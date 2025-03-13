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https://sarabic.ae/20250313/إيران-الرد-على-رسالة-ترامب-سيكون-بعد-إجراء-تقييم-ومراجعة-شاملة-1098643882.html
إيران: الرد على رسالة ترامب سيكون بعد إجراء تقييم ومراجعة شاملة
إيران: الرد على رسالة ترامب سيكون بعد إجراء تقييم ومراجعة شاملة
سبوتنيك عربي
أصدرت إيران، اليوم الخميس، أول تعليق بعد تلقيها رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بواسطة مستشار الرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T17:25+0000
2025-03-13T17:25+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، أنه "تم استلام رسالة ترامب في الليلة الماضية، وهي قيد المراجعة حاليا".وأضاف بقائي أنه "سيتم اتخاذ القرار بشأن كيفية الرد على الرسالة بعد تقييم ومراجعة شاملة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، الذي وصل إلى طهران مساء أمس الأربعاء، على رأس وفد رسمي، سلم رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.وبعد يوم واحد واحد من زيارة قرقاش لطهران، كتب عراقجي على منصة "اكس": اننا مرتاحون دائما للتعامل مع الدولة الصديقة والجارة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف: "سعدت لاستضافتي للسيد أنور قرقاش المستشار الدبلواسي (لرئيس دولة الامارات) لإجراء حوار بشان القضايا الثنائية والدولية، إن جيراننا يحظون بالأولوية بالنسبة لنا".وفي الثامن من مارس/ آذار الجاري، أعلن ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام عربية أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، ولكن طهران نفت ذلك.
https://sarabic.ae/20250312/عراقجي-سيتم-تسليم-رسالة-ترامب-إلى-إيران-قريبا-عبر-مبعوث-من-إحدى-الدول-العربية-1098597005.html
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إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن

إيران: الرد على رسالة ترامب سيكون بعد إجراء تقييم ومراجعة شاملة

17:25 GMT 13.03.2025
© AP Photo / Carlos Barriaالعلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Carlos Barria
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أصدرت إيران، اليوم الخميس، أول تعليق بعد تلقيها رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بواسطة مستشار الرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، أنه "تم استلام رسالة ترامب في الليلة الماضية، وهي قيد المراجعة حاليا".
وأضاف بقائي أنه "سيتم اتخاذ القرار بشأن كيفية الرد على الرسالة بعد تقييم ومراجعة شاملة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
عراقجي: سيتم تسليم رسالة ترامب إلى إيران قريبا عبر مبعوث من إحدى الدول العربية
أمس, 08:49 GMT
وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، الذي وصل إلى طهران مساء أمس الأربعاء، على رأس وفد رسمي، سلم رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وبعد يوم واحد واحد من زيارة قرقاش لطهران، كتب عراقجي على منصة "اكس": اننا مرتاحون دائما للتعامل مع الدولة الصديقة والجارة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف: "سعدت لاستضافتي للسيد أنور قرقاش المستشار الدبلواسي (لرئيس دولة الامارات) لإجراء حوار بشان القضايا الثنائية والدولية، إن جيراننا يحظون بالأولوية بالنسبة لنا".
وفي الثامن من مارس/ آذار الجاري، أعلن ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام عربية أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، ولكن طهران نفت ذلك.
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