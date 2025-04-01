https://sarabic.ae/20250401/السودان-يعلن-تعرض-المحفوظات-الأثرية-في-المتحف-القومي-للنهب-والتهريب-عبر-دولتين-جارتين-1099131312.html

السودان يعلن تعرض المحفوظات الأثرية في المتحف القومي للنهب والتهريب عبر دولتين جارتين

السودان يعلن تعرض المحفوظات الأثرية في المتحف القومي للنهب والتهريب عبر دولتين جارتين

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، "استمرارها في التنسيق مع اليونسكو، والإنتربول، والمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث، لاستعادة الممتلكات... 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T11:29+0000

2025-04-01T11:29+0000

2025-04-01T11:30+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091844355_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_5b061e5961f49180d81d068ae7573d09.jpg

وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "مليشيا الدعم السريع المتمردة أقدمت على تدمير ونهب مقتنيات المتحف القومي السوداني، التي توثق تاريخ حضارة تمتد لسبعة آلاف عام"، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وأوضح البيان أن "التدمير شمل جميع المتاحف الرئيسية في العاصمة، بما في ذلك متحف بيت الخليفة، ومتحف الإثنوغرافيا، ومتحف القصر الجمهوري، ومتحف القوات المسلحة، ومتحف التاريخ الطبيعي بجامعة الخرطوم، إضافة إلى متحف السلطان علي دينار بمدينة الفاشر".وأضافت الخارجية السودانية أن "الاستهداف شمل أيضا دار الوثائق القومية، والعديد من المكتبات العامة والخاصة، فضلًا عن الجامعات، والمعامل، ودور العبادة ذات الأهمية التاريخية في الخرطوم وودمدني، في محاولة واضحة لمحو الهوية الثقافية السودانية،إلى جانب تهريب القطع الأثرية المنهوبة عبر دولتين من دول الجوار".ودعت "المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات الإرهابية، وتحميل المليشيا ومن يدعمها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات"، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات تصنف كجرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، واتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات، إضافة إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تحظر الاتجار بالممتلكات الثقافية المنهوبة".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250330/حميدتي-انسحاب-تكتيكي-من-الخرطوم-وقوات-الدعم-السريع-ستعود-أكثر-قوة-فيديو-1099073375.html

https://sarabic.ae/20250327/السودان-يعتزم-منع-الطيران-الكيني-من-المرور-عبر-أجوائه-بسبب-تعاون-نيروبي-مع-الدعم-السريع-1098985981.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي