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رئيس أركان الجيش المصري يجري زيارة مفاجئة على الحدود مع قطاع غزة... فيديو
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رئيس أركان الجيش المصري يجري زيارة مفاجئة على الحدود مع قطاع غزة... فيديو
رئيس أركان الجيش المصري يجري زيارة مفاجئة على الحدود مع قطاع غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس،الحدود مع قطاع غزة. 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T11:23+0000
2024-09-05T11:42+0000
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وقال العقيد غريب عبدالحافظ غريب المتحدث العسكري المصري، إن "الفريق أحمد خليفة أجرى زيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة".وشن مصدر مصري رفيع المستوى، أمس الأربعاء، هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ظل تمسك الأخير ببقاء قواته في محور فيلادلفيا وتعقّد مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن المصدر أن كافة الأطراف مستاءة من استمرار نتنياهو في إفشال الوصول لاتفاق هدنة في غزة.ويرى المصدر أن نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي وعدم العثور على الرهائن أو تحقيق أي انتصار عسكري بغزة والضفة، مشيرا إلى أن نتنياهو "يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة".ووصف المصدر تصريحات نتنياهو بأنها "رسالة استباقية لواشنطن برفضه أي مقترحات لوقف إطلاق النار، وإجهاض لكل الجهود المبذولة للتهدئة والإفراج عن المحتجزين والأسرى".وكانت جمهورية مصر العربية قد أعربت، يوم الثلاثاء الماضي، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "نتنياهو حاول من خلال تصريحاته، الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة"، مؤكدة رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.وحملت مصر "الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة"، مؤكدة "حرصها علي مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة".وأكد نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع يريدنا أن ننهي الحرب ولكن هذا المحور أهميته كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "كل الأسلحة دخلت من محور فيلادلفيا، وأصبحت غزة تهديدا على أمن إسرائيل".وأشار نتنياهو إلى أن "محور الشر يرغب بوجود محور فيلادلفيا، لهذا السبب أنا أصرّ أن نكون هناك، ويطالبونا بالانسحاب من محور فيلادلفيا، ولكن أنا أقول العكس"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240904/حماس-قرار-نتنياهو-بعدم-الانسحاب-من-محور-فيلادلفيا-يهدف-لإفشال-التوصل-لاتفاق-1092405196.html
https://sarabic.ae/20240820/خريطة-إسرائيلية-عن-محور-فيلادلفيا-تثير-الغضب-في-مصر-1091918070.html
https://sarabic.ae/20240902/مصر-تقول-إن-الحكومة-الإسرائيلية-هي-المسؤولة-عن-عدم-الوصول-إلى-اتفاق-هدنة-في-قطاع-غزة-1092299089.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس أركان الجيش المصري يجري زيارة مفاجئة على الحدود مع قطاع غزة... فيديو

11:23 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 11:42 GMT 05.09.2024)
© Photo / egypt Armyالفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يتفقد إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكى بجنود بنطاق الجيش الثالث الميداني
الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية يتفقد إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكى بجنود بنطاق الجيش الثالث الميداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Photo / egypt Army
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تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس،الحدود مع قطاع غزة.
وقال العقيد غريب عبدالحافظ غريب المتحدث العسكري المصري، إن "الفريق أحمد خليفة أجرى زيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة".
وشن مصدر مصري رفيع المستوى، أمس الأربعاء، هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ظل تمسك الأخير ببقاء قواته في محور فيلادلفيا وتعقّد مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن المصدر أن كافة الأطراف مستاءة من استمرار نتنياهو في إفشال الوصول لاتفاق هدنة في غزة.
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"حماس": قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف لإفشال التوصل لاتفاق
أمس, 21:59 GMT
ويرى المصدر أن نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي وعدم العثور على الرهائن أو تحقيق أي انتصار عسكري بغزة والضفة، مشيرا إلى أن نتنياهو "يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة".
ووصف المصدر تصريحات نتنياهو بأنها "رسالة استباقية لواشنطن برفضه أي مقترحات لوقف إطلاق النار، وإجهاض لكل الجهود المبذولة للتهدئة والإفراج عن المحتجزين والأسرى".
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خريطة إسرائيلية عن محور فيلادلفيا تثير الغضب في مصر
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وكانت جمهورية مصر العربية قد أعربت، يوم الثلاثاء الماضي، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "نتنياهو حاول من خلال تصريحاته، الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة"، مؤكدة رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.
وحملت مصر "الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة"، مؤكدة "حرصها علي مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة".
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2 سبتمبر, 08:40 GMT
وأكد نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع يريدنا أن ننهي الحرب ولكن هذا المحور أهميته كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "كل الأسلحة دخلت من محور فيلادلفيا، وأصبحت غزة تهديدا على أمن إسرائيل".
وأشار نتنياهو إلى أن "محور الشر يرغب بوجود محور فيلادلفيا، لهذا السبب أنا أصرّ أن نكون هناك، ويطالبونا بالانسحاب من محور فيلادلفيا، ولكن أنا أقول العكس"، بحسب قوله.
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