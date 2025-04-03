https://sarabic.ae/20250403/قوات-الدعم-السريع-أسقطنا-طائرة-تابعة-للجيش-السوداني-في-مدينة-الفاشر-بولاية-شمال-دارفور--1099180945.html

قوات الدعم السريع: أسقطنا طائرة تابعة للجيش السوداني في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور

قوات الدعم السريع: أسقطنا طائرة تابعة للجيش السوداني في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور

سبوتنيك عربي

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إسقاط طائرة (أنتونوف) تتبع للجيش السوداني. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T11:27+0000

2025-04-03T11:27+0000

2025-04-03T11:27+0000

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وزعمت قوات الدعم السريع، في بيان لها، أن "الطائرة كانت تقوم بإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين العزل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ومدن أخرى"، مشيرة إلى أن إسقاط الطائرة ومقتل جميع أفراد طاقمها يؤكد قدرة الدعم السريع على حماية وتأمين المدنيين.وأكدت أن جميع قواتها في أتم اليقظة والجاهزية للتعامل مع أي عدوان جوي يهدد حياة المدنيين، وأنها مصممة على مواصلة القتال لاقتلاع العصابات من جذورها وبناء السودان على أسس جديدة عادلة ترفع الظلم والتهميش عن جميع الشعوب السودانية"، حسب قول البيان.وأفادت تقارير سودانية، أمس الخميس، بنزوح سكان منطقة خور الدليب الواقعة في الجهة الشرقية من ولاية جنوب كردفان، إلى مدينة رشاد، وذلك عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة. وأفادت صحيفة "السوداني"، بأن "النزوح يأتي في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، مع استمرار حركة السكان نحو مناطق أكثر أمانًا".من جهتها، أعلنت شبكة أطباء ‎السودان، "مقتل 12 شخصا ونزوح المئات، إثر هجوم للدعم السريع على منطقة خور الدليب جنوب كردفان"، فيما أعلنت قوات الدعم السريع، بسط سيطرتها على منطقة خور الدليب، وكشفت عن قتل 70 عنصرًا من الجيش السوداني.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي