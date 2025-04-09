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"مفاجأة كبيرة"... تقرير يكشف ما دمرته إسرائيل من أنفاق "حماس"
"مفاجأة كبيرة"... تقرير يكشف ما دمرته إسرائيل من أنفاق "حماس"
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي دمّر حتى الآن نحو 25 في المئة فقط من أنفاق حركة حماس في قطاع غزة. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T14:03+0000
2025-04-09T14:03+0000
قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المصادر، قولها: "حقق الجيش الإسرائيلي تقدماً محدوداً في عملية تدمير شبكة الأنفاق التي أنشأتها حركة حماس في قطاع غزة، حيث لم يتمكن من تدميرها بالكامل، ولم يلمس منها إلا 25 في المئة، أما الجزء الأكبر من الشبكة المعقدة فلا يزال قائما".يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه صحف إسرائيلية رفض تل أبيب سحب قواتها من ممر فيلادلفيا الحدودي جنوبي قطاع غزة، رغم تحذيرات خبراء أمنيين بأن السيطرة على ممر فيلادلفيا لن تمنع بالضرورة التهريب من تحته.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد، في وقت سابق، خلال مشاركته في مؤتمر رؤساء المجالس الإقليمية لمركز الحكم، أن "محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا".
https://sarabic.ae/20250409/الحرب-سياسية-طيارون-إسرائيليون-يوجهون-رسالة-ترفض-استئناف-القتال-في-غزة-1099365031.html
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قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي
قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي

"مفاجأة كبيرة"... تقرير يكشف ما دمرته إسرائيل من أنفاق "حماس"

14:03 GMT 09.04.2025
© AP Photo / Victor R. Caivanoجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Victor R. Caivano
تابعنا عبر
كشفت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي دمّر حتى الآن نحو 25 في المئة فقط من أنفاق حركة حماس في قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المصادر، قولها: "حقق الجيش الإسرائيلي تقدماً محدوداً في عملية تدمير شبكة الأنفاق التي أنشأتها حركة حماس في قطاع غزة، حيث لم يتمكن من تدميرها بالكامل، ولم يلمس منها إلا 25 في المئة، أما الجزء الأكبر من الشبكة المعقدة فلا يزال قائما".

وإذ أشارت المصادر إلى "وجود عدد من الأنفاق الخاصة بالتهريب بين مصروغزة"، رأت أن "هذه الأنفاق تشكل تحديًا أمنيًا متجددًا، خاصة في ظل صعوبة تتبعها أو تدميرها بالكامل".

الجيش الاسرائيلي يدمر مساجد ومصارف ومدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
"الحرب سياسية"... طيارون إسرائيليون يوجهون رسالة ترفض استئناف القتال في غزة
09:20 GMT
يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه صحف إسرائيلية رفض تل أبيب سحب قواتها من ممر فيلادلفيا الحدودي جنوبي قطاع غزة، رغم تحذيرات خبراء أمنيين بأن السيطرة على ممر فيلادلفيا لن تمنع بالضرورة التهريب من تحته.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد، في وقت سابق، خلال مشاركته في مؤتمر رؤساء المجالس الإقليمية لمركز الحكم، أن "محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا".
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