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https://sarabic.ae/20250408/بعد-لقاء-نتنياهو-وبايدن-وقمة-القاهرة-الثلاثية-ما-إمكانية-التوصل-لاتفاق-ووقف-الحرب-في-غزة-1099355790.html
بعد لقاء نتنياهو وترامب وقمة القاهرة الثلاثية.. ما إمكانية التوصل لاتفاق ووقف الحرب في غزة؟
بعد لقاء نتنياهو وترامب وقمة القاهرة الثلاثية.. ما إمكانية التوصل لاتفاق ووقف الحرب في غزة؟
سبوتنيك عربي
يبذل الوسطاء جهودًا كبيرة في سياق محاولة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات، والعودة لطاولة التفاوض، حيث استضافت القاهرة قمة جمعت... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T18:48+0000
2025-04-08T18:49+0000
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل
حركة حماس
مصر
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وبالتزامن مع اجتماع القاهرة، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وناقش اللقاء الوضع في قطاع غزة، فيما تتحدث واشنطن عن ضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.ويطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية أن تسهم هذه الاجتماعات في عقد هدنة ولو مؤقتة، مع إعادة ملف التفاوض للواجهة، ولو بشكل جزئي، ما يعطي الفرصة لوقف نزيف الدماء الفلسطينية والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار، وبدء إعادة الإعمار.مقترح جديد أو معدلقال الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون والعاهل الأردني، كانت مفيدة، وجاءت في توقيت هام جدًا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، جاءت القمة في وقت لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يرفض كافة المقترحات التي قدمها الوسطاء لإنهاء صفقة تبادل الأسرى، التي تعتبر ورقة خاسرة لا يبحث عنها نتنياهو، حيث ضحى بهم من أجل تمرير مخطط التهجير والتدمير والإبادة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من إغلاق المعابر.وأكد أن "القمة خرجت ببيان قوي، طالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ اتفاقية الهدنة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل عاجل".ويعتقد صافي أن "اجتماع القاهرة من شأنه أن يضع حدا للعدوان الإسرائيلي، والسعي لإيقاف الحرب وتمرير مقترح جديد، أو معدل في الأيام القادمة، مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين".ولفت إلى تصريحات الرؤساء في مصر حول دعم جهود السلام، وإحياء المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967م.دعم عسكري أمريكيفي السياق، اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن زيارة نتنياهو إلى واشنطن حملت رسالة أمريكية مزدوجة؛ استمرار الدعم العسكري الإسرائيلي في غزة لا يزال قائماً، لكنه بات مشروطاً بمدى قدرة تل أبيب على تحقيق أهدافها بسرعة، وعلى رأسها ملف الرهائن ومشروع "التهجير الطوعي".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، في خلفية هذا الدعم، تبرز إشارات إلى تحوّل تدريجي في أولويات دونالد ترامب، تمثلت في طرح قضايا اقتصادية، كالعوائق الجمركية على المنتجات الإسرائيلية، والإعلان عن مفاوضات مباشرة مع طهران، بما يشير إلى أن الغطاء الأمريكي لن يبقى غير مشروط إلى الأبد، بل سيُعاد ضبطه وفق اعتبارات استراتيجية أوسع، تشمل ضبط الإيقاع الإقليمي وتطويق التصعيد مع قوى مثل إيران، إلى جانب حسابات الداخل الأمريكي.في المقابل- والكلام لا يزال على لسان أبو بكر- فإن القمة المصرية الأردنية الفرنسية، ورغم ما عكسته من توافق إقليمي على رفض التهجير والدعوة إلى وقف الحرب، تفتقر إلى أدوات ضغط فعالة على الأرض، مما يجعل تأثيرها محدوداً على القرارين الأمريكي والإسرائيلي، وقد لا يتجاوز الإطار الإنساني كفتح المعابر أو إدخال المساعدات.وأكد أن هذا الضعف يتجلى في ازدواجية الموقف الفرنسي تحديدًا، إذ حلّقت طائرة نتنياهو في الأجواء الفرنسية خلال توجهه إلى واشنطن، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ما يعكس تناقضاً بين الخطاب والسلوك السياسي الفعلي لفرنسا.وأمام ذلك، بحسب أبو بكر، يواصل نتنياهو استثمار اللحظة الدولية لمحاولة فرض وقائع ميدانية في غزة والضفة بالقوة في أسرع وقت ممكن، قبل أن تفرض التحولات الإقليمية والدولية نفسها على الحرب وتوقفها.وقف إطلاق الناردعا قادة مصر والأردن وفرنسا، أمس الاثنين، إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة بشكل فوري وكامل.وأكد البيان الختامي للقمة الثلاثية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، أنه "في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، دعا القادة إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل".ودعا القادة الثلاثة إلى تطبيق "اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي ينص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع".وأكدت الدول الثلاث، في البيان المشترك، أن "حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".ودعا قادة مصر والأردن وفرنسا، إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت بالقاهرة، في الرابع من مارس/ آذار الماضي، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من الشهر ذاته، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن "وجود قوات حفظ السلام الأمريكية في قطاع غزة، وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على القطاع ستكون في مصلحته"، مؤكدا أنه "لم يكن ينبغي على إسرائيل في السابق أن تترك قطاع غزة".وكانت إسرائيل، قد استأنفت القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250407/بيان-مصري-أردني-فرنسي-يطالب-بالعودة-الفورية-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1099318713.html
https://sarabic.ae/20250407/إسرائيل-تتلقى-مقترحًا-من-مصر-لوقف-إطلاق-النار-بقطاع-غزة-1099318911.html
https://sarabic.ae/20250408/حماس-ما-يجري-في-غزة-انتقام-وحشي-من-المدنيين-1099346645.html
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قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, حركة حماس, مصر
قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, حركة حماس, مصر

