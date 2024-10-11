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إعلام: إسرائيل تعتقل صحفيا أمريكيا كشف المواقع التي ضربتها صواريخ إيران
إعلام: إسرائيل تعتقل صحفيا أمريكيا كشف المواقع التي ضربتها صواريخ إيران
سبوتنيك عربي
قبضت الشرطة الإسرائيلية على صحفي أمريكي بتهمة "الاشتباه بتعريضه الأمن القومي للخطر بعد الإبلاغ عن أماكن سقوط الصواريخ في الهجوم الذي شنته إيران بوقت سابق من... 11.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-11T19:36+0000
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ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت العبري "اعتقلت الشرطة جيرمي لوفريدو (28 عامًا) وهو صحفي أمريكي مستقل"، ويواجه محكمة إسرائيلية بالقدس بعد الإبلاغ عن صواريخ إيرانية ضربت عدة قواعد جوية إسرائيلية.وذكر الموقع أن لوفريدو قال في تقريره: إن "الهجمات على غزة انطلقت من قاعدة نيفاتيم، وقال إن الطائرة الخاصة للحكومة التي يستخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت موجودة هناك".وقال أيضا: "تشمل التهم الموجهة إليه مساعدة العدو أثناء الحرب وتقديم معلومات له، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تخشى وقوع حادث دبلوماسي محتمل في أعقاب تصرفات المراسل".وأشار الموقع العبري إلى أن اعتقال الصحفي أثار مخاوف من وقوع حادث دبلوماسي محتمل بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب وضعه كصحفي أجنبي. وقد وصل ممثلون من السفارة الأمريكية محكمة الصلح في القدس لحضور جلسة استماع بناءً على طلب الشرطة بتمديد احتجازه.ونقل الموقع عن المحامية ليئا تسيمل التي تمثل الصحفي: "لقد نشر المعلومات بشكل علني وكامل، دون محاولة إخفاء أي شيء. وإذا كانت هذه المعلومات تشكل مساعدة للعدو، فيجب اعتقال العديد من الصحفيين الآخرين في إسرائيل، بما في ذلك المراسلين الإسرائيليين".وأضافت: "ما كان ليتصرف جاسوس بهذه الطريقة العلنية والشفافة".وتفرض إسرائيل رقابة عسكرية مشددة على تغطية الحرب بما في ذلك تحديد مواقع سقوط الصواريخ ومواقع إطلاقها وتحركات القوات على الأرض وعلى الحدود وداخل غزة ولبنان.
https://sarabic.ae/20241011/تفاصيل-لأول-مرة-كيف-أثرت-الحرب-على-الإسرائيليين-نفسيا-وصحيا؟-1093662299.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران

إعلام: إسرائيل تعتقل صحفيا أمريكيا كشف المواقع التي ضربتها صواريخ إيران

19:36 GMT 11.10.2024 (تم التحديث: 20:09 GMT 11.10.2024)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergتداعيات الهجوم الصاروخي الإيراني في جيدارا، إسرائيل، 2 أكتوبر 2024
تداعيات الهجوم الصاروخي الإيراني في جيدارا، إسرائيل، 2 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
قبضت الشرطة الإسرائيلية على صحفي أمريكي بتهمة "الاشتباه بتعريضه الأمن القومي للخطر بعد الإبلاغ عن أماكن سقوط الصواريخ في الهجوم الذي شنته إيران بوقت سابق من الشهر الجاري، بما في ذلك في قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي وقاعدة استخبارات وسط إسرائيل".
ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت العبري "اعتقلت الشرطة جيرمي لوفريدو (28 عامًا) وهو صحفي أمريكي مستقل"، ويواجه محكمة إسرائيلية بالقدس بعد الإبلاغ عن صواريخ إيرانية ضربت عدة قواعد جوية إسرائيلية.
وذكر الموقع أن لوفريدو قال في تقريره: إن "الهجمات على غزة انطلقت من قاعدة نيفاتيم، وقال إن الطائرة الخاصة للحكومة التي يستخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت موجودة هناك".
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وقال أيضا: "تشمل التهم الموجهة إليه مساعدة العدو أثناء الحرب وتقديم معلومات له، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تخشى وقوع حادث دبلوماسي محتمل في أعقاب تصرفات المراسل".
وأشار الموقع العبري إلى أن اعتقال الصحفي أثار مخاوف من وقوع حادث دبلوماسي محتمل بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب وضعه كصحفي أجنبي. وقد وصل ممثلون من السفارة الأمريكية محكمة الصلح في القدس لحضور جلسة استماع بناءً على طلب الشرطة بتمديد احتجازه.
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ونقل الموقع عن المحامية ليئا تسيمل التي تمثل الصحفي: "لقد نشر المعلومات بشكل علني وكامل، دون محاولة إخفاء أي شيء. وإذا كانت هذه المعلومات تشكل مساعدة للعدو، فيجب اعتقال العديد من الصحفيين الآخرين في إسرائيل، بما في ذلك المراسلين الإسرائيليين".
وأضافت: "ما كان ليتصرف جاسوس بهذه الطريقة العلنية والشفافة".
وتفرض إسرائيل رقابة عسكرية مشددة على تغطية الحرب بما في ذلك تحديد مواقع سقوط الصواريخ ومواقع إطلاقها وتحركات القوات على الأرض وعلى الحدود وداخل غزة ولبنان.
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