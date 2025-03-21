https://sarabic.ae/20250321/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-القصر-الرئاسي-والوزارات-وسط-الخرطوم-1098829333.html

الجيش السوداني يعلن السيطرة على القصر الرئاسي والوزارات وسط الخرطوم

الجيش السوداني يعلن السيطرة على القصر الرئاسي والوزارات وسط الخرطوم

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، أنه سيطر على القصر الرئاسي والوزارات، وسط العاصمة الخرطوم، مشيرًا إلى أنه دمّر معدات "قوات الدعم السريع" واستولى على... 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T08:20+0000

2025-03-21T08:20+0000

2025-03-21T08:20+0000

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وفي بيان رسمي، قال الجيش السوداني: "في ملحمة بطولية خالدة، توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذم مليشيا آل دقلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري، رمز سيادة وكرامة الأمة السودانية، والوزارات".وأضاف: "دمرت قواتنا أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".وكان الجيش السوداني قد أكد، في وقت سابق، أن قواته تحرز تقدما مهما في وسط الخرطوم.كما شدد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في خطاب الأسبوع الماضي، على أن "لا تفاوض مع الدعم السريع إلا بعد تجريدهم من السلاح ومحاسبتهم"، مؤكدًا أن أي محادثات مستقبلية ستشترط تجميع قوات الدعم السريع في مناطق محددة قبل بدء أي عملية تفاوضية.ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد، حيث يسيطر الجيش على الشمال والشرق، فيما تسيطر قوات الدعم على أجزاء واسعة من إقليم دارفور (غرب) ومناطق في الجنوب.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250313/البرهان-عازمون-على-تحرير-السودان-من-المرتزقة-والعملاء-والقضاء-على-الدعم-السريع-1098620910.html

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار