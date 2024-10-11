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خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
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تفاصيل لأول مرة.. كيف أثرت الحرب على الإسرائيليين نفسيا وصحيا؟
تفاصيل لأول مرة.. كيف أثرت الحرب على الإسرائيليين نفسيا وصحيا؟
سبوتنيك عربي
استمرارا لرصد تأثيرات الحرب على الإسرائيليين كشف المعهد الوطني لأبحاث السياسات الصحية الإسرائيلي في تقرير، حديث عن الحالة الطبية للإسرائيليين لعام 2023، ليؤكد... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T17:25+0000
2024-10-11T17:25+0000
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وأظهر التقرير أنه تم الإبلاغ عن زيادة مفرطة في استهلاك الكحول وتعاطي المخدرات والسمنة، مقارنة بعام 2022، قبل بداية الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من ربع النساء في إسرائيل (26.9%) يعانين من الوزن الزائد.وأوضح التقرير أنه حدثت زيادة بنحو 3% في نسبة المدخنين، وأن النسبة العالية من المدخنين في جنوب البلاد. وأن 12% يستهلكون الكحول بشكل مفرط.وهناك 45% أدلوا بشهاداتهم حول زيادة الوزن، حيث اتضح أن 1 من كل 10 مدخنين سابقين عاد للتدخين.كما حدثت قفزة بنسبة 6% في استخدام مضادات الاكتئاب، وكذلك قفزة بنسبة 3.5% في استهلاك المهدئات، مع ارتفاع نسب الاستهلاك في شمال البلاد. تفاقم الوضع بين مرضى السكري في المناطق التي تم إخلاؤها بسبب الحرب.كما أشار تقرير حديث لصندوق مكابي للتأمين الصحي إلى أنه تبين في عام 2024، أن 30% من الإسرائيليين يشيرون إلى الحاجة إلى مساعدة نفسية و43% أفادوا بتفاقم الأمراض المزمنة.وهي ليست المرة الأولى التي تخرج فيها إحصائيات إسرائيلية عن الحالة لنفسية والصحية للإسرائيليين نذ بداية الحرب في غزة، وهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. حتى أن الجيش الإسرائيلي أقر بأنه يواجه المشكلة الكبرى في الصحة النفسية منذ عام 1973.
https://sarabic.ae/20241011/رئيس-وزراء-إسبانيا-يدعو-لوقف-إمداد-إسرائيل-عسكريا-1093660937.html
https://sarabic.ae/20241009/في-اتصال-هاتفي-تقرير-بايدن-ونتنياهو-بحثا-الرد-الإسرائيلي-على-هجوم-إيران-1093591487.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إيران, إسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إيران, إسرائيل

تفاصيل لأول مرة.. كيف أثرت الحرب على الإسرائيليين نفسيا وصحيا؟

17:25 GMT 11.10.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergجنود إسرائيليون يحملون نعش مغطى بالعلم الإسرائيلي
جنود إسرائيليون يحملون نعش مغطى بالعلم الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
استمرارا لرصد تأثيرات الحرب على الإسرائيليين كشف المعهد الوطني لأبحاث السياسات الصحية الإسرائيلي في تقرير، حديث عن الحالة الطبية للإسرائيليين لعام 2023، ليؤكد أن هناك زيادة مفرطة في استهلاك الكحول والمخدرات والسمنة.
وأظهر التقرير أنه تم الإبلاغ عن زيادة مفرطة في استهلاك الكحول وتعاطي المخدرات والسمنة، مقارنة بعام 2022، قبل بداية الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من ربع النساء في إسرائيل (26.9%) يعانين من الوزن الزائد.
وأوضح التقرير أنه حدثت زيادة بنحو 3% في نسبة المدخنين، وأن النسبة العالية من المدخنين في جنوب البلاد. وأن 12% يستهلكون الكحول بشكل مفرط.
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
رئيس وزراء إسبانيا يدعو لوقف إمداد إسرائيل عسكريا
16:25 GMT
وهناك 45% أدلوا بشهاداتهم حول زيادة الوزن، حيث اتضح أن 1 من كل 10 مدخنين سابقين عاد للتدخين.
كما حدثت قفزة بنسبة 6% في استخدام مضادات الاكتئاب، وكذلك قفزة بنسبة 3.5% في استهلاك المهدئات، مع ارتفاع نسب الاستهلاك في شمال البلاد. تفاقم الوضع بين مرضى السكري في المناطق التي تم إخلاؤها بسبب الحرب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
في اتصال هاتفي... تقرير: بايدن ونتنياهو بحثا الرد الإسرائيلي على هجوم إيران
9 أكتوبر, 17:22 GMT
كما أشار تقرير حديث لصندوق مكابي للتأمين الصحي إلى أنه تبين في عام 2024، أن 30% من الإسرائيليين يشيرون إلى الحاجة إلى مساعدة نفسية و43% أفادوا بتفاقم الأمراض المزمنة.
وهي ليست المرة الأولى التي تخرج فيها إحصائيات إسرائيلية عن الحالة لنفسية والصحية للإسرائيليين نذ بداية الحرب في غزة، وهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. حتى أن الجيش الإسرائيلي أقر بأنه يواجه المشكلة الكبرى في الصحة النفسية منذ عام 1973.
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