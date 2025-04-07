https://sarabic.ae/20250407/بيان-مصري-أردني-فرنسي-يطالب-بالعودة-الفورية-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1099318713.html

بيان مصري أردني فرنسي يطالب بالعودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

بيان مصري أردني فرنسي يطالب بالعودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

دعا قادة مصر والأردن وفرنسا، اليوم الاثنين، إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة لحماية الفلسطينيين، وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة بشكل فوري وكامل. 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T22:45+0000

2025-04-07T22:45+0000

2025-04-07T23:25+0000

قطاع غزة

مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

إيمانويل ماكرون

أخبار الأردن

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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القاهرة – سبوتنيك. وأكد البيان الختامي للقمة الثلاثية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أنه "في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، دعا القادة إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل".وأكدت الدول الثلاث، خلال البيان المشترك، أن "حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".وأعرب كل من ماكرون والسيسي وعبد الله الثاني عن "قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، مطالبين بوقف كل "الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات"، كما شددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس.وأكد البيان على رفضهم "لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية".ودعا قادة مصر والأردن وفرنسا إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الماضي، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من آذار/مارس الماضي، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس، "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

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قطاع غزة, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, أخبار الأردن, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل