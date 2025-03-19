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ترامب يحدد موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران
ترامب يحدد موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران
سبوتنيك عربي
أفاد وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد في رسالته إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مهلة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد. 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T17:42+0000
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وجاء في مقال منشور في إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطّلعين: "حددت رسالة الرئيس ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد".وأشار ترامب إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكري والدبلوماسي، مؤكدًا أنها تعطي الأولوية للمفاوضات.وفي عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، ثم انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، في مايو/ أيار 2018، وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض العقوبات على طهران، فردت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.إيران: الرد على رسالة ترامب سيكون بعد إجراء تقييم ومراجعة شاملةردا على ترامب.. إيران تؤكد أنه لا يمكن تدمير برنامجها النووي بهجوم عسكري
https://sarabic.ae/20250317/إيران-لن-ننشر-رسالة-ترامب-في-وسائل-الإعلام-وما-يتم-تداوله-مجرد-تكهنات-1098708305.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يحدد موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران

17:42 GMT 19.03.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفاد وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد في رسالته إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مهلة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وجاء في مقال منشور في إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطّلعين: "حددت رسالة الرئيس ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد".

وقال ترامب، في السابع من مارس/آذار الجاري، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، وأنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.

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17 مارس, 08:40 GMT
وأشار ترامب إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكري والدبلوماسي، مؤكدًا أنها تعطي الأولوية للمفاوضات.
وفي عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، ثم انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، في مايو/ أيار 2018، وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض العقوبات على طهران، فردت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
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