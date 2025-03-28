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https://sarabic.ae/20250328/إيران-توضح-سبب-اختيارها-سلطنة-عمان-لإرسال-ردها-من-خلالها-على-رسالة-ترامب-1099041675.html
إيران توضح سبب اختيارها سلطنة عمان لإرسال ردها من خلالها على رسالة ترامب
إيران توضح سبب اختيارها سلطنة عمان لإرسال ردها من خلالها على رسالة ترامب
سبوتنيك عربي
كشفت إيران، اليوم الجمعة، عن أسباب اختيارها سلطنة عمان لإرسال ردها من خلالها على الرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لطهران بشأن برنامجها النووي. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T17:00+0000
2025-03-28T17:00+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
سلطنة عمان
العالم العربي
العالم
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وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "لقد أدت سلطنة عمان هذا الدور من قبل، سواء في مفاوضات الاتفاق النووي أو في السنوات الأخيرة من التفاعلات التي جرت في فترة حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، فقد كانت تلعب هذا الدور الوسيط".وأكد قائلا: "اختيار عمان كان اختيارا طبيعيا تماما".وتعليقا على مضمون رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "حتى الآن، كل ما تم نشره بشأن مضمون رسالة أمريكا من قبل أي جهة أو شخص كان في الغالب مبنيا على الافتراضات والتكهنات، من المؤكد أنه في مسار الدبلوماسية، يتم إجراء بعض التفاعلات".وأضاف: "كتب الأمريكيون رسالة، وتم فحصها ومناقشتها بالكامل في إيران، وتم تحليل أبعادها، وتم إعداد الرد المناسب لها، وتم إرساله إلى الجانب الأمريكي في الأيام القليلة الماضية".ولفت عراقجي: "الرسالة من الجانب الأمريكي كانت تحتوي على تهديد، وتلقى الرد المناسب لذلك، كما أنها فتحت نافذة للدبلوماسية، ونحن أيضا لم نغلق أي باب أمام الدبلوماسية ولن نغلقه، بالطبع لدينا شكوك حول نوايا الطرف الآخر، وقد سمعنا منهم تصريحات متناقضة".وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: "كل هذا يجعلنا ندرس أي طلب بدقة وبشك، وأي نافذة تُفتح للدبلوماسية، نرصدها بنظرة عدم الثقة، وفي الوقت نفسه، إذا كانت هناك فرص، سنستفيد منها".وقال ترامب، في السابع من مارس/آذار الجاري، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، وأنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.وأشار ترامب إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكري والدبلوماسي، مؤكدًا أنها تعطي الأولوية للمفاوضات.وفي عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، ثم انسحبت أمريكا من الاتفاق خلال الولاية الأولى لترامب، في مايو/ أيار 2018.وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض العقوبات على طهران، فردت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://sarabic.ae/20250320/معظمها-تهديدية-إيران-تتحدث-عن-رسالة-ترامب-وتعلن-موعد-الرد-عليها-1098805074.html
https://sarabic.ae/20250307/إيران-تكذب-ترامب-بشأن-رسالته-إلى-خامنئي-1098477987.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, سلطنة عمان, العالم العربي, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, سلطنة عمان, العالم العربي, العالم

إيران توضح سبب اختيارها سلطنة عمان لإرسال ردها من خلالها على رسالة ترامب

17:00 GMT 28.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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كشفت إيران، اليوم الجمعة، عن أسباب اختيارها سلطنة عمان لإرسال ردها من خلالها على الرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لطهران بشأن برنامجها النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "لقد أدت سلطنة عمان هذا الدور من قبل، سواء في مفاوضات الاتفاق النووي أو في السنوات الأخيرة من التفاعلات التي جرت في فترة حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، فقد كانت تلعب هذا الدور الوسيط".
وتابع عراقجي: "لدينا تجربة جيدة مع سلطنة عمان، ونثق في نوايا عمان الطيبة، والعلاقات بين البلدين جيدة. العلاقات بين البلدين مبنية على فهم متبادل".
وأكد قائلا: "اختيار عمان كان اختيارا طبيعيا تماما".
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"معظمها تهديدية"... إيران تتحدث عن رسالة ترامب وتعلن موعد الرد عليها
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وتعليقا على مضمون رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إيران، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "حتى الآن، كل ما تم نشره بشأن مضمون رسالة أمريكا من قبل أي جهة أو شخص كان في الغالب مبنيا على الافتراضات والتكهنات، من المؤكد أنه في مسار الدبلوماسية، يتم إجراء بعض التفاعلات".
وأضاف: "كتب الأمريكيون رسالة، وتم فحصها ومناقشتها بالكامل في إيران، وتم تحليل أبعادها، وتم إعداد الرد المناسب لها، وتم إرساله إلى الجانب الأمريكي في الأيام القليلة الماضية".
ولفت عراقجي: "الرسالة من الجانب الأمريكي كانت تحتوي على تهديد، وتلقى الرد المناسب لذلك، كما أنها فتحت نافذة للدبلوماسية، ونحن أيضا لم نغلق أي باب أمام الدبلوماسية ولن نغلقه، بالطبع لدينا شكوك حول نوايا الطرف الآخر، وقد سمعنا منهم تصريحات متناقضة".
وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: "كل هذا يجعلنا ندرس أي طلب بدقة وبشك، وأي نافذة تُفتح للدبلوماسية، نرصدها بنظرة عدم الثقة، وفي الوقت نفسه، إذا كانت هناك فرص، سنستفيد منها".
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وقال ترامب، في السابع من مارس/آذار الجاري، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، وأنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وأشار ترامب إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكري والدبلوماسي، مؤكدًا أنها تعطي الأولوية للمفاوضات.
وفي عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، ثم انسحبت أمريكا من الاتفاق خلال الولاية الأولى لترامب، في مايو/ أيار 2018.
وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض العقوبات على طهران، فردت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
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