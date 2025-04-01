https://sarabic.ae/20250401/إيران-تقدم-شكوى-رسمية-إلى-مجلس-الأمن-الدولي-بعد-تهديد-ترامب-بقصفها-1099122452.html

إيران تقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بعد تهديد ترامب بقصفها

إيران تقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بعد تهديد ترامب بقصفها

سبوتنيك عربي

وصف السفير الإيراني لدی الأمم المتحدة، أمیر سعید إيرواني، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إيران، بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية... 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T07:41+0000

2025-04-01T07:41+0000

2025-04-01T07:41+0000

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وقال إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، توجّه تحذيرا جادا تجاه أي مغامرة عسكرية، وسترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف إيرواني أن "المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة لأي عمل عدائي ستقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية"، مجددًا التأكيد على التزام إيران بالسلام والاستقرار والأمن الإقليمي.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الماضي، عن أن "هناك محادثات تجري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين".وهدد ترامب، في تصريحات له، بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا، قائلا: "إذا لم تتوصل إيران لاتفاق فستتعرض لقصف لا مثيل له".وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس الماضي، إن "طهران ردت على رسالة الرئيس الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني"."ونقلت وكالة "إرنا"، تصريحات بزشكيان، التي جاء فيها: "طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتراجع أبدا عن المفاوضات وأن انتهاك الالتزامات فقط (من جانب واشنطن) هو الذي تسبب في مشاكل على هذا المسار، والتي يجب بالتأكيد تعويضها، واستعادة الثقة (في الولايات المتحدة الأمريكية)".وأفادت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، في 19 مارس الماضي، أن ترامب، في رسالة إلى المرشد الإيراني، حدد موعدًا نهائيًا مدته شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.

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