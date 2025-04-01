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لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي في موسكو... فيديو
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إيران تقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بعد تهديد ترامب بقصفها
إيران تقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بعد تهديد ترامب بقصفها
سبوتنيك عربي
وصف السفير الإيراني لدی الأمم المتحدة، أمیر سعید إيرواني، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إيران، بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T07:41+0000
2025-04-01T07:41+0000
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وقال إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، توجّه تحذيرا جادا تجاه أي مغامرة عسكرية، وسترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف إيرواني أن "المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة لأي عمل عدائي ستقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية"، مجددًا التأكيد على التزام إيران بالسلام والاستقرار والأمن الإقليمي.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الماضي، عن أن "هناك محادثات تجري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين".وهدد ترامب، في تصريحات له، بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا، قائلا: "إذا لم تتوصل إيران لاتفاق فستتعرض لقصف لا مثيل له".وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس الماضي، إن "طهران ردت على رسالة الرئيس الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني"."ونقلت وكالة "إرنا"، تصريحات بزشكيان، التي جاء فيها: "طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتراجع أبدا عن المفاوضات وأن انتهاك الالتزامات فقط (من جانب واشنطن) هو الذي تسبب في مشاكل على هذا المسار، والتي يجب بالتأكيد تعويضها، واستعادة الثقة (في الولايات المتحدة الأمريكية)".وأفادت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، في 19 مارس الماضي، أن ترامب، في رسالة إلى المرشد الإيراني، حدد موعدًا نهائيًا مدته شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.
https://sarabic.ae/20250331/ترامب-مهددا-أنصار-الله-وإيران-ما-زلنا-في-البداية-والألم-الحقيقي-لم-يأت-بعد-1099117290.html
https://sarabic.ae/20250401/إيران-تعلن-للمرة-الأولى-أنها-قد-تضطر-لإنتاج-السلاح-النووي-1099121547.html
https://sarabic.ae/20250331/قادة-في-الحرس-الثوري-يحذرون-ترامب-لأمريكا-10-قواعد-عسكرية-و50-ألف-جندي-في-محيط-إيران-1099115245.html
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دونالد ترامب, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
دونالد ترامب, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بعد تهديد ترامب بقصفها

07:41 GMT 01.04.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
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وصف السفير الإيراني لدی الأمم المتحدة، أمیر سعید إيرواني، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إيران، بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".
وقال إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، توجّه تحذيرا جادا تجاه أي مغامرة عسكرية، وسترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
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وأضاف إيرواني أن "المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة لأي عمل عدائي ستقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية"، مجددًا التأكيد على التزام إيران بالسلام والاستقرار والأمن الإقليمي.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، سفير سويسرا لدى طهران، بصفته راعيا للمصالح الأمريكية في إيران، وسلمته مذكرة رسمية تحذر من أي أعمال عدائية، وتؤكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على "الرد الحاسم والفوري على أي تهديد".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الماضي، عن أن "هناك محادثات تجري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين".
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وهدد ترامب، في تصريحات له، بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا، قائلا: "إذا لم تتوصل إيران لاتفاق فستتعرض لقصف لا مثيل له".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، رفض إيران، إجراء واشنطن مفاوضات مباشرة مع طهران بشأن البرنامج النووي، مشيرا إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط من خلال وساطة دول ثالثة، وذلك في رده على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس الماضي، إن "طهران ردت على رسالة الرئيس الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني".
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"ونقلت وكالة "إرنا"، تصريحات بزشكيان، التي جاء فيها: "طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتراجع أبدا عن المفاوضات وأن انتهاك الالتزامات فقط (من جانب واشنطن) هو الذي تسبب في مشاكل على هذا المسار، والتي يجب بالتأكيد تعويضها، واستعادة الثقة (في الولايات المتحدة الأمريكية)".

وفي أوائل مارس/ آذار الماضي، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، في 19 مارس الماضي، أن ترامب، في رسالة إلى المرشد الإيراني، حدد موعدًا نهائيًا مدته شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.
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