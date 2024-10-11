https://sarabic.ae/20241011/غوتيريش-يدعو-للتخلص-من-الأسلحة-النووية-في-العالم-1093659539.html
غوتيريش يدعو للتخلص من الأسلحة النووية في العالم
غوتيريش يدعو للتخلص من الأسلحة النووية في العالم
سبوتنيك عربي
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم، اليوم الجمعة، بالتخلص من كل الأسلحة النووية التي وصفها بـ"أجهزة الموت"، بعد منح منظمة مناهضة لهذه... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T15:37+0000
2024-10-11T15:37+0000
2024-10-11T15:37+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054424678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1beee3f5dcce86bd8325a145497aad1.jpg
وقال غوتيريش، في بيان: "الناجون من القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناغازاكي (...) هم شهود على الكلفة البشرية المروعة للأسلحة النووية".وأضاف: "حان الوقت لقادة العالم أن يروا الأسلحة النووية على حقيقتها: أجهزة موت لا توفر أي أمان أو حماية أو أمن. والطريقة الوحيدة للقضاء على تهديد الأسلحة النووية هي بالقضاء عليها تماما". ومنحت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية جائزة نوبل للسلام، الجمعة.وجاء هذا التتويج بفضل جهود المنظمة "المبذولة من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية ولإثباتها، عبر شهادات، أن الأسلحة النووية يجب ألا تستخدم مجددا بتاتا".واعتبر الرئيس المشارك لمنظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية المناهضة للأسلحة النووية أن الأسلحة النووية لا تحقق السلام.من ناحية أخرى أكد غوتيريش، أنه على إسرائيل عدم تكرار إطلاق النار على قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، مشدّدا على أنه أمر "غير مقبول".
https://sarabic.ae/20241003/الأمم-المتحدة-تعلق-على-أنباء-ترشح-غوتيريش-والـأونروا-لجائزة-نوبل-للسلام-1093407599.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054424678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54cdd7317acebfee6188c9d303d91612.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
غوتيريش يدعو للتخلص من الأسلحة النووية في العالم
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم، اليوم الجمعة، بالتخلص من كل الأسلحة النووية التي وصفها بـ"أجهزة الموت"، بعد منح منظمة مناهضة لهذه الأسلحة جائزة نوبل للسلام.
وقال غوتيريش
، في بيان: "الناجون من القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناغازاكي (...) هم شهود على الكلفة البشرية المروعة للأسلحة النووية".
وأضاف: "حان الوقت لقادة العالم أن يروا الأسلحة النووية على حقيقتها: أجهزة موت لا توفر أي أمان أو حماية أو أمن. والطريقة الوحيدة للقضاء على تهديد الأسلحة النووية هي بالقضاء عليها تماما".
ومنحت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية جائزة نوبل للسلام، الجمعة.
وجاء هذا التتويج بفضل جهود المنظمة "المبذولة من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية ولإثباتها، عبر شهادات، أن الأسلحة النووية يجب ألا تستخدم مجددا بتاتا".
واعتبر الرئيس المشارك لمنظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية المناهضة للأسلحة النووية أن الأسلحة النووية لا تحقق السلام.
من ناحية أخرى أكد غوتيريش
، أنه على إسرائيل عدم تكرار إطلاق النار على قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، مشدّدا على أنه أمر "غير مقبول".