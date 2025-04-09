"الحرب سياسية"... طيارون إسرائيليون يوجهون رسالة ترفض استئناف القتال في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250409/الحرب-سياسية-طيارون-إسرائيليون-يوجهون-رسالة-ترفض-استئناف-القتال-في-غزة-1099365031.html
"الحرب سياسية"... طيارون إسرائيليون يوجهون رسالة ترفض استئناف القتال في غزة
"الحرب سياسية"... طيارون إسرائيليون يوجهون رسالة ترفض استئناف القتال في غزة
سبوتنيك عربي
أرسل طيارون في سلاح الجو الإسرائيلي، رسالة إلى قائدهم الأعلى تومر بار، يعربون فيها عن رفضهم لاستئناف القتال في قطاع غزة، إذ قالوا فيها: إن "الحرب في قطاع غزة... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T09:20+0000
2025-04-09T09:20+0000
قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081821559_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97fe2d62a78f4a5d2dac39def1dc1dfe.jpg
وأضافوا في الرسالة: "استمرار الحرب على غزة لا يُسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود من الجيش الإسرائيلي ومدنيين أبرياء، واستنزاف خدمة الاحتياط، وتآكل ثقة الجمهور بالجيش".وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أثارت الرسالة غضب قائد سلاح الجو بار رغم أنها لا تحمل أي دعوات لعصيان الخدمة العسكرية أو وقف التطوع في صفوف الجيش".وبحسب الهيئة، هدد بار كل من يوقع على الرسالة بوقف خدمته العسكرية، وأن رئيس أركان الجيش إيال زاميرحضر اجتماعاً بهذا الخصوص.غير أن الرسالة لم تُنشر، وصرح مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتلق الرسالة".وتعكس هذه التحركات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وتصاعد الاحتجاجات داخل صفوف جنود الاحتياط، شرخاً آخذاً في الاتساع بين القيادة السياسية والعسكرية، وبين الجنود الذين يرون في استمرار الحرب خطراً على مستقبل الدولة وعلى ثقة الجمهور بالمؤسسة التي تعتبر العمود الفقري لأمن إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250408/بعد-لقاء-نتنياهو-وبايدن-وقمة-القاهرة-الثلاثية-ما-إمكانية-التوصل-لاتفاق-ووقف-الحرب-في-غزة-1099355790.html
https://sarabic.ae/20250409/الجيش-الإسرائيلي-يشن-هجمات-على-أكثر-من-45-هدفا-في-قطاع-غزة-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1099362914.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081821559_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_23f189b97d27fb2a68598afd08b470ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي
قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي

"الحرب سياسية"... طيارون إسرائيليون يوجهون رسالة ترفض استئناف القتال في غزة

09:20 GMT 09.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الاسرائيلي يدمر مساجد ومصارف ومدارس في قطاع غزة
الجيش الاسرائيلي يدمر مساجد ومصارف ومدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أرسل طيارون في سلاح الجو الإسرائيلي، رسالة إلى قائدهم الأعلى تومر بار، يعربون فيها عن رفضهم لاستئناف القتال في قطاع غزة، إذ قالوا فيها: إن "الحرب في قطاع غزة تخدم بالأساس مصالح سياسية لا أمنية".
وأضافوا في الرسالة: "استمرار الحرب على غزة لا يُسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود من الجيش الإسرائيلي ومدنيين أبرياء، واستنزاف خدمة الاحتياط، وتآكل ثقة الجمهور بالجيش".

وحذروا من أن "الحرب على غزة، لم تعد تخدم الأهداف الأمنية للدولة، بل تُستخدم كأداة لتحقيق مصالح سياسية".

أزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
بعد لقاء نتنياهو وترامب وقمة القاهرة الثلاثية.. ما إمكانية التوصل لاتفاق ووقف الحرب في غزة؟
أمس, 18:48 GMT
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أثارت الرسالة غضب قائد سلاح الجو بار رغم أنها لا تحمل أي دعوات لعصيان الخدمة العسكرية أو وقف التطوع في صفوف الجيش".
وبحسب الهيئة، هدد بار كل من يوقع على الرسالة بوقف خدمته العسكرية، وأن رئيس أركان الجيش إيال زاميرحضر اجتماعاً بهذا الخصوص.
ووفقاً لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية، أعد جنود الاحتياط والمحاربون القدامى، ممن يعزون استمرار القتال في غزة إلى دوافع سياسية، رداً على قرار السلطات الإسرائيلية استئناف القتال في غزة، ووقع مئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو على الرسالة وكانوا يعتزمون نشرها أمس، قبل جلسة استماع في محكمة العدل العليا بشأن مساعي إقالة بار.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على أكثر من 45 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
07:42 GMT
غير أن الرسالة لم تُنشر، وصرح مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتلق الرسالة".
وتعكس هذه التحركات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وتصاعد الاحتجاجات داخل صفوف جنود الاحتياط، شرخاً آخذاً في الاتساع بين القيادة السياسية والعسكرية، وبين الجنود الذين يرون في استمرار الحرب خطراً على مستقبل الدولة وعلى ثقة الجمهور بالمؤسسة التي تعتبر العمود الفقري لأمن إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала