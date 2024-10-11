https://sarabic.ae/20241011/رئيس-وزراء-إسبانيا-يدعو-لوقف-إمداد-إسرائيل-عسكريا-1093660937.html

رئيس وزراء إسبانيا يدعو لوقف إمداد إسرائيل عسكريا

رئيس وزراء إسبانيا يدعو لوقف إمداد إسرائيل عسكريا

سبوتنيك عربي

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن، عقب هجماتها على قوات حفظ السلام... 11.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-11T16:25+0000

2024-10-11T16:25+0000

2024-10-11T16:25+0000

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وقال سانشيز في مؤتمر صحفي مشترك مع البابا فرانسيس في الفاتيكان: "أعتقد أنه في ضوء كل ما يحدث في الشرق الأوسط، يحتاج المجتمع الدولي إلى وقف صادرات الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية".وقال سانشيز، إن بلاده امتنعت باستمرار عن "أي مساهمة في تصعيد العنف والحرب" في الشرق الأوسط، كما لم تصدر أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023، عندما تصاعد الصراع المسلح في قطاع غزة.وكرر سانشيز إدانته الشديدة لأي انتهاك أو تعد على القانون الإنساني الدولي، وقال إنه قلق بشكل خاص بشأن إطلاق إسرائيل النار على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الدفاع الإسرائيلية، طلبت من قوات اليونيفيل الابتعاد عن منطقة عمليتها البرية ضد حزب الله، لكن قوات حفظ السلام رفضت.وقالت اليونيفيل يوم الخميس إن قوات الدفاع الإسرائيلية، استهدفت برج مراقبة في مقرها في الناقورة بجنوب لبنان، مما تسبب في سقوط اثنين من قوات حفظ السلام وإصابتهما.كما أصيب اثنان آخران من قوات حفظ السلام، اليوم الجمعة نتيجة انفجارين بالقرب من برج مراقبة في الناقورة.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مستعدة لتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل، بسبب قضايا المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل جل مناطقه بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.ويرد "حزب الله " على الهجوم الإسرائيلي على لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.وتواصل إسرائيل منذ أكثر من عام حربها على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة نحو 100 ألف آخرين، فضلا عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.

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