https://sarabic.ae/20250309/إيران-تتهم-ترامب-بالخداع-يريد-نزع-سلاحنا-لا-التفاوض-1098523487.html
إيران تتهم ترامب بالخداع: يريد نزع سلاحنا لا التفاوض
إيران تتهم ترامب بالخداع: يريد نزع سلاحنا لا التفاوض
سبوتنيك عربي
في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، خرج رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، بتصريحات نارية، مؤكدًا أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T10:53+0000
2025-03-09T10:53+0000
2025-03-09T10:53+0000
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وأشار قاليباف إلى أن تصرفات ترامب مع الدول الأخرى تكشف بوضوح نواياه الحقيقية، مضيفًا أن إيران لن تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة ولن تخضع لمطالبها.وأكد المسؤول الإيراني أن أي مفاوضات تُجرى تحت الضغط أو بهدف انتزاع تنازلات لن تؤدي إلى رفع العقوبات ولن تحقق أي نتائج تُذكر، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم".كما شدد على أن إيران يمكنها إجبار واشنطن على رفع العقوبات عبر التفاوض مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، في إشارة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا.وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد أكد أمس السبت، أن بلاده لن ترضخ للتفاوض تحت الضغط، معتبرا أن إصرار بعض الحكومات المستبدة على الحوار ليس لحل القضايا، بل لفرض الهيمنة.وأضاف أن مثل هذه المحادثات لن تفضي إلى حلول بين إيران والغرب.في المقابل، جاء الرد الأمريكي سريعًا، إذ أكد البيت الأبيض أن رفض إيران دعوة ترامب للتفاوض على اتفاق نووي جديد لن يترك أمام واشنطن سوى الخيار العسكري أو إبرام اتفاق جديد.وكان ترامب قد كشف يوم الجمعة الماضي أنه أرسل رسالة رسمية إلى القيادة الإيرانية، مقترحا عقد محادثات نووية، مشددًا على أن التفاوض سيكون خيارا أفضل بكثير من المواجهة العسكرية بالنسبة لطهران.يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.
https://sarabic.ae/20250307/ترامب-يكشف-عن-رسالة-للمرشد-الإيراني-تفاوضوا-أو-واجهوا-تدخلا-عسكريا-فظيعا-1098475800.html
https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يكشف-المانع-الوحيد-أمام-استهداف-إيران-عسكريا-1097605660.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, دونالد ترامب, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, دونالد ترامب, العالم, الأخبار
إيران تتهم ترامب بالخداع: يريد نزع سلاحنا لا التفاوض
في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، خرج رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، بتصريحات نارية، مؤكدًا أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض ليست إلا خدعة تهدف إلى نزع سلاح إيران.
وأشار قاليباف إلى أن تصرفات ترامب مع الدول الأخرى تكشف بوضوح نواياه الحقيقية، مضيفًا أن إيران لن تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة ولن تخضع لمطالبها.
وأكد المسؤول الإيراني أن أي مفاوضات تُجرى تحت الضغط أو بهدف انتزاع تنازلات لن تؤدي إلى رفع العقوبات ولن تحقق أي نتائج تُذكر، وفق ما نقلته
وكالة "تسنيم".
كما شدد على أن إيران يمكنها إجبار واشنطن على رفع العقوبات عبر التفاوض مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، في إشارة إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي
قد أكد أمس السبت، أن بلاده لن ترضخ للتفاوض تحت الضغط، معتبرا أن إصرار بعض الحكومات المستبدة على الحوار ليس لحل القضايا، بل لفرض الهيمنة.
وأضاف أن مثل هذه المحادثات لن تفضي إلى حلول بين إيران والغرب.
في المقابل، جاء الرد الأمريكي سريعًا، إذ أكد البيت الأبيض أن رفض إيران دعوة ترامب للتفاوض على اتفاق نووي جديد لن يترك أمام واشنطن سوى الخيار العسكري أو إبرام اتفاق جديد.
وكان ترامب قد كشف يوم الجمعة الماضي أنه أرسل رسالة رسمية إلى القيادة الإيرانية، مقترحا عقد محادثات نووية، مشددًا على أن التفاوض سيكون خيارا أفضل بكثير من المواجهة العسكرية بالنسبة لطهران.
يذكر أن الرئيس الأمريكي
انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.