https://sarabic.ae/20250328/مسؤول-إيراني-سابق-الرد-على-رسالة-ترامب-تحفظي-1099034083.html
مسؤول إيراني سابق: الرد على رسالة ترامب جاء "تحفظيا"
مسؤول إيراني سابق: الرد على رسالة ترامب جاء "تحفظيا"
سبوتنيك عربي
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، اليوم الجمعة، بأن الرد الإيراني على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان "تحفظيا"، بحسب... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
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وأجرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مقابلة مع شمخاني، بشأن الرد الإيراني على رسالة الرئيس ترامب، أكد خلالها أنه "تم إعداد هذا الرد من قبل الجهات المعنية في البلاد. الرد الذي أرسلته إيران في هذه الرسالة كان تحفظيا'".وأشار إلى أنه "تم إرسال الرد عبر القناة العُمانية إلى الأمريكيين، في حين كانت واشنطن تفضل قناة أخرى، لكن إيران فّضلت إرسال الرد عبر عُمان".وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أعلن أمس الخميس، أن إيران ردت على رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها طهران إلى الدخول في مفاوضات حول برنامجها النووي.وقال عراقجي إن "طهران أرسلت ردها على رسالة ترامب، عبر سلطنة عمان"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، وتابع: "الرد الإيراني يتضمن شرح وجهة نظرنا حول الوضع الحالي وحول رسالة الرئيس الأمريكي".ويتبنى ترامب سياسة "الضغوط القصوى" ضد طهران، لإجبارها على التفاوض حول برنامجها النووي، الذي تريد واشنطن أن تدفع إيران للتخلي عنه، بينما تؤكد الأخيرة أن برنامجها سلمي يهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة لديها.وأشارت أنباء إلى أن رسالة ترامب، تضمنت تحذيرات لإيران، مما وصف بـ"عواقب وخيمة" إذا رفضت عرض ترامب للتفاوض حول اتفاق نووي جديد يتم إنجازه خلال شهرين.ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250323/وزير-الخارجية-الإيراني-الاتفاق-النووي-انتهى-وجاهزون-لأي-مواجهة-1098868972.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
مسؤول إيراني سابق: الرد على رسالة ترامب جاء "تحفظيا"
12:04 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 12:09 GMT 28.03.2025)
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، اليوم الجمعة، بأن الرد الإيراني على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان "تحفظيا"، بحسب قوله.
وأجرت وكالة
"تسنيم" الدولية للأنباء، مقابلة مع شمخاني، بشأن الرد الإيراني على رسالة الرئيس ترامب، أكد خلالها أنه "تم إعداد هذا الرد من قبل الجهات المعنية في البلاد. الرد الذي أرسلته إيران في هذه الرسالة كان تحفظيا'".
وأشار إلى أنه "تم إرسال الرد عبر القناة العُمانية إلى الأمريكيين، في حين كانت واشنطن تفضل قناة أخرى، لكن إيران فّضلت إرسال الرد عبر عُمان".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أعلن أمس الخميس، أن إيران ردت على رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها طهران إلى الدخول في مفاوضات حول برنامجها النووي.
وقال عراقجي إن "طهران أرسلت ردها على رسالة ترامب، عبر سلطنة عمان"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، وتابع: "الرد الإيراني يتضمن شرح وجهة نظرنا حول الوضع الحالي وحول رسالة الرئيس الأمريكي".
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن "السياسة الإيرانية
لا تزال قائمة على عدم التفاوض في ظل الضغط والتهديد العسكري".
ويتبنى ترامب سياسة "الضغوط القصوى" ضد طهران، لإجبارها على التفاوض حول برنامجها النووي، الذي تريد واشنطن أن تدفع إيران للتخلي عنه، بينما تؤكد الأخيرة أن برنامجها سلمي يهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة لديها.
وأشارت أنباء إلى أن رسالة ترامب
، تضمنت تحذيرات لإيران، مما وصف بـ"عواقب وخيمة" إذا رفضت عرض ترامب للتفاوض حول اتفاق نووي جديد يتم إنجازه خلال شهرين.
ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي
، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.