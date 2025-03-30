https://sarabic.ae/20250330/حميدتي-انسحاب-تكتيكي-من-الخرطوم-وقوات-الدعم-السريع-ستعود-أكثر-قوة-فيديو-1099073375.html

حميدتي: انسحاب تكتيكي من الخرطوم وقوات الدعم السريع ستعود أكثر قوة... فيديو

حميدتي: انسحاب تكتيكي من الخرطوم وقوات الدعم السريع ستعود أكثر قوة... فيديو

سبوتنيك عربي

قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الأحد، إن قواته أعادت تموضعها من الخرطوم إلى أم درمان، مشددا على أن الحرب لم تنتهِ بعد، بل لا تزال... 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T09:36+0000

2025-03-30T09:36+0000

2025-03-30T09:36+0000

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

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وفي بيان صوتي، أوضح حميدتي أن هذا التحرك يأتي في إطار إستراتيجية عسكرية تهدف إلى تعزيز مواقع قواته وإعادة ترتيب الصفوف.وأضاف أن "الانسحاب من الخرطوم مؤقت، وسنعود إليها أكثر انتصارا". حسب تعبيره.وكان الجيش السوداني، قد أعلن الأربعاء الماضي، سيطرته على آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، لافتًا إلى مطاردة العناصر المتبقية في العاصمة.والأسبوع الماضي، أعلن الجيش السوداني، السيطرة على القصر الجمهوري ومباني الوزارات، وسط العاصمة، مشيرا إلى أنه دمر معدات قوات الدعم السريع و"استولى على أسلحتها في المناطق المذكورة".وبعد التقدم غير المسبوق الذي حققه الجيش السوداني في العاصمة، وإعلان سيطرته على كامل الخرطوم، أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أن لا تراجع عن هزيمة وسحق قوات الدعم السريع. وقال في خطاب متلفز مساء السبت، إن "قواتنا المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع السودانيين".كما أضاف أن "إعادة إعمار الدولة ما زالت تحتاج لجهود إضافية".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250329/الجيش-السوداني-يسترد-أكبر-أسواق-الخرطوم-ويطوق-الدعم-السريع-في-أم-درمان-1099064360.html

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار