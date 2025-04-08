https://sarabic.ae/20250408/باحث-في-الشأن-الفلسطيني-والإسرائيلي-نتنياهو-فشل-في-الحصول-على-ما-كان-يريده-من-لقاء-ترامب--1099340687.html

باحث في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي: نتنياهو فشل في الحصول على ما كان يريده من لقاء ترامب

باحث في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي: نتنياهو فشل في الحصول على ما كان يريده من لقاء ترامب

سبوتنيك عربي

علّق الباحث المتخصّص بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي، عصمت منصور، على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T12:44+0000

2025-04-08T12:44+0000

2025-04-08T12:45+0000

بنيامين نتنياهو

ترامب

فلسطين المحتلة

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقال منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك" في ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة: "ترامب لم يعد على خطته ولم يذكرها خلال مقابلته لنتنياهو"، وأضاف: "هذا ليس بشيء عفوي إنما له تأثير حول ما يحدث على الأرض".وأضاف منصور: "هذا العام الأخير لتولي نتنياهو منصب رئاسة الوزراء وهذه الفترة تكون مكرّسة لإنهاء الملفات، وقد يكون لدى نتنياهو فرصة لأن يلتقط هذه المبادرات وأنّ يتعامل معها"، مبيناً أنّ "ترامب جدّد الدعم لنتنياهو لكنّه أصبح مشروطاً بسقف زمني لذلك سيستفيد من المساحة المسموحة له للوصول إلى حسم عسكري":وحول تناول اللقاء التعريفات الجمركية الأمريكية، رأى منصور أنّ "ترامب لم يعط نتنياهو ما يريد لكنه أراد من خلاله أنّ يقول لزعماء العالم أنّ من يلغي التعريفات الجمركية على البضائع الأميركية كما فعلت إسرائيل ويأتي إلى البيت الابيض سيجد منا تجاوباً".وأشار منصور إلى "محاولة رئيس الوزراء الاسرائيلي إحباط المبادرات من خلال التصعيد على الأرض حتى في سوريا، فقد فهم من التغيير في سياسة ترامب أنّ لديه زمنا محدوداً وفرصة يجب ان يستغلها لتسوية الأوضاع".

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