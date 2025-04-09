https://sarabic.ae/20250409/الحرب-سياسية-طيارون-إسرائيليون-يوجهون-رسالة-ترفض-استئناف-القتال-في-غزة-1099365031.html

"الحرب سياسية"... طيارون إسرائيليون يوجهون رسالة ترفض استئناف القتال في غزة

"الحرب سياسية"... طيارون إسرائيليون يوجهون رسالة ترفض استئناف القتال في غزة

سبوتنيك عربي

أرسل طيارون في سلاح الجو الإسرائيلي، رسالة إلى قائدهم الأعلى تومر بار، يعربون فيها عن رفضهم لاستئناف القتال في قطاع غزة، إذ قالوا فيها: إن "الحرب في قطاع غزة... 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T09:20+0000

2025-04-09T09:20+0000

2025-04-09T09:20+0000

قطاع غزة

إسرائيل

العالم العربي

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وأضافوا في الرسالة: "استمرار الحرب على غزة لا يُسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود من الجيش الإسرائيلي ومدنيين أبرياء، واستنزاف خدمة الاحتياط، وتآكل ثقة الجمهور بالجيش".وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أثارت الرسالة غضب قائد سلاح الجو بار رغم أنها لا تحمل أي دعوات لعصيان الخدمة العسكرية أو وقف التطوع في صفوف الجيش".وبحسب الهيئة، هدد بار كل من يوقع على الرسالة بوقف خدمته العسكرية، وأن رئيس أركان الجيش إيال زاميرحضر اجتماعاً بهذا الخصوص.غير أن الرسالة لم تُنشر، وصرح مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتلق الرسالة".وتعكس هذه التحركات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وتصاعد الاحتجاجات داخل صفوف جنود الاحتياط، شرخاً آخذاً في الاتساع بين القيادة السياسية والعسكرية، وبين الجنود الذين يرون في استمرار الحرب خطراً على مستقبل الدولة وعلى ثقة الجمهور بالمؤسسة التي تعتبر العمود الفقري لأمن إسرائيل.

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