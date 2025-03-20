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https://sarabic.ae/20250320/معظمها-تهديدية-إيران-تتحدث-عن-رسالة-ترامب-وتعلن-موعد-الرد-عليها-1098805074.html
"معظمها تهديدية"... إيران تتحدث عن رسالة ترامب وتعلن موعد الرد عليها
"معظمها تهديدية"... إيران تتحدث عن رسالة ترامب وتعلن موعد الرد عليها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن "طهران لن تتفاوض بشكل مباشر إطلاقَا، في ظل الضغوط والتهديدات وتشديد العقوبات على البلاد". 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T11:15+0000
2025-03-20T11:15+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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وقال عراقجي، في تصريحات تلفزيونية، إن "طهران سترد على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، وسترسل ردّها عبر القنوات المناسبة".وأوضح أن "رسالة ترامب في معظمها تهديدية"، لكنها تزعم أيضا أن "هناك فرصاً"، مشيرًا إلى أن "طهران تجري دراسة لكافة الزوايا والنقاط في الرسالة".وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده "ستأخذ في ردها بالاعتبار جميع أبعاد التهديد والفرص المتاحة"، مؤكدًا أن "سياستنا القائمة على تأمين مصالحنا القومية، وسياسة الضغوط القصوى ليست أمرا جديدا علينا".وفي وقت سابق اليوم، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني: "لا توجد حالياً أي خطط للكشف عن محتويات رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدة أنه "سيتم الرد في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، الاثنين الماضي، أنّ "إيران لن تنشر محتوى رسالة ترامب إعلامياً"، مشيرةً إلى أنّه "سيتم الرد عليها عبر القنوات المعنية بعد انتهاء المباحثات اللازمة".وقال ترامب، في السابع من مارس/آذار الجاري، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، وأنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.وأشار ترامب إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكري والدبلوماسي، مؤكدًا أنها تعطي الأولوية للمفاوضات.وفي عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، ثم انسحبت أمريكا من الاتفاق خلال الولاية الأولى لترامب، في مايو/ أيار 2018.وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض العقوبات على طهران، فردت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://sarabic.ae/20250319/ترامب-يحدد-موعدا-نهائيا-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جديد-مع-إيران-1098792155.html
https://sarabic.ae/20250309/إيران-تتهم-ترامب-بالخداع-يريد-نزع-سلاحنا-لا-التفاوض-1098523487.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الاتفاق النووي الإيراني, العالم

"معظمها تهديدية"... إيران تتحدث عن رسالة ترامب وتعلن موعد الرد عليها

11:15 GMT 20.03.2025
© Photo / x.comالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Photo / x.com
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن "طهران لن تتفاوض بشكل مباشر إطلاقَا، في ظل الضغوط والتهديدات وتشديد العقوبات على البلاد".
وقال عراقجي، في تصريحات تلفزيونية، إن "طهران سترد على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، وسترسل ردّها عبر القنوات المناسبة".
وأوضح أن "رسالة ترامب في معظمها تهديدية"، لكنها تزعم أيضا أن "هناك فرصاً"، مشيرًا إلى أن "طهران تجري دراسة لكافة الزوايا والنقاط في الرسالة".
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وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده "ستأخذ في ردها بالاعتبار جميع أبعاد التهديد والفرص المتاحة"، مؤكدًا أن "سياستنا القائمة على تأمين مصالحنا القومية، وسياسة الضغوط القصوى ليست أمرا جديدا علينا".
وفي وقت سابق اليوم، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني: "لا توجد حالياً أي خطط للكشف عن محتويات رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدة أنه "سيتم الرد في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة".
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، الاثنين الماضي، أنّ "إيران لن تنشر محتوى رسالة ترامب إعلامياً"، مشيرةً إلى أنّه "سيتم الرد عليها عبر القنوات المعنية بعد انتهاء المباحثات اللازمة".
وقال ترامب، في السابع من مارس/آذار الجاري، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، وأنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وأشار ترامب إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكري والدبلوماسي، مؤكدًا أنها تعطي الأولوية للمفاوضات.
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وفي عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، ثم انسحبت أمريكا من الاتفاق خلال الولاية الأولى لترامب، في مايو/ أيار 2018.
وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض العقوبات على طهران، فردت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
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