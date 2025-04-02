https://sarabic.ae/20250402/شبكة-أطباء-السودان-مقتل-12-شخصا-ونزوح-المئات-إثر-هجوم-للدعم-السريع-على-خور-الدليب-بكردفان-1099149062.html
شبكة أطباء السودان: مقتل 12 شخصا ونزوح المئات إثر هجوم للدعم السريع على خور الدليب بكردفان
شبكة أطباء السودان: مقتل 12 شخصا ونزوح المئات إثر هجوم للدعم السريع على خور الدليب بكردفان
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير سودانية بنزوح سكان منطقة خور الدليب الواقعة في الجهة الشرقية من ولاية جنوب كردفان، إلى مدينة رشاد، وذلك عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T06:55+0000
2025-04-02T06:55+0000
2025-04-02T06:55+0000
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وأفادت صحيفة "السوداني"، بأن "النزوح يأتي في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، مع استمرار حركة السكان نحو مناطق أكثر أمانًا".من جهتها، أعلنت شبكة أطباء السودان، "مقتل 12 شخصا ونزوح المئات، إثر هجوم للدعم السريع على منطقة خور الدليب جنوب كردفان"، فيما أعلنت قوات الدعم السريع، بسط سيطرتها على منطقة خور الدليب، وكشفت عن قتل 70 عنصرًا من الجيش السوداني.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250401/السودان-يعلن-تعرض-المحفوظات-الأثرية-في-المتحف-القومي-للنهب-والتهريب-عبر-دولتين-جارتين-1099131312.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
شبكة أطباء السودان: مقتل 12 شخصا ونزوح المئات إثر هجوم للدعم السريع على خور الدليب بكردفان
أفادت تقارير سودانية بنزوح سكان منطقة خور الدليب الواقعة في الجهة الشرقية من ولاية جنوب كردفان، إلى مدينة رشاد، وذلك عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المنطقة.
وأفادت صحيفة
"السوداني"، بأن "النزوح يأتي في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، مع استمرار حركة السكان نحو مناطق أكثر أمانًا".
من جهتها، أعلنت شبكة أطباء السودان، "مقتل 12 شخصا ونزوح المئات، إثر هجوم للدعم السريع على منطقة خور الدليب جنوب كردفان"، فيما أعلنت قوات الدعم السريع، بسط سيطرتها على منطقة خور الدليب، وكشفت عن قتل 70 عنصرًا من الجيش السوداني.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان
، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.