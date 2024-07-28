https://sarabic.ae/20240728/يتم-التحقيق-في-الواقعة-استبعاد-لاعبة-مصرية-من-الأولمبياد-بسبب-زيادة-الوزن-1091188248.html

يتم التحقيق في الواقعة... استبعاد لاعبة مصرية من الأولمبياد بسبب زيادة الوزن

يتم التحقيق في الواقعة... استبعاد لاعبة مصرية من الأولمبياد بسبب زيادة الوزن

سبوتنيك عربي

تلقت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، صدمة مدوية، بإعلان استبعاد لاعبة المنتخب المصري للملاكمة، من منافسات وزن 54 كغ، بسبب زيادة... 28.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-28T06:58+0000

2024-07-28T06:58+0000

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وجاء استبعاد المصرية يمنى عياد لاعبة الملاكمة، أمس السبت، بعد عدم تجاوزها الفحص والميزان قبل مواجهتها للأوزبكستانية نيجينا أوكتاموفا لتتأهل الأخيرة إلى دور ثمن النهائي من المنافسات.بدوره، صرح عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة المصري لوسائل إعلام مصرية، بأن اللاعبة وصل وزنها إلى 54 كغ، الجمعة، في مقر البعثة وهو المثالي لخوض المنافسات.وأكد المسؤول المصري على أنه سيتم فتح تحقيق بخصوص الواقعة لمعرفة سبب زيادة الوزن.يشار إلى أن الاتحاد المصري للملاكمة يشارك بـ 3 لاعبين في باريس وهم: عمر العوضي في منافسات وزن 71 كغ، عبد الرحمن عرابي في منافسات 80 كغ، يمنى عياد في منافسات 54 كغ.وتضم البعثة المصرية 148 لاعبا ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، حيث تعد الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا خلال المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية.

https://sarabic.ae/20240727/باحث-استبعاد-الوفد-الروسي-من-المشاركة-في-الأولمبياد-مخالف-لكل-القوانين-الرياضية-1091179586.html

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