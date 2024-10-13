https://sarabic.ae/20241013/تصريح-مفاجئ-من-الرئيس-الإسرائيلي-بشأن-الحرب-مع-مصر-1093704038.html
تصريح مفاجئ من الرئيس الإسرائيلي بشأن الحرب مع مصر
تصريح مفاجئ من الرئيس الإسرائيلي بشأن الحرب مع مصر
سبوتنيك عربي
أدلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، باعتراف مثير، خلال احتفالية أقيمت في تل أبيب، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 51 عاما على حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T11:09+0000
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وقال هرتزوغ: "على الرغم من مرور أكثر من 50 عاما منذ اندلاع حرب عام 1973، إلا أنه يبدو أن الدروس المستفادة من تلك الحرب، والتي "انطبعت في أجسادنا" لم نتعلم منها شيئا".وأضاف: "لقد ارتكبنا خطأ مرة أخرى في التخطيط، ومرة أخرى لم نستمع إلى الصفوف الدنيا من الميدان، وإلى أولئك الذين أدوا عملهم بإخلاص وحذرونا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع الرئيس الإسرائيلي: "هذا الفشل كلّفنا مرة أخرى ثمنا مؤلما وثقيلا من الدماء".وأضاف: "يتعيّن علينا أن نحقق بعمق وعلى نطاق واسع، بطريقة موثوقة لا هوادة فيها ومستقلة، لاستخلاص الدروس واستخلاص النتائج"، واصفا ذلك بأنه واجب "أخلاقي" للعمل على إعادة المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية مند هجوم 7 أكتوبر 2023، "بنفس العزم الذي عملنا به من أجل إعادة أسرانا في حرب أكتوبر 1973".وتحتفل مصر سنويا بانتصارها في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي مكّنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء، وأعقبها عقد اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20240218/الدفاع-المصرية-تكشف-لأول-مرة-عن-وثائق-بشأن-حرب-6-أكتوبر-ما-دلالتها-الآن-1086183056.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
تصريح مفاجئ من الرئيس الإسرائيلي بشأن الحرب مع مصر
أدلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، باعتراف مثير، خلال احتفالية أقيمت في تل أبيب، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 51 عاما على حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.
وقال هرتزوغ: "على الرغم من مرور أكثر من 50 عاما منذ اندلاع حرب عام 1973، إلا أنه يبدو أن الدروس المستفادة من تلك الحرب، والتي "انطبعت في أجسادنا" لم نتعلم منها شيئا".
وأضاف: "لقد ارتكبنا خطأ مرة أخرى في التخطيط، ومرة أخرى لم نستمع إلى الصفوف الدنيا من الميدان، وإلى أولئك الذين أدوا عملهم بإخلاص وحذرونا"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وتابع الرئيس الإسرائيلي: "هذا الفشل كلّفنا مرة أخرى ثمنا مؤلما وثقيلا من الدماء".
وأضاف: "يتعيّن علينا أن نحقق بعمق وعلى نطاق واسع، بطريقة موثوقة لا هوادة فيها ومستقلة، لاستخلاص الدروس واستخلاص النتائج"، واصفا ذلك بأنه واجب "أخلاقي" للعمل على إعادة المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية مند هجوم 7 أكتوبر 2023، "بنفس العزم الذي عملنا به من أجل إعادة أسرانا في حرب أكتوبر 1973".
وتحتفل مصر سنويا بانتصارها في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي مكّنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء، وأعقبها عقد اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.