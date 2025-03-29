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"أحذركم رفض اليد الممدودة"... الكشف عن نص رسالة ترامب إلى خامنئي
"أحذركم رفض اليد الممدودة"... الكشف عن نص رسالة ترامب إلى خامنئي
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر إيرانية عن مضمون الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى طهران بشأن برنامجها النووي ودعوتها لإجراء مفاوضات، وذلك بعد إعلان إيران... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T06:52+0000
2025-03-29T06:52+0000
دونالد ترامب
إيران
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الاتفاق النووي الإيراني
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وجاء في الرسالة التي نشرها مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان، اليوم السبت: "سماحة آية الله خامنئي، مع كامل الاحترام لمكانة قيادتكم وللشعب الإيراني، أوجه إليكم هذه الرسالة بهدف فتح صفحة جديدة في علاقاتنا، بعيدًا عن عقود من النزاعات وسوء الفهم".وتابع ترامب: "لقد حان الوقت لتجاوز العداء والسعي نحو التعاون والاحترام المتبادل. أمامنا اليوم فرصة تاريخية ينبغي اغتنامها".وواصل: "تحت قيادتي، أمريكا مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام وخفض التوتر. يمكننا معًا رفع العقوبات، وتعزيز الاقتصاد الإيراني، وفتح أبواب التعاون بين بلدينا".وختم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالته: "إذا كنتم مستعدين للتفاوض، فنحن كذلك، ولكن إن تجاهلتم مطالب المجتمع الدولي، فسيسجل التاريخ أنكم أضعتم فرصة ثمينة".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الجمعة، إن إيران ستواجه أمورا سيئة للغاية في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق نووي، وذلك بعد رد طهران على رسالته التي يدعوها فيها إلى إجراء محادثات.وتابع: "لا أريد أن يحدث ذلك، إن الخيار الأفضل بالنسبة لي - ولا أقول هذا من باب القوة أو الضعف - هو أن نتوصل إلى حل مع إيران، ولكن إذا لم نتوصل إلى حل، فستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية".وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بداية شهر مارس/ آذار الجاري، أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وفي الوقت نفسه، مضى ترامب قدما في برنامجه "للضغط الأقصى" المتمثل في فرض عقوبات إضافية على طهران، والتهديد بعمل عسكري ضدها، إذا رفضت التفاوض مع أمريكا.ورفضت طهران التفاوض مباشرة مع واشنطن في ظل هذه الظروف، لكنها أبقت على إمكانية إجراء محادثات غير مباشرة.ويوم الخميس الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنه سلّم رسالة ردا على مبادرة ترامب للتواصل مع سلطنة عُمان، التي لعبت دور الوسيط في الماضين في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران.
https://sarabic.ae/20250328/إيران-توضح-سبب-اختيارها-سلطنة-عمان-لإرسال-ردها-من-خلالها-على-رسالة-ترامب-1099041675.html
https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الأمريكية-ترامب-مستعد-لاتخاذ-إجراءات-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1098894060.html
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دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني
دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني

"أحذركم رفض اليد الممدودة"... الكشف عن نص رسالة ترامب إلى خامنئي

06:52 GMT 29.03.2025
© AP Photo / LM Oteroالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / LM Otero
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كشفت مصادر إيرانية عن مضمون الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى طهران بشأن برنامجها النووي ودعوتها لإجراء مفاوضات، وذلك بعد إعلان إيران أنها ردت رسميا عليه.
وجاء في الرسالة التي نشرها مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية محمد صالح صدقيان، اليوم السبت: "سماحة آية الله خامنئي، مع كامل الاحترام لمكانة قيادتكم وللشعب الإيراني، أوجه إليكم هذه الرسالة بهدف فتح صفحة جديدة في علاقاتنا، بعيدًا عن عقود من النزاعات وسوء الفهم".
وتابع ترامب: "لقد حان الوقت لتجاوز العداء والسعي نحو التعاون والاحترام المتبادل. أمامنا اليوم فرصة تاريخية ينبغي اغتنامها".
وواصل: "تحت قيادتي، أمريكا مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام وخفض التوتر. يمكننا معًا رفع العقوبات، وتعزيز الاقتصاد الإيراني، وفتح أبواب التعاون بين بلدينا".
وأضاف ترامب: "لكنني أحذّركم: إذا رفضتم هذه الفرصة، واستمر النظام الإيراني في التصعيد، فسيكون ردنا حاسما وسريعا".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
إيران توضح سبب اختيارها سلطنة عمان لإرسال ردها من خلالها على رسالة ترامب
أمس, 17:00 GMT
ومضى قائلا: "إن السلام ليس علامة ضعف، بل هو خيار الأقوياء. الشعب الإيراني شعب عظيم يستحق مستقبلًا أفضل، بعيدًا عن العزلة والمعاناة الاقتصادية".
وختم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالته: "إذا كنتم مستعدين للتفاوض، فنحن كذلك، ولكن إن تجاهلتم مطالب المجتمع الدولي، فسيسجل التاريخ أنكم أضعتم فرصة ثمينة".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الجمعة، إن إيران ستواجه أمورا سيئة للغاية في حال فشلت في التوصل إلى اتفاق نووي، وذلك بعد رد طهران على رسالته التي يدعوها فيها إلى إجراء محادثات.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أرسلتُ إلى إيران رسالة في الآونة الأخيرة، وقلتُ لهم: عليكم اتخاذ قرار، بطريقة أو بأخرى، وإما أن نتحاور ونتفاوض، وإلا ستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية".

وتابع: "لا أريد أن يحدث ذلك، إن الخيار الأفضل بالنسبة لي - ولا أقول هذا من باب القوة أو الضعف - هو أن نتوصل إلى حل مع إيران، ولكن إذا لم نتوصل إلى حل، فستتعرض إيران لأمور سيئة للغاية".
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
الخارجية الأمريكية: ترامب مستعد لاتخاذ إجراءات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
24 مارس, 07:43 GMT
وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بداية شهر مارس/ آذار الجاري، أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وفي الوقت نفسه، مضى ترامب قدما في برنامجه "للضغط الأقصى" المتمثل في فرض عقوبات إضافية على طهران، والتهديد بعمل عسكري ضدها، إذا رفضت التفاوض مع أمريكا.
ورفضت طهران التفاوض مباشرة مع واشنطن في ظل هذه الظروف، لكنها أبقت على إمكانية إجراء محادثات غير مباشرة.
ويوم الخميس الماضي، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأنه سلّم رسالة ردا على مبادرة ترامب للتواصل مع سلطنة عُمان، التي لعبت دور الوسيط في الماضين في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا وإيران.
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