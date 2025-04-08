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"حماس": ما يجري في غزة انتقام وحشي من المدنيين
"حماس": ما يجري في غزة انتقام وحشي من المدنيين
سبوتنيك عربي
قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن ما يجري في غزة ليس ضغطا عسكريا فحسب، بل انتقام وحشي من المدنيين الأبرياء، وعلى دول العالم تحمّل مسؤوليتها في وقفه فورا. 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T14:35+0000
2025-04-08T14:35+0000
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفادت الحركة في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "زيادة وتيرة العدوان لن تكسر إرادة شعبنا، وإنما ترفع منسوب التحدي والعناد والإصرار على التصدي للعدوان".وشددت الحركة الفلسطينية على أن "سياسة نتنياهو في الانتقام من الأطفال والنساء والمسنين ليست خطة لتحقيق انتصار مزعوم، بل وصفة لفشل محتوم"، محذرة من أن التصعيد العسكري "لن يعيد الأسرى الإسرائيليين أحياء، وإنما يهدد حياتهم ويعرضهم للقتل"، مشددة على أن "لا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض".أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، بأن إسرائيل تلقت مقترحًا من مصر، لعقد اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، مقابل وقف لإطلاق النار في القطاع.وأضافت أن "المقترح يشمل إطلاق سراح 8 محتجزين أحياء، من بينهم الجندي الإسرائيلي - الأمريكي عيدان ألكسندر، وجثث 8 أسرى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا وفتح محور نتساريم من جديد، ودخول المساعدات الإنسانية، والبدء في مباحثات المرحلة الثانية، بضمانات من الوسطاء".من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن تفاصيل المقترح المصري نقلت إلى إسرائيل، مساء الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن "المقترح لم يقدَّم بشكل رسمي، إلا أن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا على مضمونه، الذي لا يزال قيد التبلور" .وأشارت الهيئة إلى أن "حتى الآن، لم تصدر إسرائيل ردًا رسميًا بشأن ما إذا كانت تدعم مقترح الوساطة، وأن الموقف الرسمي لإسرائيل لا يزال يدعم صيغة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأصلية، والتي تنص على إطلاق سراح 11 أسيرًا حيًا، و16 جثمانا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن "وجود قوات حفظ السلام الأمريكية في قطاع غزة، وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على القطاع ستكون في مصلحته"، مؤكدا أنه "لم يكن ينبغي على إسرائيل في السابق أن تترك قطاع غزة".وناقش الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي جماعي مع ترامب، الوضع في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار، مؤكدين على ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.وكانت إسرائيل، قد استأنفت القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250407/بيان-مصري-أردني-فرنسي-يطالب-بالعودة-الفورية-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1099318713.html
https://sarabic.ae/20250407/الأمم-المتحدة-تدعو-لاستئناف-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1099308228.html
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غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حماس": ما يجري في غزة انتقام وحشي من المدنيين

14:35 GMT 08.04.2025
© Getty Images / Anadolu قطاع غزة
 قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / Anadolu
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قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن ما يجري في غزة ليس ضغطا عسكريا فحسب، بل انتقام وحشي من المدنيين الأبرياء، وعلى دول العالم تحمّل مسؤوليتها في وقفه فورا.
وأفادت الحركة في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "زيادة وتيرة العدوان لن تكسر إرادة شعبنا، وإنما ترفع منسوب التحدي والعناد والإصرار على التصدي للعدوان".
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
بيان مصري أردني فرنسي يطالب بالعودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
أمس, 22:45 GMT
وشددت الحركة الفلسطينية على أن "سياسة نتنياهو في الانتقام من الأطفال والنساء والمسنين ليست خطة لتحقيق انتصار مزعوم، بل وصفة لفشل محتوم"، محذرة من أن التصعيد العسكري "لن يعيد الأسرى الإسرائيليين أحياء، وإنما يهدد حياتهم ويعرضهم للقتل"، مشددة على أن "لا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض".
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، بأن إسرائيل تلقت مقترحًا من مصر، لعقد اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، مقابل وقف لإطلاق النار في القطاع.
وأضافت أن "المقترح يشمل إطلاق سراح 8 محتجزين أحياء، من بينهم الجندي الإسرائيلي - الأمريكي عيدان ألكسندر، وجثث 8 أسرى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا وفتح محور نتساريم من جديد، ودخول المساعدات الإنسانية، والبدء في مباحثات المرحلة الثانية، بضمانات من الوسطاء".
من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن تفاصيل المقترح المصري نقلت إلى إسرائيل، مساء الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن "المقترح لم يقدَّم بشكل رسمي، إلا أن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا على مضمونه، الذي لا يزال قيد التبلور" .
وأشارت الهيئة إلى أن "حتى الآن، لم تصدر إسرائيل ردًا رسميًا بشأن ما إذا كانت تدعم مقترح الوساطة، وأن الموقف الرسمي لإسرائيل لا يزال يدعم صيغة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الأصلية، والتي تنص على إطلاق سراح 11 أسيرًا حيًا، و16 جثمانا".
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
الأمم المتحدة تدعو لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 17:12 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن "وجود قوات حفظ السلام الأمريكية في قطاع غزة، وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على القطاع ستكون في مصلحته"، مؤكدا أنه "لم يكن ينبغي على إسرائيل في السابق أن تترك قطاع غزة".
وناقش الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي جماعي مع ترامب، الوضع في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار، مؤكدين على ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.
وكانت إسرائيل، قد استأنفت القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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