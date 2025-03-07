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ردا على ترامب.. إيران تؤكد أنه لا يمكن تدمير برنامجها النووي بهجوم عسكري
ردا على ترامب.. إيران تؤكد أنه لا يمكن تدمير برنامجها النووي بهجوم عسكري
سبوتنيك عربي
ردت إيران، اليوم الجمعة، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير برنامجها النووي من خلال هجوم عسكري. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T19:27+0000
2025-03-07T19:27+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "البرنامج النووي الإيراني لا يمكن تدميره عبر هجوم عسكري"، مشددًا على أن "التكنولوجيا التي تم تحقيقها والمعرفة الموجودة في العقول لا يمكن قصفها".وأوضح عراقجي، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة في السعودية، لمناقشة القضية الفلسطينية، أن "إيران لن تستأنف المفاوضات مع أمريكا بشأن برنامجها النووي ما دامت إدارة ترامب مستمرة في سياسة الضغط الأقصى"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما حذّر عراقجي من أن "أي هجوم إسرائيلي على إيران سيؤدي إلى تصعيد أوسع في منطقة الشرق الأوسط".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إنه يفضل إبرام اتفاق مع إيران على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكدا أن "إسرائيل لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن "تطورا مهما بشأن إيران من المتوقع أن يحدث قريبا جدا"، لكنه أعرب عن أمله في أن يسفر ذلك عن "اتفاق سلام".وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "لدينا موقف مع إيران مفاده أن شيئا ما سيحدث قريبا جدا، قريبا جدا".وأضاف: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام، أنا لا أتحدث عن قوة أو ضعف، أنا فقط أقول إنني أفضّل أن أرى اتفاق سلام بدلا من الخيار الآخر، ولكن الآخر سيحل المشكلة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، إنه قد بعث يرسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مرفقة بعرض لبدء المفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد.لكن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، قد أفادت اليوم الجمعة، أنها لم تتلق رسالة من ترامب إلى خامنئي.ورد المتحدث الإيراني باسم البعثة على سؤال عما إذا كانت البعثة قد تلقت رسالة من ترامب: "لم نتلق مثل هذه الرسالة حتى الآن".وخلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2021، اتبع ترامب سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران ، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.وفي عام 2018، أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.
https://sarabic.ae/20250307/إيران-تكذب-ترامب-بشأن-رسالته-إلى-خامنئي-1098477987.html
https://sarabic.ae/20250212/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-باتخاذ-موقف-من-تهديدات-ترامب-باستخدام-القوة-ضدها-1097698000.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني

ردا على ترامب.. إيران تؤكد أنه لا يمكن تدمير برنامجها النووي بهجوم عسكري

19:27 GMT 07.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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ردت إيران، اليوم الجمعة، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير برنامجها النووي من خلال هجوم عسكري.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "البرنامج النووي الإيراني لا يمكن تدميره عبر هجوم عسكري"، مشددًا على أن "التكنولوجيا التي تم تحقيقها والمعرفة الموجودة في العقول لا يمكن قصفها".
وأوضح عراقجي، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة في السعودية، لمناقشة القضية الفلسطينية، أن "إيران لن تستأنف المفاوضات مع أمريكا بشأن برنامجها النووي ما دامت إدارة ترامب مستمرة في سياسة الضغط الأقصى"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وفيما يخص الشأن السوري، أشار وزير الخارجية الإيراني، في تصريحاته، إلى أن "إيران ليست في عجلة من أمرها لإقامة علاقات مع الحكومة الجديدة في سوريا".

كما حذّر عراقجي من أن "أي هجوم إسرائيلي على إيران سيؤدي إلى تصعيد أوسع في منطقة الشرق الأوسط".
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
إيران تكذب ترامب بشأن "رسالته إلى خامنئي"
15:40 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إنه يفضل إبرام اتفاق مع إيران على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكدا أن "إسرائيل لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق".
وفي حديثه لوسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: "أرغب في إبرام اتفاق مع إيران بشأن القضايا غير النووية، وأفضل ذلك على قصفها. لا أحد يريد أن يموت، وهم أيضاً لا يريدون ذلك".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن "تطورا مهما بشأن إيران من المتوقع أن يحدث قريبا جدا"، لكنه أعرب عن أمله في أن يسفر ذلك عن "اتفاق سلام".
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "لدينا موقف مع إيران مفاده أن شيئا ما سيحدث قريبا جدا، قريبا جدا".
وأضاف: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام، أنا لا أتحدث عن قوة أو ضعف، أنا فقط أقول إنني أفضّل أن أرى اتفاق سلام بدلا من الخيار الآخر، ولكن الآخر سيحل المشكلة".
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
إيران تطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف من تهديدات ترامب باستخدام القوة ضدها
12 فبراير, 07:27 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، إنه قد بعث يرسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مرفقة بعرض لبدء المفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد.
لكن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، قد أفادت اليوم الجمعة، أنها لم تتلق رسالة من ترامب إلى خامنئي.
ورد المتحدث الإيراني باسم البعثة على سؤال عما إذا كانت البعثة قد تلقت رسالة من ترامب: "لم نتلق مثل هذه الرسالة حتى الآن".

يشار إلى أنه في عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

وخلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2021، اتبع ترامب سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران ، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.
وفي عام 2018، أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.
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