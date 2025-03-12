https://sarabic.ae/20250312/عراقجي-سيتم-تسليم-رسالة-ترامب-إلى-إيران-قريبا-عبر-مبعوث-من-إحدى-الدول-العربية-1098597005.html

عراقجي: سيتم تسليم رسالة ترامب إلى إيران قريبا عبر مبعوث من إحدى الدول العربية

عراقجي: سيتم تسليم رسالة ترامب إلى إيران قريبا عبر مبعوث من إحدى الدول العربية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "طهران ستستلم رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا عبر مبعوث من إحدى الدول العربية". 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T08:49+0000

2025-03-12T08:49+0000

2025-03-12T08:49+0000

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وقال عراقجي، في تصريحات له، إن "إيران مستعدة دائما للتفاوض بشأن برنامجها النووي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك يجب أن يكون من موقع تكافؤ وكرامة".وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بأنه "رغم الادعاءات والمناقشات والشائعات المتداولة، لم تتلق إيران حتى الآن أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تسليم الرسالة إلى إيران قريبا عبر إحدى دول المنطقة.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، أنه بعث برسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، حاثًا إياه على "الدخول في مفاوضات" بشأن البرنامج النووي.وخلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: "أرسلت خطابا أمس الخميس، إلى زعيم إيران، للتفاوض على اتفاق".وأضاف الرئيس الأمريكي: "آمل أن يتفاوضوا لأن الخيار الآخر ليس جيدًا لهم. إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية". كما حذّر ترامب، في الوقت ذاته، من "تدخل عسكري سيكون فظيعا" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.والخميس الماضي، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على طهران، تهدف إلى "إنهاء صناعة النفط لديها وانهيار اقتصادها المتعثر".وأضاف بيسنت، خلال كلمة ألقاها في النادي الاقتصادي بنيويورك، أن "العقوبات تهدف إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا، إلى أدنى مستوى".كما لفت إلى أن واشنطن تعتزم أيضا "قطع وصول إيران إلى النظام المالي الدولي وإنهاء قدراتها على تصنيع الطائرات المسيرة".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ترى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حل قضاياهما المشتركة من خلال المفاوضات، وأن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك.

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