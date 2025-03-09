إيران تتهم ترامب بالخداع: يريد نزع سلاحنا لا التفاوض

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250309/إيران-تتهم-ترامب-بالخداع-يريد-نزع-سلاحنا-لا-التفاوض-1098523487.html
إيران تتهم ترامب بالخداع: يريد نزع سلاحنا لا التفاوض
إيران تتهم ترامب بالخداع: يريد نزع سلاحنا لا التفاوض
سبوتنيك عربي
في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، خرج رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، بتصريحات نارية، مؤكدًا أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T10:53+0000
2025-03-09T10:53+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
دونالد ترامب
العالم
الأخبار
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وأشار قاليباف إلى أن تصرفات ترامب مع الدول الأخرى تكشف بوضوح نواياه الحقيقية، مضيفًا أن إيران لن تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة ولن تخضع لمطالبها.وأكد المسؤول الإيراني أن أي مفاوضات تُجرى تحت الضغط أو بهدف انتزاع تنازلات لن تؤدي إلى رفع العقوبات ولن تحقق أي نتائج تُذكر، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم".كما شدد على أن إيران يمكنها إجبار واشنطن على رفع العقوبات عبر التفاوض مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، في إشارة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد أكد أمس السبت، أن بلاده لن ترضخ للتفاوض تحت الضغط، معتبرا أن إصرار بعض الحكومات المستبدة على الحوار ليس لحل القضايا، بل لفرض الهيمنة.وأضاف أن مثل هذه المحادثات لن تفضي إلى حلول بين إيران والغرب.في المقابل، جاء الرد الأمريكي سريعًا، إذ أكد البيت الأبيض أن رفض إيران دعوة ترامب للتفاوض على اتفاق نووي جديد لن يترك أمام واشنطن سوى الخيار العسكري أو إبرام اتفاق جديد.وكان ترامب قد كشف يوم الجمعة الماضي أنه أرسل رسالة رسمية إلى القيادة الإيرانية، مقترحا عقد محادثات نووية، مشددًا على أن التفاوض سيكون خيارا أفضل بكثير من المواجهة العسكرية بالنسبة لطهران.يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.
https://sarabic.ae/20250307/ترامب-يكشف-عن-رسالة-للمرشد-الإيراني-تفاوضوا-أو-واجهوا-تدخلا-عسكريا-فظيعا-1098475800.html
https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يكشف-المانع-الوحيد-أمام-استهداف-إيران-عسكريا-1097605660.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, دونالد ترامب, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, دونالد ترامب, العالم, الأخبار

إيران تتهم ترامب بالخداع: يريد نزع سلاحنا لا التفاوض

10:53 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، خرج رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، بتصريحات نارية، مؤكدًا أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض ليست إلا خدعة تهدف إلى نزع سلاح إيران.
وأشار قاليباف إلى أن تصرفات ترامب مع الدول الأخرى تكشف بوضوح نواياه الحقيقية، مضيفًا أن إيران لن تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة ولن تخضع لمطالبها.
وأكد المسؤول الإيراني أن أي مفاوضات تُجرى تحت الضغط أو بهدف انتزاع تنازلات لن تؤدي إلى رفع العقوبات ولن تحقق أي نتائج تُذكر، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم".
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كما شدد على أن إيران يمكنها إجبار واشنطن على رفع العقوبات عبر التفاوض مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، في إشارة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد أكد أمس السبت، أن بلاده لن ترضخ للتفاوض تحت الضغط، معتبرا أن إصرار بعض الحكومات المستبدة على الحوار ليس لحل القضايا، بل لفرض الهيمنة.
وأضاف أن مثل هذه المحادثات لن تفضي إلى حلول بين إيران والغرب.
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ترامب يكشف "المانع الوحيد" أمام استهداف إيران عسكريا
9 فبراير, 09:02 GMT
في المقابل، جاء الرد الأمريكي سريعًا، إذ أكد البيت الأبيض أن رفض إيران دعوة ترامب للتفاوض على اتفاق نووي جديد لن يترك أمام واشنطن سوى الخيار العسكري أو إبرام اتفاق جديد.
وكان ترامب قد كشف يوم الجمعة الماضي أنه أرسل رسالة رسمية إلى القيادة الإيرانية، مقترحا عقد محادثات نووية، مشددًا على أن التفاوض سيكون خيارا أفضل بكثير من المواجهة العسكرية بالنسبة لطهران.
يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.
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