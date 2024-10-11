https://sarabic.ae/20241011/تفاصيل-لأول-مرة-كيف-أثرت-الحرب-على-الإسرائيليين-نفسيا-وصحيا؟-1093662299.html

تفاصيل لأول مرة.. كيف أثرت الحرب على الإسرائيليين نفسيا وصحيا؟

تفاصيل لأول مرة.. كيف أثرت الحرب على الإسرائيليين نفسيا وصحيا؟

سبوتنيك عربي

استمرارا لرصد تأثيرات الحرب على الإسرائيليين كشف المعهد الوطني لأبحاث السياسات الصحية الإسرائيلي في تقرير، حديث عن الحالة الطبية للإسرائيليين لعام 2023، ليؤكد... 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T17:25+0000

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وأظهر التقرير أنه تم الإبلاغ عن زيادة مفرطة في استهلاك الكحول وتعاطي المخدرات والسمنة، مقارنة بعام 2022، قبل بداية الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من ربع النساء في إسرائيل (26.9%) يعانين من الوزن الزائد.وأوضح التقرير أنه حدثت زيادة بنحو 3% في نسبة المدخنين، وأن النسبة العالية من المدخنين في جنوب البلاد. وأن 12% يستهلكون الكحول بشكل مفرط.وهناك 45% أدلوا بشهاداتهم حول زيادة الوزن، حيث اتضح أن 1 من كل 10 مدخنين سابقين عاد للتدخين.كما حدثت قفزة بنسبة 6% في استخدام مضادات الاكتئاب، وكذلك قفزة بنسبة 3.5% في استهلاك المهدئات، مع ارتفاع نسب الاستهلاك في شمال البلاد. تفاقم الوضع بين مرضى السكري في المناطق التي تم إخلاؤها بسبب الحرب.كما أشار تقرير حديث لصندوق مكابي للتأمين الصحي إلى أنه تبين في عام 2024، أن 30% من الإسرائيليين يشيرون إلى الحاجة إلى مساعدة نفسية و43% أفادوا بتفاقم الأمراض المزمنة.وهي ليست المرة الأولى التي تخرج فيها إحصائيات إسرائيلية عن الحالة لنفسية والصحية للإسرائيليين نذ بداية الحرب في غزة، وهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. حتى أن الجيش الإسرائيلي أقر بأنه يواجه المشكلة الكبرى في الصحة النفسية منذ عام 1973.

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