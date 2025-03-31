https://sarabic.ae/20250331/قادة-في-الحرس-الثوري-يحذرون-ترامب-لأمريكا-10-قواعد-عسكرية-و50-ألف-جندي-في-محيط-إيران-1099115245.html

قادة في الحرس الثوري يحذرون ترامب: لأمريكا 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيران

قادة في الحرس الثوري يحذرون ترامب: لأمريكا 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيران

سبوتنيك عربي

اعتبر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب إلى المزاح في ظل ما تمتلكه أمريكا حول إيران". 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T17:10+0000

2025-03-31T17:10+0000

2025-03-31T17:10+0000

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وقال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد حاجي زادة، في تصريحات له، إن "أمريكا لها 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيران"، مضيفا: "من يملك بيتا من زجاج عليه ألا يرمي الآخرين بالحجارة وعلى الأمريكيين توخي الحذر".من جهته، قال نائب قائد الحرس الثوري العميد فدوي، إن "إمكانية إلحاق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية في البحار كبيرة جداً"، مشيرا إلى أن هناك 40 % من صادرات نفط العالم تمر عبر مضيق هرمز وإيران هي من تسيطر عليه.في هذه الأثناء، أصدر الجيش الايراني، بيانا ذكر فيه أنه "في حال ارتكب الأعداء خطأ استراتيجيا وهاجموا أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فسوف يتلقون ردا قاسيا يجعلهم يندمون على فعلتهم هذه"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن أن "هناك محادثات تجري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين".وهدد ترامب، في تصريحات له، بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا، قائلا: "إذا لم تتوصل إيران لاتفاق فستتعرض لقصف لا مثيل له".وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس الماضي، إن "طهران ردت على رسالة الرئيس الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني"."ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات بزشكيان، التي جاء فيها: "طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتراجع أبدا عن المفاوضات وأن انتهاك الالتزامات فقط (من جانب واشنطن) هو الذي تسبب في مشاكل على هذا المسار، والتي يجب بالتأكيد تعويضها، واستعادة الثقة (في الولايات المتحدة)".وفي أوائل مارس/آذار، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني..وأفادت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، في 19 مارس، أن ترامب، في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، حدد موعدًا نهائيًا مدته شهران لإبرام اتفاق نووي جديد.

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