https://sarabic.ae/20250323/وزير-الخارجية-الإيراني-الاتفاق-النووي-انتهى-وجاهزون-لأي-مواجهة-1098868972.html
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي انتهى وجاهزون لأي مواجهة
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي انتهى وجاهزون لأي مواجهة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني حقق تقدما كبيرا. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T08:37+0000
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2025-03-23T08:39+0000
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وحسب قناة "العالم"، قال عراقجي إن طهران تعتمد تكتيك المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في هذا الملف.وأضاف أن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، معربا عن استعداد بلاده لتعزيز هذه الثقة لدى الأطراف الدولية. وأوضح عراقجي أن الأولوية الحالية لإيران هي إبطال مفعول العقوبات الاقتصادية التي تستخدمها بعض الأطراف لتحقيق أهدافها.يذكر أن إيران تسلمت هذا الشهر رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالاتفاق النووي، إلا أن المرشد الأعلى علي خامنئي جدد رفضه للتفاوض، مؤكدًا أنه لا جدوى من الجلوس إلى طاولة الحوار مع "الشخص الذي مزق اتفاق 2015".وكان ترامب قد صرح قبل أيام بأنه بعث برسالة إلى خامنئي يقترح فيها إجراء محادثات حول الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن طهران تواجه خيارين: اتفاق يمنعها من امتلاك أسلحة نووية أو الخيار العسكري.
https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يكشف-المانع-الوحيد-أمام-استهداف-إيران-عسكريا-1097605660.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, الأخبار
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي انتهى وجاهزون لأي مواجهة
08:37 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 08:39 GMT 23.03.2025)
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني حقق تقدما كبيرا.
وحسب قناة "العالم"، قال
عراقجي إن طهران تعتمد تكتيك المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في هذا الملف.
وأضاف أن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، معربا عن استعداد بلاده لتعزيز هذه الثقة لدى الأطراف الدولية.
وأوضح عراقجي أن الأولوية الحالية لإيران هي إبطال مفعول العقوبات الاقتصادية التي تستخدمها بعض الأطراف لتحقيق أهدافها.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن إيران لم تسع إلى الحرب أبدا لكنها مستعدة لها ولا تخشاها، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار مخاوف كثيرة في العالم، لكن كل تهديد يحمل في طياته فرصة.
يذكر أن إيران
تسلمت هذا الشهر رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالاتفاق النووي، إلا أن المرشد الأعلى علي خامنئي جدد رفضه للتفاوض، مؤكدًا أنه لا جدوى من الجلوس إلى طاولة الحوار مع "الشخص الذي مزق اتفاق 2015".
وكان ترامب
قد صرح قبل أيام بأنه بعث برسالة إلى خامنئي يقترح فيها إجراء محادثات حول الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن طهران تواجه خيارين: اتفاق يمنعها من امتلاك أسلحة نووية أو الخيار العسكري.