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https://sarabic.ae/20250405/بسبب-لقاء-نتنياهو-وترامب-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يؤجل-زيارته-إلى-واشنطن-1099244867.html
بسبب لقاء نتنياهو وترامب.. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤجل زيارته إلى واشنطن
بسبب لقاء نتنياهو وترامب.. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤجل زيارته إلى واشنطن
سبوتنيك عربي
أرجأ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، زيارته إلى واشنطن التي كان من المقرر أن تتم هذا الأسبوع بسبب اللقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T15:00+0000
2025-04-05T15:00+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أرجأ زيارته لواشنطن بسبب لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب بالبيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.وأكد المصدر المسؤول - لم يذكره الموقع الإلكتروني - أنه تم تأجيل زيارة يسرائيل كاتس إلى العاصمة الأمريكية، حتى لا يكون نتنياهو وكاتس خارج البلاد في وقت واحد أثناء استمرار الحرب على قطاع غزة.وحدد المسؤول موعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن، ما بعد فترة عيد الفصح اليهودي التي تمتد من 12 - 20 من شهر أبريل/نيسان الجاري.وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن أربعة مصادر مطلعة أن نتنياهو يعتزم التوجه إلى واشنطن، يوم الإثنين الموافق 7 أبريل/نيسان، لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ومن المتوقع أن تركز المحادثات بشكل رئيسي على الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى قضايا أخرى محل اهتمام مشترك بين البلدين.وأفادت التقارير بأن نتنياهو يرى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران ضئيلة جداً، وسيناقش مع ترامب خيارات تنفيذ ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المسار الدبلوماسي، كما سيتم التباحث حول الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على إسرائيل والأوضاع في قطاع غزة.وفي حال تمت الزيارة كما هو مخطط، سيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي مع ترامب وجهاً لوجه سعيا إلى التفاوض حول إلغاء هذه الرسوم الجمركية. وكانت الزيارة مقررة أساسا في منتصف أبريل/ نيسان، لكن المصادر أشارت إلى احتمال تغيير الموعد بسبب الجلسات القضائية المقبلة في إسرائيل المتعلقة بقضية الفساد المالي التي يواجهها نتنياهو.
https://sarabic.ae/20250402/إعلام-كاتس-يعلن-توسيع-عمليات-الجيش-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة-وضم-أراض-جديدة-إلى-المنطقة-العازلة-1099147748.html
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دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, غزة, قطاع غزة
دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, غزة, قطاع غزة

بسبب لقاء نتنياهو وترامب.. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤجل زيارته إلى واشنطن

15:00 GMT 05.04.2025
© Photoوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Photo
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أرجأ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، زيارته إلى واشنطن التي كان من المقرر أن تتم هذا الأسبوع بسبب اللقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أرجأ زيارته لواشنطن بسبب لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب بالبيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.
وأكد المصدر المسؤول - لم يذكره الموقع الإلكتروني - أنه تم تأجيل زيارة يسرائيل كاتس إلى العاصمة الأمريكية، حتى لا يكون نتنياهو وكاتس خارج البلاد في وقت واحد أثناء استمرار الحرب على قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
إعلام: كاتس يعلن توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وضم أراض جديدة إلى المنطقة العازلة
2 أبريل, 05:01 GMT
وحدد المسؤول موعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن، ما بعد فترة عيد الفصح اليهودي التي تمتد من 12 - 20 من شهر أبريل/نيسان الجاري.
وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن أربعة مصادر مطلعة أن نتنياهو يعتزم التوجه إلى واشنطن، يوم الإثنين الموافق 7 أبريل/نيسان، لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات بشكل رئيسي على الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى قضايا أخرى محل اهتمام مشترك بين البلدين.
وأفادت التقارير بأن نتنياهو يرى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران ضئيلة جداً، وسيناقش مع ترامب خيارات تنفيذ ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المسار الدبلوماسي، كما سيتم التباحث حول الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على إسرائيل والأوضاع في قطاع غزة.
وفي حال تمت الزيارة كما هو مخطط، سيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي مع ترامب وجهاً لوجه سعيا إلى التفاوض حول إلغاء هذه الرسوم الجمركية.
وكانت الزيارة مقررة أساسا في منتصف أبريل/ نيسان، لكن المصادر أشارت إلى احتمال تغيير الموعد بسبب الجلسات القضائية المقبلة في إسرائيل المتعلقة بقضية الفساد المالي التي يواجهها نتنياهو.
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