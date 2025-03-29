https://sarabic.ae/20250329/الجيش-السوداني-يسترد-أكبر-أسواق-الخرطوم-ويطوق-الدعم-السريع-في-أم-درمان-1099064360.html

الجيش السوداني يسترد أكبر أسواق الخرطوم ويطوق "الدعم السريع" في أم درمان

الجيش السوداني يسترد أكبر أسواق الخرطوم ويطوق "الدعم السريع" في أم درمان

سبوتنيك عربي

أعلن متحدث باسم الجيش السوداني، اليوم السبت، استعادة سوق ليبيا أكبر أسواق السودان في غرب أم درمان بالعاصمة الخرطوم. 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T17:12+0000

2025-03-29T17:12+0000

2025-03-29T17:12+0000

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وأكد الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن الجيش السوداني بدأ بعد السيطرة على سوق ليبيا، تطويق قوات "الدعم السريع" المتواجدة في أحياء أمبدة وقرى غرب أم درمان، وصالحة ودار السلام في جنوب المدينة.وأفاد المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، بأن "قواتنا بسطت سيطرتها على سوق ليبيا في أم درمان"، مشيرا إلى أن الجيش استولى على أسلحة ومعدات تركتها قوات "الدعم السريع" أثناء فرار عناصرها من السوق.ونشر الجيش مقاطع فيديو تُظهر سيطرته على سوق ليبيا والمواقع القريبة منه، بما في ذلك رئاسة شرطة محلية أمبدة، بالتوازي مع انسحاب قوة كبيرة من الدعم السريع من الخرطوم والخرطوم بحري عبر جسر خزان جبل أولياء، جنوبي العاصمة، إلى قرى غرب أم درمان.ويأتي هذا بعدما أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، من داخل القصر الجمهوري أن "الخرطوم حرة"، وذلك بعد هبوط طائرته في مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات "الدعم السريع".وأكد الجيش سيطرته على معسكر طيبة، آخر معاقل قوات الدعم السريع في العاصمة، بالإضافة إلى مطار الخرطوم الدولي، وفقاً لتصريحات قائد عمليات الخرطوم اللواء عبد الرحمن البيلاوي لـ"العربية" و"الحدث".وتواصل القوات المسلحة السودانية تقدمها في شرق الخرطوم، حيث تمكنت من عبور جسر المنشية وتمشيط المنطقة الشرقية بالكامل، كما كبَّدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بمنطقة الباقير. وسيطرت قوات الجيش على مقر الدفاع الجوي بالخرطوم، ومباني كلية الهندسة بجامعة السودان، وحي النزهة، وشارع الصحافة، بالإضافة إلى ميناء الخرطوم البري.وقام مساعد قائد الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا بجولة تفقدية للقوات في القصر الجمهوري، الذي تمت استعادته لأول مرة منذ 15 أبريل/ نيسان 2023.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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الأخبار, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية