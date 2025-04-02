https://sarabic.ae/20250402/عراقجي-مستعدون-لإجراء-مفاوضات-حقیقیة-بطریقة-غیر-مباشرة-بشأن-النووي-الإيراني-1099169453.html

عراقجي: مستعدون لإجراء مفاوضات حقيقية بطريقة غير مباشرة بشأن النووي الإيراني

عراقجي: مستعدون لإجراء مفاوضات حقيقية بطريقة غير مباشرة بشأن النووي الإيراني

سبوتنيك عربي

تلقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الهولندي كاسبارولد كامب، بحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T19:47+0000

2025-04-02T19:47+0000

2025-04-02T20:22+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار العالم الآن

العالم

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096259343_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7680e3ae6c182e1e5d6b0c43ca8be3b4.jpg

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن كاسبارولد كامب أعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة حل الخلافات عبر السبل الدبلوماسية.ودعا الوزير الهولندي، إيران، إلى لعب دور في ضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.من جانبه، جدد وزير الخارجية الإيراني، خلال الاتصال الهاتفي، تأكيد عزم بلاده على المضي قدما في برنامجها النووي السلمي بحسب المعايير القانونية الدولية.وشد عراقجي على أن "إيران، كما في السابق، مستعدة لإجراء مفاوضات حقيقية على أساس الندية وبشكل غير مباشر"، وأوضح أن "تحقيق هذا الأمر يتطلب بيئة بناءة والابتعاد عن السياسات القائمة على التهديد والترهيب والابتزاز".ووصف عراقجي، التصريحات الأمريكية العدائية ضد إيران، بـ"غير المقبولة"، ومخالفة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مضيفا أنها "ستزيد الأوضاع تعقيدا".وفي السياق ذاته، كشف مسؤولون أمريكيون أن البيت الأبيض يدرس "بجدية" العرض الإيراني لعقد محادثات نووية غير مباشرة، في وقت تتعزز فيه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، تحسّبًا لأي تصعيد عسكري قد يقرره الرئيس دونالد ترامب.وأفاد موقع أمريكي، اليوم الأربعاء، بأن البيت الأبيض لا يزال في نقاشات داخلية بين من يعتقدون أنه يمكن التوصل إلى صفقة، ومن يعتقدون أن المحادثات هي "مضيعة للوقت"، ويدعمون شن ضربة عسكرية على منشآت إيران النووية.ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي، قوله إن إدارة ترامب تعتقد أن المحادثات المباشرة "لديها فرصة أكبر للنجاح"، ولكنها لا تستبعد الصيغة التي اقترحتها إيران، ولا تعترض على أن تكون سلطنة عمان الوسيط فيها.بينما أكد مسؤولان أمريكيان أنه لا قرار اتخذ بهذا الشأن، وأن المناقشات الداخلية لا تزال مستمرة، وقال أحدهما: "بعد تبادل الرسائل، نستكشف الآن الخطوات المقبلة لبدء حوار وبناء الثقة مع الإيرانيين".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أرسل رسالة إلى إيران، الشهر الماضي، تسلمها المرشد الإيراني علي خامنئي تضمنت منح طهران مهلة شهرين من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد.يذكر أن ترامب قد هدد، يوم الأحد الماضي، بقصف إيران وفرض رسوم جمركية إضافية في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.ولكن المرشد الإيراني علي خامنئي، رد في اليوم التالي، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستتلقى ضربة قوية إذا نفذ ترامب تهديداته".

https://sarabic.ae/20250401/إيران-تقدم-شكوى-رسمية-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-بعد-تهديد-ترامب-بقصفها-1099122452.html

https://sarabic.ae/20250402/مسؤولون-ترامب-يدرس-بجدية-اقتراح-إيران-بإجراء-محادثات-نووية-غير-مباشرة-1099154496.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب