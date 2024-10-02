الجيش المصري: حرب أكتوبر معجزة بكل المقاييس يتم تدريسها إلى الآن

عربي
"حزب الله" يعلن عن سلسلة عمليات نوعية والجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع قتلى في صفوفه
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241002/الجيش-المصري-حرب-أكتوبر-معجزة-بكل-المقاييس-يتم-تدريسها-إلى-الآن--1093365451.html
الجيش المصري: حرب أكتوبر معجزة بكل المقاييس يتم تدريسها إلى الآن
الجيش المصري: حرب أكتوبر معجزة بكل المقاييس يتم تدريسها إلى الآن
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، بأن حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، كانت وستظل ملحمة تاريخية خالدة في ذاكرة... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T14:40+0000
2024-10-02T14:40+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حول العالم
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/02/1062982200_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_fa42f1ac46422e022b89ffd1d751843d.png
خبير: "التعامل مع دولة مثل روسيا يجب أن يكون بالاحترام"
سبوتنيك عربي
خبير: "التعامل مع دولة مثل روسيا يجب أن يكون بالاحترام"
وأضاف خلال لقاء إعلامي احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر الـ51: "شعب اصطف حول القوات المسلحة لتحقيق هدف قومي، ويمكن أيضا أن نقول حرب أكتوبر كانت شاهد عيان على بسالة المقاتل المصري وعقيدته الراسخة في ظل ظروف وتحديات صعبة مرت بها البلد، ولم يكن أبدًا لنا أن نحتفل بانتصارات أكتوبر الخالدة اليوم دون مساندة جميع أفراد الشعب المصري للقوات المسلحة".وأشار العقيد غريب عبد الحافظ إلى أن "جيل أكتوبر العظيم أعاد صياغة تاريخ العسكرية المصرية، حيث ضحى بالدم والعرق وقضى فترة طويلة داخل القوات المسلحة لكي يترك لنا الذكرى العظيمة لحرب أكتوبر".وأوضح أن "حرب أكتوبر لم تكن انتصارًا عسكريًا فقط بل انتصارا شعبيا ووطنيا بامتياز، الشعب المصري كشف عن معدنه الأصيل في تلاحم غير مسبوق ودعم غير محدود لقواتنا المسلحة، ولا يزال هذا التلاحم هو رمز للوحدة والترابط لكل أفراد الشعب المصري".وتابع المتحدث العسكري أن "حرب أكتوبر تعتبر بكل المقاييس معجزة يتم تدريسها حتى الآن في المعاهد والمحافل العسكرية الدولية"، موضحًا أن "عظمة الانتصار تتجسد في التخطيط الاستراتيجي العبقري واستعادة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وعبقرية القيادة المصرية في التخطيط وقدرة وبسالة الفرد المقاتل المصري في التنفيذ والتخطيط والتعاون والتناغم بين الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وخطة الخداع الاستراتيجية، التي تم تنفيذها بمنتهى الحرفية والعبقرية والدقة".وأكد أن "المفاجأة الأكبر في حرب أكتوبر كانت التغير الذي طرأ على المقاتل المصري خلال المعركة، حيث ظهر بشكل مختلف تماما في التدريب والروح المعنوية والبسالة والشراسة".واستعرض العقيد غريب عبد الحافظ، أحدث التطورات التي تشهدها القوات المسلحة المصرية، من حيث التجهيزات والتدريب، وكيف تسعى للحفاظ على مكانتها كواحدة من أقوى الجيوش في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241002/مصر-تحذر-من-منعطف-خطير-في-المنطقة-وتؤكد-حتمية-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-في-لبنان-وغزة-1093353444.html
https://sarabic.ae/20240929/مصر-نراقب-سد-النهضة-ومخطئ-من-يتوهم-أننا-سنتسامح-مع-أي-تهديد-لنا-فيديو-1093233584.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/02/1062982200_222:0:1155:700_1920x0_80_0_0_3965b2f43d651e9bb103db2031790117.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, مصر
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, مصر

الجيش المصري: حرب أكتوبر معجزة بكل المقاييس يتم تدريسها إلى الآن

14:40 GMT 02.10.2024
خبير: "التعامل مع دولة مثل روسيا يجب أن يكون بالاحترام"
تابعنا عبر
صرح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، بأن حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، كانت وستظل ملحمة تاريخية خالدة في ذاكرة ووجدان الأمة العربية، لأنها كانت تجسيدا لإرادة شعب بأكمله.
وأضاف خلال لقاء إعلامي احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر الـ51: "شعب اصطف حول القوات المسلحة لتحقيق هدف قومي، ويمكن أيضا أن نقول حرب أكتوبر كانت شاهد عيان على بسالة المقاتل المصري وعقيدته الراسخة في ظل ظروف وتحديات صعبة مرت بها البلد، ولم يكن أبدًا لنا أن نحتفل بانتصارات أكتوبر الخالدة اليوم دون مساندة جميع أفراد الشعب المصري للقوات المسلحة".
وأشار العقيد غريب عبد الحافظ إلى أن "جيل أكتوبر العظيم أعاد صياغة تاريخ العسكرية المصرية، حيث ضحى بالدم والعرق وقضى فترة طويلة داخل القوات المسلحة لكي يترك لنا الذكرى العظيمة لحرب أكتوبر".
طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط تحلق فوق بيروت بينما يتصاعد الدخان من الضاحية الجنوبية في بيروت، لبنان، 1 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
مصر تحذر من "منعطف خطير" في المنطقة وتؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة
09:45 GMT
وأوضح أن "حرب أكتوبر لم تكن انتصارًا عسكريًا فقط بل انتصارا شعبيا ووطنيا بامتياز، الشعب المصري كشف عن معدنه الأصيل في تلاحم غير مسبوق ودعم غير محدود لقواتنا المسلحة، ولا يزال هذا التلاحم هو رمز للوحدة والترابط لكل أفراد الشعب المصري".
وتابع المتحدث العسكري أن "حرب أكتوبر تعتبر بكل المقاييس معجزة يتم تدريسها حتى الآن في المعاهد والمحافل العسكرية الدولية"، موضحًا أن "عظمة الانتصار تتجسد في التخطيط الاستراتيجي العبقري واستعادة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وعبقرية القيادة المصرية في التخطيط وقدرة وبسالة الفرد المقاتل المصري في التنفيذ والتخطيط والتعاون والتناغم بين الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وخطة الخداع الاستراتيجية، التي تم تنفيذها بمنتهى الحرفية والعبقرية والدقة".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
مصر: نراقب سد النهضة ومخطئ من يتوهم أننا سنتسامح مع أي تهديد لنا... فيديو
29 سبتمبر, 08:32 GMT
وأكد أن "المفاجأة الأكبر في حرب أكتوبر كانت التغير الذي طرأ على المقاتل المصري خلال المعركة، حيث ظهر بشكل مختلف تماما في التدريب والروح المعنوية والبسالة والشراسة".
واستعرض العقيد غريب عبد الحافظ، أحدث التطورات التي تشهدها القوات المسلحة المصرية، من حيث التجهيزات والتدريب، وكيف تسعى للحفاظ على مكانتها كواحدة من أقوى الجيوش في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:51 GMT - سبوتنيك عربيعاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر أمس, 14:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала