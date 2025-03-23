وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي انتهى وجاهزون لأي مواجهة

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة سريبنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
14:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: واشنطن توصلت مع موسكو وأوكرانيا للخطوط العريضة لاتفاق التسوية و الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250323/وزير-الخارجية-الإيراني-الاتفاق-النووي-انتهى-وجاهزون-لأي-مواجهة-1098868972.html
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي انتهى وجاهزون لأي مواجهة
وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي انتهى وجاهزون لأي مواجهة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني حقق تقدما كبيرا. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T08:37+0000
2025-03-23T08:39+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096431641_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ef3e5d6b8869736c58eed38325d7390c.jpg
وحسب قناة "العالم"، قال عراقجي إن طهران تعتمد تكتيك المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في هذا الملف.وأضاف أن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، معربا عن استعداد بلاده لتعزيز هذه الثقة لدى الأطراف الدولية. وأوضح عراقجي أن الأولوية الحالية لإيران هي إبطال مفعول العقوبات الاقتصادية التي تستخدمها بعض الأطراف لتحقيق أهدافها.يذكر أن إيران تسلمت هذا الشهر رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالاتفاق النووي، إلا أن المرشد الأعلى علي خامنئي جدد رفضه للتفاوض، مؤكدًا أنه لا جدوى من الجلوس إلى طاولة الحوار مع "الشخص الذي مزق اتفاق 2015".وكان ترامب قد صرح قبل أيام بأنه بعث برسالة إلى خامنئي يقترح فيها إجراء محادثات حول الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن طهران تواجه خيارين: اتفاق يمنعها من امتلاك أسلحة نووية أو الخيار العسكري.
https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يكشف-المانع-الوحيد-أمام-استهداف-إيران-عسكريا-1097605660.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096431641_131:0:1198:800_1920x0_80_0_0_1dddec0771ed692ce52345d911df7667.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, الأخبار

وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي انتهى وجاهزون لأي مواجهة

08:37 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 08:39 GMT 23.03.2025)
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني حقق تقدما كبيرا.
وحسب قناة "العالم"، قال عراقجي إن طهران تعتمد تكتيك المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في هذا الملف.
وأضاف أن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، معربا عن استعداد بلاده لتعزيز هذه الثقة لدى الأطراف الدولية.
وأوضح عراقجي أن الأولوية الحالية لإيران هي إبطال مفعول العقوبات الاقتصادية التي تستخدمها بعض الأطراف لتحقيق أهدافها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
ترامب يكشف "المانع الوحيد" أمام استهداف إيران عسكريا
9 فبراير, 09:02 GMT
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن إيران لم تسع إلى الحرب أبدا لكنها مستعدة لها ولا تخشاها، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار مخاوف كثيرة في العالم، لكن كل تهديد يحمل في طياته فرصة.
يذكر أن إيران تسلمت هذا الشهر رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالاتفاق النووي، إلا أن المرشد الأعلى علي خامنئي جدد رفضه للتفاوض، مؤكدًا أنه لا جدوى من الجلوس إلى طاولة الحوار مع "الشخص الذي مزق اتفاق 2015".
وكان ترامب قد صرح قبل أيام بأنه بعث برسالة إلى خامنئي يقترح فيها إجراء محادثات حول الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن طهران تواجه خيارين: اتفاق يمنعها من امتلاك أسلحة نووية أو الخيار العسكري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала