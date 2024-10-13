تصريح مفاجئ من الرئيس الإسرائيلي بشأن الحرب مع مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
08:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:03 GMT
20 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:24 GMT
30 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
12:53 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
أولويتنا الآن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، وتل أبيب تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية"
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241013/تصريح-مفاجئ-من-الرئيس-الإسرائيلي-بشأن-الحرب-مع-مصر-1093704038.html
تصريح مفاجئ من الرئيس الإسرائيلي بشأن الحرب مع مصر
تصريح مفاجئ من الرئيس الإسرائيلي بشأن الحرب مع مصر
سبوتنيك عربي
أدلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، باعتراف مثير، خلال احتفالية أقيمت في تل أبيب، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 51 عاما على حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول... 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T11:09+0000
2024-10-13T11:09+0000
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093703865_0:44:1640:967_1920x0_80_0_0_44c44302d9236536a570d844b327cf23.jpg
وقال هرتزوغ: "على الرغم من مرور أكثر من 50 عاما منذ اندلاع حرب عام 1973، إلا أنه يبدو أن الدروس المستفادة من تلك الحرب، والتي "انطبعت في أجسادنا" لم نتعلم منها شيئا".وأضاف: "لقد ارتكبنا خطأ مرة أخرى في التخطيط، ومرة أخرى لم نستمع إلى الصفوف الدنيا من الميدان، وإلى أولئك الذين أدوا عملهم بإخلاص وحذرونا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع الرئيس الإسرائيلي: "هذا الفشل كلّفنا مرة أخرى ثمنا مؤلما وثقيلا من الدماء".وأضاف: "يتعيّن علينا أن نحقق بعمق وعلى نطاق واسع، بطريقة موثوقة لا هوادة فيها ومستقلة، لاستخلاص الدروس واستخلاص النتائج"، واصفا ذلك بأنه واجب "أخلاقي" للعمل على إعادة المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية مند هجوم 7 أكتوبر 2023، "بنفس العزم الذي عملنا به من أجل إعادة أسرانا في حرب أكتوبر 1973".وتحتفل مصر سنويا بانتصارها في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي مكّنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء، وأعقبها عقد اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20240218/الدفاع-المصرية-تكشف-لأول-مرة-عن-وثائق-بشأن-حرب-6-أكتوبر-ما-دلالتها-الآن-1086183056.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093703865_119:0:1576:1093_1920x0_80_0_0_3e4ab022ad78b2afe761dd831f0686ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

تصريح مفاجئ من الرئيس الإسرائيلي بشأن الحرب مع مصر

11:09 GMT 13.10.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
أدلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، باعتراف مثير، خلال احتفالية أقيمت في تل أبيب، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 51 عاما على حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973.
وقال هرتزوغ: "على الرغم من مرور أكثر من 50 عاما منذ اندلاع حرب عام 1973، إلا أنه يبدو أن الدروس المستفادة من تلك الحرب، والتي "انطبعت في أجسادنا" لم نتعلم منها شيئا".
وأضاف: "لقد ارتكبنا خطأ مرة أخرى في التخطيط، ومرة أخرى لم نستمع إلى الصفوف الدنيا من الميدان، وإلى أولئك الذين أدوا عملهم بإخلاص وحذرونا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتابع الرئيس الإسرائيلي: "هذا الفشل كلّفنا مرة أخرى ثمنا مؤلما وثقيلا من الدماء".
عرض بطارية صواريخ أرض-جو عسكرية مصرية من طراز SAM-6 تم استخدامها خلال حرب عام 1973 في معرض في الهواء الطلق خارج متحف بانوراما حرب 6 أكتوبر والنصب التذكاري في القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
الدفاع المصرية تكشف لأول مرة عن وثائق بشأن حرب 6 أكتوبر.. ما دلالتها الآن؟
18 فبراير, 07:24 GMT
وأضاف: "يتعيّن علينا أن نحقق بعمق وعلى نطاق واسع، بطريقة موثوقة لا هوادة فيها ومستقلة، لاستخلاص الدروس واستخلاص النتائج"، واصفا ذلك بأنه واجب "أخلاقي" للعمل على إعادة المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية مند هجوم 7 أكتوبر 2023، "بنفس العزم الذي عملنا به من أجل إعادة أسرانا في حرب أكتوبر 1973".
وتحتفل مصر سنويا بانتصارها في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي مكّنتها من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء، وأعقبها عقد اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMTЛюди собираются на месте убийства лидера Хезболлы Хасана Насраллы в южном пригороде Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала