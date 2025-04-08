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https://sarabic.ae/20250408/باحث-في-الشأن-الفلسطيني-والإسرائيلي-نتنياهو-فشل-في-الحصول-على-ما-كان-يريده-من-لقاء-ترامب--1099340687.html
باحث في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي: نتنياهو فشل في الحصول على ما كان يريده من لقاء ترامب
باحث في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي: نتنياهو فشل في الحصول على ما كان يريده من لقاء ترامب
سبوتنيك عربي
علّق الباحث المتخصّص بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي، عصمت منصور، على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T12:44+0000
2025-04-08T12:45+0000
بنيامين نتنياهو
ترامب
فلسطين المحتلة
تقارير سبوتنيك
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وقال منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك" في ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة: "ترامب لم يعد على خطته ولم يذكرها خلال مقابلته لنتنياهو"، وأضاف: "هذا ليس بشيء عفوي إنما له تأثير حول ما يحدث على الأرض".وأضاف منصور: "هذا العام الأخير لتولي نتنياهو منصب رئاسة الوزراء وهذه الفترة تكون مكرّسة لإنهاء الملفات، وقد يكون لدى نتنياهو فرصة لأن يلتقط هذه المبادرات وأنّ يتعامل معها"، مبيناً أنّ "ترامب جدّد الدعم لنتنياهو لكنّه أصبح مشروطاً بسقف زمني لذلك سيستفيد من المساحة المسموحة له للوصول إلى حسم عسكري":وحول تناول اللقاء التعريفات الجمركية الأمريكية، رأى منصور أنّ "ترامب لم يعط نتنياهو ما يريد لكنه أراد من خلاله أنّ يقول لزعماء العالم أنّ من يلغي التعريفات الجمركية على البضائع الأميركية كما فعلت إسرائيل ويأتي إلى البيت الابيض سيجد منا تجاوباً".وأشار منصور إلى "محاولة رئيس الوزراء الاسرائيلي إحباط المبادرات من خلال التصعيد على الأرض حتى في سوريا، فقد فهم من التغيير في سياسة ترامب أنّ لديه زمنا محدوداً وفرصة يجب ان يستغلها لتسوية الأوضاع".
https://sarabic.ae/20250407/نتنياهو-ناقشت-مع-ترامب-الوضع-في-سوريا-وتدهور-علاقاتنا-مع-تركيا-1099317219.html
https://sarabic.ae/20250407/كيف-تؤثر-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-على-إسرائيل-وهل-ينجح-نتنياهو-في-إقناع-ترامب-بالعدول-عنها-1099310107.html
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بنيامين نتنياهو, ترامب, فلسطين المحتلة, تقارير سبوتنيك, حصري
بنيامين نتنياهو, ترامب, فلسطين المحتلة, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي: نتنياهو فشل في الحصول على ما كان يريده من لقاء ترامب

12:44 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 12:45 GMT 08.04.2025)
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
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حصري
علّق الباحث المتخصّص بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي، عصمت منصور، على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى "إجماع من الإعلام الإسرائيلي والمراقبين أن نتنياهو عاد أضعف مما دخل إلى البيت الأبيض ولم يحقق شيئا، ما يدل على فشله في الحصول على ما كان يريده".
وقال منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك" في ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة: "ترامب لم يعد على خطته ولم يذكرها خلال مقابلته لنتنياهو"، وأضاف: "هذا ليس بشيء عفوي إنما له تأثير حول ما يحدث على الأرض".

ورأى منصور أن "الخطة التي كان أعلنها ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مرفوضة عالمياً ومصر قدّمت خطة بديلة وتبنتها معظم الدول"، لافتاً إلى "دور مصر في هذا السياق وما تبذله من جهد إنّ كان داخليًا أو مع دول العالم من أجل حشد موقفها وخلق الظروف التي تجعل البيئة مناسبة لإنهاء الحرب".

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وأضاف منصور: "هذا العام الأخير لتولي نتنياهو منصب رئاسة الوزراء وهذه الفترة تكون مكرّسة لإنهاء الملفات، وقد يكون لدى نتنياهو فرصة لأن يلتقط هذه المبادرات وأنّ يتعامل معها"، مبيناً أنّ "ترامب جدّد الدعم لنتنياهو لكنّه أصبح مشروطاً بسقف زمني لذلك سيستفيد من المساحة المسموحة له للوصول إلى حسم عسكري":
وأكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "نتنياهو سيستكمل تصعيده، ويعلم أنّ المفاوضات الإيرانية-الأميركية ستنعكس على كلّ المنطقة ولم يعد بإمكانه التلويح بضرب إيران".
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وحول تناول اللقاء التعريفات الجمركية الأمريكية، رأى منصور أنّ "ترامب لم يعط نتنياهو ما يريد لكنه أراد من خلاله أنّ يقول لزعماء العالم أنّ من يلغي التعريفات الجمركية على البضائع الأميركية كما فعلت إسرائيل ويأتي إلى البيت الابيض سيجد منا تجاوباً".
وأشار منصور إلى "محاولة رئيس الوزراء الاسرائيلي إحباط المبادرات من خلال التصعيد على الأرض حتى في سوريا، فقد فهم من التغيير في سياسة ترامب أنّ لديه زمنا محدوداً وفرصة يجب ان يستغلها لتسوية الأوضاع".
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