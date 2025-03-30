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https://sarabic.ae/20250330/ترامب-يهدد-بقصف-لا-مثيل-له-على-إيران-في-حال-فشل-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-برنامجها-النووي-1099081264.html
ترامب يهدد بقصف "لا مثيل له" على إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي
ترامب يهدد بقصف "لا مثيل له" على إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن أن "هناك محادثات تجري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين". 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T14:45+0000
2025-03-30T14:45+0000
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وهدد ترامب، في تصريحات له، بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا، قائلا: "إذا لم تتوصل إيران لاتفاق فستتعرض لقصف لا مثيل له".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق اليوم، رفض إيران، إجراء واشنطن مفاوضات مباشرة مع طهران بشأن البرنامج النووي، وأشار إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط من خلال وساطة دول ثالثة، وذلك في رسالة رد على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس الماضي، إن "طهران ردت على رسالة الرئيس الأميركي بشأن البرنامج النووي الإيراني"."ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية تصريحات بزشكيان، التي جاء فيها: "طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتراجع أبدا عن المفاوضات وأن انتهاك الالتزامات فقط (من جانب واشنطن) هو الذي تسبب في مشاكل على هذا المسار، والتي يجب بالتأكيد تعويضها، واستعادة الثقة (في الولايات المتحدة)".وفي أوائل مارس/آذار، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن تدرس طريقتين محتملتين لحل القضية النووية الإيرانية - عسكرية أو دبلوماسية، مؤكدا أنها تفضل المفاوضات.وأفادت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، في 19 مارس/آذار، أن ترامب، في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، حدد موعدًا نهائيًا مدته شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.وفي فبراير/شباط، قال الرئيس الأمريكي إنه مستعد لعقد صفقة مع إيران بدلا من شن عمل عسكري ضدها.وقال ترامب إنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي "يمكن التحقق منه" مع إيران يسمح لطهران بالتطور والازدهار سلميا، داعيا إلى بدء العمل على الفور.
https://sarabic.ae/20250327/عراقجي-طهران-ردت-على-رسالة-ترامب-1099017878.html
https://sarabic.ae/20250329/أحذركم-رفض-اليد-الممدودة-الكشف-عن-نص-رسالة-ترامب-إلى-خامنئي-1099049018.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب يهدد بقصف "لا مثيل له" على إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي

14:45 GMT 30.03.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن أن "هناك محادثات تجري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين".
وهدد ترامب، في تصريحات له، بتنفيذ عمليات قصف وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع أمريكا، قائلا: "إذا لم تتوصل إيران لاتفاق فستتعرض لقصف لا مثيل له".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق اليوم، رفض إيران، إجراء واشنطن مفاوضات مباشرة مع طهران بشأن البرنامج النووي، وأشار إلى أن نافذة المفاوضات مفتوحة فقط من خلال وساطة دول ثالثة، وذلك في رسالة رد على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
عراقجي: طهران ردت على رسالة ترامب
27 مارس, 20:24 GMT
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس الماضي، إن "طهران ردت على رسالة الرئيس الأميركي بشأن البرنامج النووي الإيراني".
"ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية تصريحات بزشكيان، التي جاء فيها: "طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتراجع أبدا عن المفاوضات وأن انتهاك الالتزامات فقط (من جانب واشنطن) هو الذي تسبب في مشاكل على هذا المسار، والتي يجب بالتأكيد تعويضها، واستعادة الثقة (في الولايات المتحدة)".
وفي أوائل مارس/آذار، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
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أمس, 06:52 GMT
وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن تدرس طريقتين محتملتين لحل القضية النووية الإيرانية - عسكرية أو دبلوماسية، مؤكدا أنها تفضل المفاوضات.
وأفادت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، في 19 مارس/آذار، أن ترامب، في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، حدد موعدًا نهائيًا مدته شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.
وفي فبراير/شباط، قال الرئيس الأمريكي إنه مستعد لعقد صفقة مع إيران بدلا من شن عمل عسكري ضدها.
وقال ترامب إنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي "يمكن التحقق منه" مع إيران يسمح لطهران بالتطور والازدهار سلميا، داعيا إلى بدء العمل على الفور.
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