https://sarabic.ae/20250330/بزشكيان-إيران-ترفض-في-رسالة-ردا-على-ترامب-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-واشنطن-1099076210.html

بزشكيان: إيران ترفض في رسالة ردا على ترامب إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن

بزشكيان: إيران ترفض في رسالة ردا على ترامب إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رفض إيران، إجراء واشنطن مفاوضات مباشرة مع طهران بشأن البرنامج النووي، وأشار إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط من خلال وساطة... 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T12:06+0000

2025-03-30T12:06+0000

2025-03-30T12:06+0000

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وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن طهران ردت على رسالة الرئيس الأميركي بشأن البرنامج النووي الإيراني."ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية تصريحات بزشكيان، التي جاء فيها: "طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتراجع أبدا عن المفاوضات وأن انتهاك الالتزامات فقط (من جانب واشنطن) هو الذي تسبب في مشاكل على هذا المسار، والتي يجب بالتأكيد تعويضها، واستعادة الثقة (في الولايات المتحدة).وفي أوائل مارس/آذار، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن تدرس طريقتين محتملتين لحل القضية النووية الإيرانية - عسكرية أو دبلوماسية، مؤكدا أنها تفضل المفاوضات.وفي فبراير/شباط، قال الرئيس الأمريكي إنه مستعد لعقد صفقة مع إيران بدلا من شن عمل عسكري ضدها.وقال ترامب إنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي "يمكن التحقق منه" مع إيران يسمح لطهران بالتطور والازدهار سلميا، داعيا إلى بدء العمل على الفور.

https://sarabic.ae/20250327/عراقجي-طهران-ردت-على-رسالة-ترامب-1099017878.html

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