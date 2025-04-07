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https://sarabic.ae/20250407/بيان-مصري-أردني-فرنسي-يطالب-بالعودة-الفورية-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1099318713.html
بيان مصري أردني فرنسي يطالب بالعودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
بيان مصري أردني فرنسي يطالب بالعودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
دعا قادة مصر والأردن وفرنسا، اليوم الاثنين، إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة لحماية الفلسطينيين، وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة بشكل فوري وكامل. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T22:45+0000
2025-04-07T23:25+0000
قطاع غزة
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
إيمانويل ماكرون
أخبار الأردن
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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القاهرة – سبوتنيك. وأكد البيان الختامي للقمة الثلاثية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أنه "في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، دعا القادة إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل".وأكدت الدول الثلاث، خلال البيان المشترك، أن "حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".وأعرب كل من ماكرون والسيسي وعبد الله الثاني عن "قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، مطالبين بوقف كل "الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات"، كما شددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس.وأكد البيان على رفضهم "لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية".ودعا قادة مصر والأردن وفرنسا إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الماضي، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من آذار/مارس الماضي، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس، "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250407/السيسي-وترامب-وماكرون-والملك-عبد-الله-يؤكدون-ضرورة-وقف-النار-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1099310690.html
https://sarabic.ae/20250407/ترامب-سنسمي-غزة-منطقة-الحرية-بعد-نقل-السكان-منها-والحرب-هناك-ستتوقف-قريبا-1099317502.html
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قطاع غزة, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, أخبار الأردن, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, أخبار الأردن, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

بيان مصري أردني فرنسي يطالب بالعودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

22:45 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 23:25 GMT 07.04.2025)
© Photoزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
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دعا قادة مصر والأردن وفرنسا، اليوم الاثنين، إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة لحماية الفلسطينيين، وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة بشكل فوري وكامل.
القاهرة – سبوتنيك. وأكد البيان الختامي للقمة الثلاثية بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أنه "في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، دعا القادة إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل".

ودعا القادة الثلاثة إلى تطبيق "اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي الذي ينص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع".

وأكدت الدول الثلاث، خلال البيان المشترك، أن "حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأعرب كل من ماكرون والسيسي وعبد الله الثاني عن "قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، مطالبين بوقف كل "الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات"، كما شددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس.
وأكد البيان على رفضهم "لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية".
ودعا قادة مصر والأردن وفرنسا إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس/ آذار الماضي، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من آذار/مارس الماضي، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
السيسي وترامب وماكرون والملك عبد الله يؤكدون ضرورة وقف النار في غزة والإفراج عن الرهائن
18:23 GMT
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس، "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
ترامب: سنسمي غزة "منطقة الحرية" بعد نقل السكان منها والحرب هناك ستتوقف قريبا
20:12 GMT
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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