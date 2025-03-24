https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الأمريكية-ترامب-مستعد-لاتخاذ-إجراءات-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1098894060.html

الخارجية الأمريكية: ترامب مستعد لاتخاذ إجراءات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

الخارجية الأمريكية: ترامب مستعد لاتخاذ إجراءات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن ترامب... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T07:43+0000

2025-03-24T07:43+0000

2025-03-24T07:43+0000

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جاء ذلك خلال حديث صحفي، مع الإعلامي هيو هيويت، نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أوضح فيه روبيو أن "أنصار الله" تعلن استهدافها للسفن الأمريكية، لكن الصواريخ التي تتطلقها تسقط على بعد 100 ميل دون أن تشكل تهديدًا حقيقيًا، مما دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى اعتبار أن الوضع تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الهجمات الحوثية الحالية أقل حدة مقارنة بذروة الأزمة السابقة، عندما هاجموا الأسطول الأمريكي 150 مرة والسفن التجارية العالمية 170 مرة.وأكد روبيو أن الرئيس ترامب جاد في تهديداته، قائلاً: "الشيء الوحيد الذي يميز الرئيس ترامب هو أنه عندما يقول شيئًا، فإنه يعنيه حقًا"، وأضاف أن الجهود الأمريكية لمواجهة التهديدات الحوثية مستمرة كل ليلة، وستستمر حتى تفقد "أنصار الله" القدرة على تهديد البحرية الأمريكية والملاحة العالمية.وحذر روبيو إيران من تقديم أي دعم لـ"أنصار الله"، مؤكدًا أن طهران ستُحاسب على ذلك، وأشار إلى أن إيران ما زالت تقدم مساعدات لأنصار الله، وإن كانت أقل وضوحًا من السابق، وهو أمر غير مقبول ويجب تغييره.وأوضح روبيو أن ترامب يفضل حل الأزمة دبلوماسيًا دون اللجوء إلى الحرب، لكنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إذا أجبر على الاختيار بين إيران نووية أو التدخل العسكري، وقال: "إذا اتخذ الرئيس قرارًا بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إيران من امتلاك قدرة نووية، فلدينا القدرة على فعل ذلك، وربما حتى تهديد النظام الإيراني".وأكد روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح بوجود عالم تمتلك فيه إيران، بقيادتها الحالية، أسلحة نووية، واصفًا ذلك بأنه "أمر غير مقبول"، على حد تعبيره.وتمتلك إيران واحدة من أضخم الترسانات الصاروخية في العالم سواء الدفاعية أو الهجومية، كما أنها تصنف ضمن أكثر ترسانات الصواريخ تنوعا من حيث الطرازات التي تمتلكها.وفي الوقت ذاته الذي تمتلك فيه إيران تلك الترسانة الصاروخية الضخمة، فإنها تعزز قدراتها بصورة مستمرة بطرازات جديدة ومنها صاروخ "فتح - 450"، الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أمس الأحد.

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https://sarabic.ae/20250323/ما-حقيقة-طلب-إيران-من-الفصائل-العراقية-بعدم-التصعيد-ضد-أمريكا-أو-مساندة-أنصار-الله-في-اليمن؟-1098885376.html

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