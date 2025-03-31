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قادة في الحرس الثوري يحذرون ترامب: لأمريكا 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيران
قادة في الحرس الثوري يحذرون ترامب: لأمريكا 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيران
سبوتنيك عربي
اعتبر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب إلى المزاح في ظل ما تمتلكه أمريكا حول إيران". 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T17:10+0000
2025-03-31T17:10+0000
إيران
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وقال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد حاجي زادة، في تصريحات له، إن "أمريكا لها 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيران"، مضيفا: "من يملك بيتا من زجاج عليه ألا يرمي الآخرين بالحجارة وعلى الأمريكيين توخي الحذر".من جهته، قال نائب قائد الحرس الثوري العميد فدوي، إن "إمكانية إلحاق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية في البحار كبيرة جداً"، مشيرا إلى أن هناك 40 % من صادرات نفط العالم تمر عبر مضيق هرمز وإيران هي من تسيطر عليه.في هذه الأثناء، أصدر الجيش الايراني، بيانا ذكر فيه أنه "في حال ارتكب الأعداء خطأ استراتيجيا وهاجموا أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فسوف يتلقون ردا قاسيا يجعلهم يندمون على فعلتهم هذه"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن أن "هناك محادثات تجري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين".وهدد ترامب، في تصريحات له، بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا، قائلا: "إذا لم تتوصل إيران لاتفاق فستتعرض لقصف لا مثيل له".وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس الماضي، إن "طهران ردت على رسالة الرئيس الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني"."ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات بزشكيان، التي جاء فيها: "طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتراجع أبدا عن المفاوضات وأن انتهاك الالتزامات فقط (من جانب واشنطن) هو الذي تسبب في مشاكل على هذا المسار، والتي يجب بالتأكيد تعويضها، واستعادة الثقة (في الولايات المتحدة)".وفي أوائل مارس/آذار، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني..وأفادت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، في 19 مارس، أن ترامب، في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، حدد موعدًا نهائيًا مدته شهران لإبرام اتفاق نووي جديد.
https://sarabic.ae/20250331/إيران-تحتج-على-تهديدات-ترامب-وتستدعي-سفير-سويسرا-لديها-1099111527.html
https://sarabic.ae/20250331/المرشد-الإيراني-إذا-قامت-إسرائيل-بأي-عمل-شرير-فسوف-تتلقى-ضربة-شديدة-وقوية-1099089026.html
https://sarabic.ae/20250328/ترامب-إيران-ستواجه-أمورا-سيئة-للغاية-في-حال-عدم-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-فيديو-1099044779.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

قادة في الحرس الثوري يحذرون ترامب: لأمريكا 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيران

17:10 GMT 31.03.2025
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office
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اعتبر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب إلى المزاح في ظل ما تمتلكه أمريكا حول إيران".
وقال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد حاجي زادة، في تصريحات له، إن "أمريكا لها 10 قواعد عسكرية و50 ألف جندي في محيط إيران"، مضيفا: "من يملك بيتا من زجاج عليه ألا يرمي الآخرين بالحجارة وعلى الأمريكيين توخي الحذر".
من جهته، قال نائب قائد الحرس الثوري العميد فدوي، إن "إمكانية إلحاق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية في البحار كبيرة جداً"، مشيرا إلى أن هناك 40 % من صادرات نفط العالم تمر عبر مضيق هرمز وإيران هي من تسيطر عليه.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
إيران تحتج على تهديدات ترامب وتستدعي سفير سويسرا لديها
14:30 GMT
في هذه الأثناء، أصدر الجيش الايراني، بيانا ذكر فيه أنه "في حال ارتكب الأعداء خطأ استراتيجيا وهاجموا أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فسوف يتلقون ردا قاسيا يجعلهم يندمون على فعلتهم هذه"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، سفير سويسرا لدى طهران، بصفته راعيا للمصالح الأمريكية في إيران، وسلمته مذكرة رسمية تحذر من أي أعمال عدائية، وتؤكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الرد الحاسم والفوري على أي تهديد.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن أن "هناك محادثات تجري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين".
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المرشد الإيراني: إذا قامت إسرائيل بأي عمل شرير فسوف تتلقى ضربة شديدة وقوية
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وهدد ترامب، في تصريحات له، بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا، قائلا: "إذا لم تتوصل إيران لاتفاق فستتعرض لقصف لا مثيل له".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، رفض إيران، إجراء واشنطن مفاوضات مباشرة مع طهران بشأن البرنامج النووي، مشيرا إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط من خلال وساطة دول ثالثة، وذلك في رده على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس الماضي، إن "طهران ردت على رسالة الرئيس الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني".
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"ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات بزشكيان، التي جاء فيها: "طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتراجع أبدا عن المفاوضات وأن انتهاك الالتزامات فقط (من جانب واشنطن) هو الذي تسبب في مشاكل على هذا المسار، والتي يجب بالتأكيد تعويضها، واستعادة الثقة (في الولايات المتحدة)".
وفي أوائل مارس/آذار، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني..
وأفادت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، في 19 مارس، أن ترامب، في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، حدد موعدًا نهائيًا مدته شهران لإبرام اتفاق نووي جديد.
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