضاغطة.
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17:25 GMT
كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل للمساعدات للقطاع ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وثمن موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وفقاً لحل الدولتين.
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