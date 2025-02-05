https://sarabic.ae/20250205/وزير-خارجية-إيران-إذا-كان-هدف-ترامب-ألا-نسعى-لحيازة-سلاح-نووي-فهذا-ليس-عائقا-1097489551.html

وزير خارجية إيران: إذا كان هدف ترامب ألا نسعى لحيازة سلاح نووي فهذا ليس عائقا

وزير خارجية إيران: إذا كان هدف ترامب ألا نسعى لحيازة سلاح نووي فهذا ليس عائقا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن "سياسة الضغوط القصوى تجربة فاشلة واختبارها مجددا سيؤدي إلى فشل آخر". 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T08:31+0000

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وقال عراقجي، في تصريحات له عقب اجتماع الحكومة، إنه "إذا كان هدف الأمر الذي وقّعه ترامب ألا نسعى لحيازة سلاح نووي فهذا ليس عائقا وموقفنا واضح".وأكد الوزير الإيراني أن "مواقف طهران واضحة، فهي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وهناك فتوى من المرشد أوضحت لنا المهمة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أن إيران "قريبة للغاية" من تطوير أسلحة نووية، ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة البلاد.وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن قدرات إيران النووية: "أنهم قريبون، قريبون للغاية". وأعلن إحياء "سياسة الضغط القصوى" التي مارسها ضد طهران خلال فترة رئاسته الأولى 2016-2020.ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة الجمهورية، مؤكدا أنه "يرغب في إقامة علاقات جيدة مع الجميع".وتابع خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض في أثناء توقيعه عددًا من الأوامر التنفيذية: "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا... سنرى إن كان بوسعنا ترتيب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. قد يكون ذلك ممكنًا وقد لا يكون ممكنًا".وحذر ترامب من أنه إذا حاولت إيران أو أي دولة أخرى القضاء عليه، فإن تلك الدولة ستواجه الدمار الكامل. وأضاف ترامب أنه إذا حدث هذا لزعيم أو شخص قريب من القيادة، فإنه سيؤدي إلى اختفاء الدولة التي تفعل ذلك بشكل كامل، بما في ذلك إيران.وأكد ترامب أنه لا يخيفه أي تهديد، مضيفًا أن الجيش الأمريكي "يراقب وينتظر" ليرى كيف يتطور الوضع.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أن الجمهورية لم تخطط مطلقا لاغتيال ترامب. وفي وقت سابق، اتهم ترامب، دون تقديم تفاصيل أو أدلة، إيران بأنها قامت بالفعل بـ"تحركات" محددة ولكن غير ناجحة ضده وأنها قادرة على تكرارها.

https://sarabic.ae/20250204/تقرير-نتنياهو-يعتزم-طلب-أسلحة-من-ترامب-لمهاجمة-إيران-1097477874.html

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