بعد لقاء نتنياهو وترامب وقمة القاهرة الثلاثية.. ما إمكانية التوصل لاتفاق ووقف الحرب في غزة؟

18:48 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 18:49 GMT 08.04.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatأزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة
أزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
يبذل الوسطاء جهودًا كبيرة في سياق محاولة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات، والعودة لطاولة التفاوض، حيث استضافت القاهرة قمة جمعت الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني.
وبالتزامن مع اجتماع القاهرة، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وناقش اللقاء الوضع في قطاع غزة، فيما تتحدث واشنطن عن ضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية.
ويطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية أن تسهم هذه الاجتماعات في عقد هدنة ولو مؤقتة، مع إعادة ملف التفاوض للواجهة، ولو بشكل جزئي، ما يعطي الفرصة لوقف نزيف الدماء الفلسطينية والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار، وبدء إعادة الإعمار.

مقترح جديد أو معدل

زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
بيان مصري أردني فرنسي يطالب بالعودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
أمس, 22:45 GMT
قال الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، إن القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون والعاهل الأردني، كانت مفيدة، وجاءت في توقيت هام جدًا.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، جاءت القمة في وقت لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يرفض كافة المقترحات التي قدمها الوسطاء لإنهاء صفقة تبادل الأسرى، التي تعتبر ورقة خاسرة لا يبحث عنها نتنياهو، حيث ضحى بهم من أجل تمرير مخطط التهجير والتدمير والإبادة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من إغلاق المعابر.
وأكد أن "القمة خرجت ببيان قوي، طالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ اتفاقية الهدنة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل عاجل".
ويعتقد صافي أن "اجتماع القاهرة من شأنه أن يضع حدا للعدوان الإسرائيلي، والسعي لإيقاف الحرب وتمرير مقترح جديد، أو معدل في الأيام القادمة، مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين".
ولفت إلى تصريحات الرؤساء في مصر حول دعم جهود السلام، وإحياء المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967م.

دعم عسكري أمريكي

أزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
إعلام: إسرائيل تتلقى مقترحا من مصر لوقف إطلاق النار بقطاع غزة
أمس, 23:32 GMT
في السياق، اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن زيارة نتنياهو إلى واشنطن حملت رسالة أمريكية مزدوجة؛ استمرار الدعم العسكري الإسرائيلي في غزة لا يزال قائماً، لكنه بات مشروطاً بمدى قدرة تل أبيب على تحقيق أهدافها بسرعة، وعلى رأسها ملف الرهائن ومشروع "التهجير الطوعي".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، في خلفية هذا الدعم، تبرز إشارات إلى تحوّل تدريجي في أولويات دونالد ترامب، تمثلت في طرح قضايا اقتصادية، كالعوائق الجمركية على المنتجات الإسرائيلية، والإعلان عن مفاوضات مباشرة مع طهران، بما يشير إلى أن الغطاء الأمريكي لن يبقى غير مشروط إلى الأبد، بل سيُعاد ضبطه وفق اعتبارات استراتيجية أوسع، تشمل ضبط الإيقاع الإقليمي وتطويق التصعيد مع قوى مثل إيران، إلى جانب حسابات الداخل الأمريكي.
في المقابل- والكلام لا يزال على لسان أبو بكر- فإن القمة المصرية الأردنية الفرنسية، ورغم ما عكسته من توافق إقليمي على رفض التهجير والدعوة إلى وقف الحرب، تفتقر إلى أدوات ضغط فعالة على الأرض، مما يجعل تأثيرها محدوداً على القرارين الأمريكي والإسرائيلي، وقد لا يتجاوز الإطار الإنساني كفتح المعابر أو إدخال المساعدات.
وأكد أن هذا الضعف يتجلى في ازدواجية الموقف الفرنسي تحديدًا، إذ حلّقت طائرة نتنياهو في الأجواء الفرنسية خلال توجهه إلى واشنطن، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ما يعكس تناقضاً بين الخطاب والسلوك السياسي الفعلي لفرنسا.
وأمام ذلك، بحسب أبو بكر، يواصل نتنياهو استثمار اللحظة الدولية لمحاولة فرض وقائع ميدانية في غزة والضفة بالقوة في أسرع وقت ممكن، قبل أن تفرض التحولات الإقليمية والدولية نفسها على الحرب وتوقفها.

وقف إطلاق النار

قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
"حماس": ما يجري في غزة انتقام وحشي من المدنيين
14:35 GMT
دعا قادة مصر والأردن وفرنسا، أمس الاثنين، إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة بشكل فوري وكامل.
وأكد البيان الختامي للقمة الثلاثية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، أنه "في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، دعا القادة إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل".
ودعا القادة الثلاثة إلى تطبيق "اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي ينص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع".
وأكدت الدول الثلاث، في البيان المشترك، أن "حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ودعا قادة مصر والأردن وفرنسا، إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت بالقاهرة، في الرابع من مارس/ آذار الماضي، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من الشهر ذاته، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن "وجود قوات حفظ السلام الأمريكية في قطاع غزة، وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على القطاع ستكون في مصلحته"، مؤكدا أنه "لم يكن ينبغي على إسرائيل في السابق أن تترك قطاع غزة".
وكانت إسرائيل، قد استأنفت القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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