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لافروف: روسيا تعتبر إنشاء "تحالف دول الساحل" تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة... فيديو
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https://sarabic.ae/20250403/قوات-الدعم-السريع-أسقطنا-طائرة-تابعة-للجيش-السوداني-في-مدينة-الفاشر-بولاية-شمال-دارفور--1099180945.html
قوات الدعم السريع: أسقطنا طائرة تابعة للجيش السوداني في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور
قوات الدعم السريع: أسقطنا طائرة تابعة للجيش السوداني في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إسقاط طائرة (أنتونوف) تتبع للجيش السوداني. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T11:27+0000
2025-04-03T11:27+0000
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وزعمت قوات الدعم السريع، في بيان لها، أن "الطائرة كانت تقوم بإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين العزل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ومدن أخرى"، مشيرة إلى أن إسقاط الطائرة ومقتل جميع أفراد طاقمها يؤكد قدرة الدعم السريع على حماية وتأمين المدنيين.وأكدت أن جميع قواتها في أتم اليقظة والجاهزية للتعامل مع أي عدوان جوي يهدد حياة المدنيين، وأنها مصممة على مواصلة القتال لاقتلاع العصابات من جذورها وبناء السودان على أسس جديدة عادلة ترفع الظلم والتهميش عن جميع الشعوب السودانية"، حسب قول البيان.وأفادت تقارير سودانية، أمس الخميس، بنزوح سكان منطقة خور الدليب الواقعة في الجهة الشرقية من ولاية جنوب كردفان، إلى مدينة رشاد، وذلك عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة. وأفادت صحيفة "السوداني"، بأن "النزوح يأتي في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، مع استمرار حركة السكان نحو مناطق أكثر أمانًا".من جهتها، أعلنت شبكة أطباء ‎السودان، "مقتل 12 شخصا ونزوح المئات، إثر هجوم للدعم السريع على منطقة خور الدليب جنوب كردفان"، فيما أعلنت قوات الدعم السريع، بسط سيطرتها على منطقة خور الدليب، وكشفت عن قتل 70 عنصرًا من الجيش السوداني.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250328/بعد-استعادة-الجيش-للخرطوم-السودان-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-مواطنيه-المتواجدين-في-ليبيا-1099028269.html
https://sarabic.ae/20250330/بعد-إعلان-الحرب-وساطة-خليجية-لرأب-الصدع-بين-السودان-وتشاد-1099073658.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قوات الدعم السريع: أسقطنا طائرة تابعة للجيش السوداني في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور

11:27 GMT 03.04.2025
© AP Photoقصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إسقاط طائرة (أنتونوف) تتبع للجيش السوداني.
وزعمت قوات الدعم السريع، في بيان لها، أن "الطائرة كانت تقوم بإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين العزل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ومدن أخرى"، مشيرة إلى أن إسقاط الطائرة ومقتل جميع أفراد طاقمها يؤكد قدرة الدعم السريع على حماية وتأمين المدنيين.
وأكدت أن جميع قواتها في أتم اليقظة والجاهزية للتعامل مع أي عدوان جوي يهدد حياة المدنيين، وأنها مصممة على مواصلة القتال لاقتلاع العصابات من جذورها وبناء السودان على أسس جديدة عادلة ترفع الظلم والتهميش عن جميع الشعوب السودانية"، حسب قول البيان.
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28 مارس, 10:13 GMT
وأفادت تقارير سودانية، أمس الخميس، بنزوح سكان منطقة خور الدليب الواقعة في الجهة الشرقية من ولاية جنوب كردفان، إلى مدينة رشاد، وذلك عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة.
وأفادت صحيفة "السوداني"، بأن "النزوح يأتي في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، مع استمرار حركة السكان نحو مناطق أكثر أمانًا".
من جهتها، أعلنت شبكة أطباء ‎السودان، "مقتل 12 شخصا ونزوح المئات، إثر هجوم للدعم السريع على منطقة خور الدليب جنوب كردفان"، فيما أعلنت قوات الدعم السريع، بسط سيطرتها على منطقة خور الدليب، وكشفت عن قتل 70 عنصرًا من الجيش السوداني.
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بعد "إعلان الحرب".. وساطة خليجية لرأب الصدع بين السودان وتشاد
30 مارس, 10:12 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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