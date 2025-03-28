https://sarabic.ae/20250328/ترامب-إيران-ستواجه-أمورا-سيئة-للغاية-في-حال-عدم-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-فيديو-1099044779.html
ترامب: إيران ستواجه أمورا سيئة للغاية في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي... فيديو
ترامب: إيران ستواجه أمورا سيئة للغاية في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي... فيديو
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران ستواجه أمورا سيئة للغاية في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق نووي، وذلك بعد رد طهران على رسالته التي... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T19:35+0000
2025-03-28T19:35+0000
2025-03-28T19:35+0000
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وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أرسلتُ إلى إيران رسالة مؤخرا، وقلتُ لهم: عليكم اتخاذ قرار، بطريقة أو بأخرى، وإما أن نتحاور ونتفاوض، وإلا ستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية".وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بداية شهر مارس/ آذار الجاري، أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وفي الوقت نفسه، مضى ترامب قدما في برنامجه "للضغط الأقصى" المتمثل في فرض عقوبات إضافية على طهران، والتهديد بعمل عسكري ضدها، إذا رفضت التفاوض مع أمريكا.ورفضت طهران التفاوض مباشرة مع واشنطن في ظل هذه الظروف، لكنها أبقت على إمكانية إجراء محادثات غير مباشرة.وأمس الخميس، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنه سلّم رسالة ردا على مبادرة ترامب للتواصل مع سلطنة عُمان، التي لعبت دور الوسيط في الماضين في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران.
https://sarabic.ae/20250328/مسؤول-إيراني-سابق-الرد-على-رسالة-ترامب-تحفظي-1099034083.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: إيران ستواجه أمورا سيئة للغاية في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي... فيديو
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران ستواجه أمورا سيئة للغاية في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق نووي، وذلك بعد رد طهران على رسالته التي يدعوها فيها إلى إجراء محادثات.
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أرسلتُ إلى إيران رسالة مؤخرا، وقلتُ لهم: عليكم اتخاذ قرار، بطريقة أو بأخرى، وإما أن نتحاور ونتفاوض، وإلا ستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية".
وتابع: "لا أريد أن يحدث ذلك، إن الخيار الأفضل بالنسبة لي - ولا أقول هذا من باب القوة أو الضعف - هو أن نتوصل إلى حل مع إيران، ولكن إذا لم نتوصل إلى حل، فستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية".
وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بداية شهر مارس/ آذار الجاري، أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وفي الوقت نفسه، مضى ترامب قدما في برنامجه "للضغط الأقصى" المتمثل في فرض عقوبات إضافية على طهران، والتهديد بعمل عسكري ضدها، إذا رفضت التفاوض مع أمريكا.
ورفضت طهران التفاوض مباشرة مع واشنطن في ظل هذه الظروف، لكنها أبقت على إمكانية إجراء محادثات غير مباشرة.
وأمس الخميس، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنه سلّم رسالة ردا على مبادرة ترامب للتواصل مع سلطنة عُمان
، التي لعبت دور الوسيط في الماضين في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران.