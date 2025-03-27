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عراقجي: طهران ردت على رسالة ترامب
عراقجي: طهران ردت على رسالة ترامب
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران ردت على رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيها طهران إلى الدخول في مفاوضات حول برنامجها النووي. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T20:24+0000
2025-03-27T20:24+0000
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وقال عراقجي، اليوم الخميس، إن طهران أرسلت ردها على رسالة ترامب، أمس الأربعاء، عبر سلطنة عمان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وتابع: "الرد الإيراني يتضمن شرح وجهة نظرنا حول الوضع الحالي وحول رسالة الرئيس الأمريكي".ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن "السياسة الإيرانية لا تزال قائمة على عدم التفاوض في ظل الضغط والتهديد العسكري".ويتبنى ترامب سياسة الضغوط القصوى ضد طهران لإجبارها على التفاوض حول برنامجها النووي، الذي تريد واشنطن أن تدفع إيران للتخلي عنه، بينما تؤكد الأخيرة أن برنامجها سلمي يهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة لديها.وأشارت أنباء إلى أن رسالة ترامب تضمنت تحذيرات لإيران مما وصف بـ"عواقب وخيمة" إذا رفضت عرض ترامب للتفاوض حول اتفاق نووي جديد يتم إنجازه خلال شهرين.ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
https://sarabic.ae/20250323/وزير-الخارجية-الإيراني-الاتفاق-النووي-انتهى-وجاهزون-لأي-مواجهة-1098868972.html
https://sarabic.ae/20250205/ترامب-يغازل-إيران-في-دعوة-إلى-التعاون-من-أجل-اتفاق-نووي-تاريخي-1097501850.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني

عراقجي: طهران ردت على رسالة ترامب

20:24 GMT 27.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران ردت على رسالة بعثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيها طهران إلى الدخول في مفاوضات حول برنامجها النووي.
وقال عراقجي، اليوم الخميس، إن طهران أرسلت ردها على رسالة ترامب، أمس الأربعاء، عبر سلطنة عمان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وتابع: "الرد الإيراني يتضمن شرح وجهة نظرنا حول الوضع الحالي وحول رسالة الرئيس الأمريكي".
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ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن "السياسة الإيرانية لا تزال قائمة على عدم التفاوض في ظل الضغط والتهديد العسكري".
ويتبنى ترامب سياسة الضغوط القصوى ضد طهران لإجبارها على التفاوض حول برنامجها النووي، الذي تريد واشنطن أن تدفع إيران للتخلي عنه، بينما تؤكد الأخيرة أن برنامجها سلمي يهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة لديها.
وأشارت أنباء إلى أن رسالة ترامب تضمنت تحذيرات لإيران مما وصف بـ"عواقب وخيمة" إذا رفضت عرض ترامب للتفاوض حول اتفاق نووي جديد يتم إنجازه خلال شهرين.
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ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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